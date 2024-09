Katy Perry: esto ha dicho la crítica de su nuevo álbum “143″

"143", el nuevo álbum de Katy Perry, ya está disponible en todas las plataformas, así como sus primeras reseñas

Tras cuatro años de ausencia, Katy Perry está de vuelta en las plataformas digitales con 143, su sexta producción discográfica.

El camino hacia este disco fue complicado para Perry, pues desde su primer adelanto, WOMAN’S WORLD, que iban de regulares a negativas, acusando a la pieza de ser genérica, pasada de moda e incluso de malinterpretar un tema tan delicado como lo es el feminismo, en específico, el empoderamiento femenino.

"Woman's World", el primer sencillo del nuevo álbum de Katy Perry, fue vapuleado por la crítica y los fanáticos, pronosticando un nuevo fracaso en la carrera de la cantante Katy Perry (X/@katyperry)

A esto se le sumó una controversial colaboración con Dr. Luke, el mánager que presuntamente, acosó a la cantante Ke$ha y entorpeció su carrera musical por más de una década.

Por si esto fuera poco, su anterior disco, Smile, tampoco fue bien recibido ni por el público ni por los medios, por lo que 143 llegó al mercado con expectativas realmente bajas.

La colaboración de Katy Perry con Dr. Luke también generó un gran rechazo en redes (REUTERS)

Con todo este contexto detrás, ¿cuál ha sido el desempeño del álbum? ¿Logró superar las expectativas? Hasta el momento, estas han sido las opiniones de la crítica especializada:

NME

El medio británico de música le ha dado 2 de 5 estrellas a 143, reiterando la opinión prácticamente generalizada de que WOMAN’S WORLD es “el single de regreso más desastroso de los últimos tiempos”. En lo general, NME considera que el álbum es inconsistente, con canciones que por momentos “dan en el blanco” pero que no logra por alcanzar las ambiciones de Perry.

NME le dio una calificación de 2 estrellas de 5 al nuevo álbum de Perry, tildándolo de "aburrido" (Youtube)

“El resultado es un disco que a veces da en el blanco, pero que rara vez deja una impresión duradera. Los fans del pop tienen predilección por resucitar álbumes ‘fracasados’ a los que se dio poca importancia cuando salieron por primera vez: El malogrado álbum de bandas sonoras de Mariah Carey, Glitter, y el batiburrillo sónico de Christina Aguilera, Bionic, se han convertido en clásicos de culto. Pero incluso este destino parece improbable para 143, una colección útil pero ligeramente aburrida en la que Perry lucha por reubicar su antiguo sentido de la diversión”, se lee en la reseña de NME.

Variety

Uno de los principales escaparates de la cultura pop acusa al nuevo disco de Perry de quedarse atrapado en el pasado y, para variar, recrimina el haber empezado con el pie izquierdo. Al igual que NME, Variety considera que hay chispazos de creatividad a lo largo del álbum que, para infortunio de los fans y de la misma Katy, no llegan a alcanzar su potencial.

"Mirar atrás no siempre es el mejor camino para avanzar”, dijo Variety de "143" (Créditos: Instagram/Katy Perry)

“143 podría haber sido un disco que aprovechara exactamente esa integridad, la misma que marcó el éxito de ‘Firework’ o el triunfante ‘Roar’. Pero mucho de eso se ha perdido con el tiempo, quizá por el paisaje siempre cambiante de la música pop, o por la marea cambiante de la cultura de las celebridades. Perry parece no estar segura de cómo recuperarlo, pero como demuestra 143, mirar atrás no siempre es el mejor camino para avanzar”.

CLASH

“Una descarada dosis de color para un pop postmilenial monótono”, así describió el medio estadounidense a 143, además de darle una calificación de 5/10.

Nuevamente, se le acusa a Katy Perry de no lograr sobreponerse a los cambios en la industria, la cual, parece estar más interesada en otros proyectos musicales.

El medio CLASH consideró que actos como Chappell Roan y Sabrina Carpenter le están quitando exposición a antiguas figuras del pop como Katy Perry (Amy Harris/Invision/AP)

“En 143 se tiene la sensación de que el mundo ha cambiado: con la gira de Chappell Roan provocando escenas de adoración al estilo Beatlemania y Sabrina Carpenter manteniendo el dominio de las listas de éxitos, cuesta ver dónde encaja este disco juguetón pero insatisfactorio en el firmamento del pop”.

The Line of the Best Fit

El medio independiente de Reino Unido especializado en lanzamientos musicales ha sido particularmente duro con el trabajo más reciente de Perry. Con una calificación de 2/10, The Line of the Best Fit aseguró que “no hay nada que brille” dentro de 143, pronosticando el ocaso de la carrera de Katy Perry.

"The Line of the Best Fit" pronosticó el fin de la carrera de Katy Perry REUTERS/Kent J Edwards

“‘Wonder’ es el único (tema) con valor de repetición, que presenta la voz de su hijo y tal vez insinúa su identidad de género indeterminada, dejando que ellos decidan cuando estén listos (’Hermosa niña’, ‘Hermoso niño’).La verdad es -y ella debe saberlo aunque le duela- que todo lo demás indica una caída en picado de su carrera de la que su reputación podría no sobrevivir. En el lado positivo, sin embargo, 143 añade más sombra a un colorido año de música pop”.