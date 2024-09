Mariah Carey tiene una deuda de más de 18 millones de dólares

La artista refinanció varias veces su propiedad y tomó préstamos significativos desde su adquisición en 1999 (REUTERS/Carlo Allegri)

La icónica cantante Mariah Carey ha acumulado hipotecas multimillonarias en su lujoso penthouse de Manhattan, ascendiendo a la asombrosa cifra de $18.6 millones (17.5 millones de euros). La artista adquirió este inmueble por $9 millones (8.4 millones de euros) en el año 1999 y, desde entonces, ha tomado préstamos significativos contra esta propiedad. Carey fue rápida en vender su mansión de Atlanta en mayo de 2023, a un precio de $3.92 millones (3.7 millones de euros), lo cual representó una pérdida de $1.73 millones (1.6 millones de euros).

De acuerdo con Daily Mail, Carey ha solicitado varios adelantos en efectivo, acumulando $10.6 millones (10 millones de euros) hasta la fecha. El mismo medio explica también que la extravagante artista musical tiene un gasto mensual estimado en $1 millón (947 mil euros), dedicando sumas exorbitantes a ropa de diseñador, regalos y champaña, que se suman a su historial de tratamientos para perros y flores exóticas.

Mariah Carey vendió su mansión de Atlanta en mayo de 2023 con una pérdida de $1.73 millones (REUTERS/Mario Anzuoni)

La compositora compró su apartamento a través de la empresa Franklin Views LLC y ha refinanciado su deuda hipotecaria varias veces. En una de estas ocasiones, en agosto de 2016, recibió un adelanto de $9.6 millones (9 millones de euros). Doug Perry, asesor de financiación estratégica en Real Estate Bees, dice que la propiedad combina dos pisos, colocando su valor actual en unos $30 a $35 millones (28.5 a 33.2 millones de euros). “Su propiedad es grande y única, y mientras no todos pueden permitírsela, los que pueden están dispuestos a pagar por propiedades excepcionales”, declaró.

La situación financiera de Carey es compleja y se relaciona con diversas razones, incluyendo el momento en que finalizaba su divorcio de Nick Cannon en 2016. En ese mismo año, Daily Mail afirmó que Mariah refinanció su hipoteca con JPMorgan Chase a $17.6 millones (16.6 millones de euros), obteniendo un adelanto de $9.6 millones (9 millones de euros), lo cual refleja el aumento del valor de la propiedad. “Mariah no sale de casa si no gasta al menos $150,000 (142 mil euros)”, dijo Cannon.

Mariah Carey no ha lanzado un álbum nuevo desde 2018 y la falta de nuevos lanzamientos podría estar influyendo en sus necesidades financieras actuales (AP/Damian Dovarganes)

Perry también sostiene que ella podría necesitar estos adelantos debido a lo cíclico de sus ingresos, principalmente de las regalías de su éxito “All I Want For Christmas Is You”. Cabe resaltar que Carey no ha lanzado un álbum desde 2018, lo cual puede influir en sus necesidades financieras. La icónica estrella comenzará su gira “Mariah Carey Christmas” en noviembre, con boletos que alcanzan precios superiores a $2,700 (2,550 euros).

Mariah Carey habló tras la muerte de su madre y hermana

A toda la controversia, también se suman las recientes tragedias personales de la cantante, quien perdió a su madre y a su hermana el mismo día el pasado mes de agosto. Carey confirmó estos eventos en su cuenta de Instagram, donde dijo: “Mi corazón está roto al perder a mi madre este fin de semana. Lamentablemente, en un giro trágico de los acontecimientos, mi hermana perdió su vida el mismo día”. Asimismo, expresó sentirse “bendecida” por haber pasado la última semana con su madre antes de su fallecimiento.

La cantante expresó su dolor y agradeció el apoyo de sus seguidores tras estas pérdidas simultáneas (TikTok/AFP/Angela Weiss)

Recientemente, tras lo ocurrido, Mariah declaró en redes sociales: “Han sido un par de semanas duras, pero agradezco mucho el cariño y el apoyo de todos. En el mismo comunicado, la cantante afirmó que no puede esperar para ver a sus seguidores en sus próximos conciertos en China y Brasil.

David Baker, un defensor de los pacientes que conocía a Alison personalmente, declaró a People que la hermana de Carey “llevó una vida dura” antes de fallecer en su hogar en Nueva York. “Lo vimos venir, pero aun así es un shock. Se enfermó bastante rápido y un mes después, se fue”, agregó.

Mariah Carey planea iniciar su gira “Mariah Carey Christmas” en noviembre (REUTERS/Mario Anzuoni)

La relación que la artistas tuvo con su madre y hermana fue notoriamente tumultuosa. La cantante escribió en su memoria de dos mil veinte, The Meaning of Mariah Carey, que su relación con su madre le causó “mucho dolor y confusión”. También menciona que renombró y replanteó a su familia para su propia sanidad mental, refiriéndose a su madre como Pat, su hermano como su ex-hermano y su hermana como su ex-hermana.