Selena Gomez confirmó que no puede tener hijos

Selena Gomez reveló que complicaciones médicas le impiden gestar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En una entrevista con Vanity Fair publicada este lunes 9 de agosto, Selena Gomez reveló que no puede llevar un embarazo debido a complicaciones médicas.

“Desafortunadamente no puedo llevar mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, explicó la actriz de 32 años.

Diagnosticada con lupus en 2015 y tras recibir un trasplante de riñón en 2017, Gomez admitió que esta imposibilidad de traer vida al mundo fue algo que tuvo que procesar durante un tiempo.

La actriz encuentra esperanza en la subrogación y la adopción, opciones que considera "una bendición" para convertirse en madre si así lo desea en el futuro (Instagram/@vanityfair)

“No es necesariamente la forma en que lo había imaginado. Pensé que sucedería de la manera en que sucede para todos”, añadió en referencia a su camino hacia la maternidad.

Pese a esta situación, Selena Gomez se muestra optimista sobre sus posibilidades de convertirse en madre en el futuro.

“Estoy en un lugar mucho mejor con eso ahora. Considero una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer subrogación o adopción, que son dos grandes posibilidades para mí”, declaró la estrella de Only Murders in the Building.

Los medicamentos para el trastorno bipolar, que padece desde 2020, podrían afectar un posible embarazo, un factor que la actriz ha tenido que procesar (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese sentido, expresó su gratitud por las opciones disponibles para las personas que desean ser madres. “Estoy emocionada por lo que será ese viaje, aunque se verá un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”, afirmó.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez aborda el tema de convertirse en madre. En noviembre de 2022, confesó que había llorado en su automóvil al pensar que los dos medicamentos que toma para el trastorno bipolar, condición que reveló en abril de 2020, probablemente le impedirían llevar un embarazo.

Gomez afirmó con seguridad que su hijo será suyo sin importar el camino (REUTERS/Aude Guerrucci)

Según un artículo revisado por médicos de WebMD, los medicamentos para el trastorno bipolar pueden causar problemas de nacimiento, incluyendo defectos del tubo neural, defectos cardíacos y retrasos en el desarrollo o problemas neuroconductuales.

Sin embargo, algunos médicos recomiendan continuar con estos medicamentos durante el embarazo, ya que las crisis mentales pueden empeorar durante este período.

La artista ya había hablado anteriormente sobre sus deseos de ser madre. En una entrevista con la revista Time en mayo, Gomez mencionó que siempre había planeado adoptar a los 35 años si seguía soltera.

La artista estadounidense declaró que adoptaría un bebé si a los 35 años aún seguía soltera (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco

Gomez también habló sobre su relación actual con el productor musical Benny Blanco, de 36 años, con quien comenzó a salir en julio de 2023. “Nunca he sido amada de esta manera... Ha sido una luz. Una luz completa en mi vida. Es mi mejor amigo”, compartió la cantante con Vanity Fair.

“Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos. Quiero que siempre sea él mismo. Siempre quiero ser yo misma”, sostuvo y, ante la posibilidad de casarse, aclaró que no cambiará su nombre: “Soy Selena Gomez. Eso es todo”.

La estrella de 32 años vive una relación plena con Benny Blanco, a quien describe como "una luz" en su vida (Instagram/@selenagomez)

Por su parte, Benny expresó recientemente en el programa de Howard Stern su deseo de tener hijos con Selena, aunque se mostró evasivo respecto a una posible propuesta de matrimonio.

La cantante reaccionó con humor a estas declaraciones, comentando: “Después de la entrevista, me estaba muriendo de risa. Como: ‘¿Algo más que quisieras hacer público?’”

Antes de su noviazgo actual, Selena Gomez mantuvo una relación intermitente con el cantante Justin Bieber entre 2010 y 2018, y también salió con el músico The Weeknd en 2017. A principios de 2023, se la vinculó brevemente con Drew Taggart del dúo The Chainsmokers.

La actriz y cantante, que hace poco alcanzó el estatus de multimillonaria, retomará su papel en la cuarta temporada de la serie "Only Murders in the Building" (REUTERS/Mario Anzuoni)

La revelación de Gomez sobre su incapacidad para llevar un embarazo se produce en un momento en que su carrera y vida personal parecen estar en un punto alto. Además de su éxito en la serie Only Murders in the Building y su regreso en la cuarta temporada, la artista alcanzó recientemente el estatus de multimillonaria.