El hijo de Chester Bennington criticó a Mike Shinoda por la nueva vocalista de Linkin Park: “Estás senil”

Jaime Bennington, hijo de Chester Bennington, no está feliz con el camino que ha tomado Linkin Park tras la muerte de su padre

Jaime Bennington, hijo del fallecido vocalista Chester Bennington, ha lanzado duras críticas contra Mike Shinoda, cofundador de Linkin Park, tras el regreso de la banda con su nueva vocalista Emily Armstrong. Bennington acusa a Shinoda de traicionar la confianza de los fans. Este enfrentamiento viene justo después de que la banda anunciara su vuelta en un evento en streaming el pasado jueves 5 de septiembre.

Durante el evento, la banda presentó una nueva canción titulada “The Emptiness Machine” y algunos de sus éxitos clásicos, además de anunciar un nuevo álbum, “From Zero”, y una breve gira mundial. Armstrong, anteriormente parte de Dead Sara, se unió a la formación en lugar del fallecido Chester Bennington, quien murió en 2017.

Después de varios días de especulación, Linkin Park reveló que Emily Armstrong sería la nueva vocalista de la banda

A pesar de una recepción inicial ampliamente positiva, la controversia no tardó en surgir. Se reveló que Armstrong tenía supuestos vínculos con la Cienciología y el violador convicto Danny Masterson. Esta información fue difundida por Cedric Bixler-Zavala, vocalista de The Mars Volta y exmiembro de At The Drive-In, quien recirculó un mensaje sobre estos enlaces a lo largo del pasado fin de semana.

En respuesta a las acusaciones, Armstrong emitió un comunicado a través de sus Instagram Stories, aclarando su posición respecto a Masterson. Armstrong declaró: “Hace varios años, me pidieron que apoyara a alguien que consideraba un amigo en una audiencia judicial, y fui a una de las primeras sesiones como observadora. Pronto me di cuenta de que no debería haberlo hecho. Siempre trato de ver lo bueno en las personas, y lo juzgué mal. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Salieron a la luz detalles inimaginables y más tarde fue declarado culpable. Para decirlo de la manera más clara posible: no apoyo el abuso ni la violencia contra las mujeres, y empatizo con las víctimas de estos crímenes”.

Emily Armstrong generó mucha polémica debido a su relación con el actor acusado de violación, Danny Masterson

El 8 de septiembre, Jaime Bennington compartió sus pensamientos a través de Instagram Stories, criticando abiertamente a Shinoda. Bennington citó una serie de comentarios de Shinoda refiriéndose a la necesidad de que los fans tengan tiempo para aceptar a Armstrong como parte de la banda y advirtiendo que quienes lo descalificaran perderían su respeto.

Bennington respondió: “¡Oye Mike! La gente no tiene dificultades para entender que Linkin Park se reinvente. La dificultad radica en cómo contrataste a tu amiga de muchos años @emilyarmstrong, sabiendo su historial en la iglesia y su relación como aliada de @dannymasterson”.

Adicionalmente, Bennington acusó a Shinoda de intentar borrar silenciosamente la vida y el legado de su padre, especialmente durante el mes internacional de prevención del suicidio. También señaló la falta de una declaración clarificadora sobre el impacto de contratar a Armstrong sin tener en cuenta a las diversas víctimas que forman la base de fans de la banda.

"Confiamos en que serías mejor persona. Para ser el cambio. Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo", dijo Jaime Bennington a Mike Shinoda en una publicación de Instagram (Créditos: @Thepicturepiecesarchive/Instagram)

Quizá la declaración más fuerte de Bennington fue cuando indicó que no se trata simplemente de un choque que las personas deban procesar y entender, sino de algo que traicionó la confianza otorgada por décadas de fans y seres humanos, incluyendo a él mismo.

“Lo que has hecho no es algo a lo que la gente se tenga que acostumbrar, no es un shock que la gente tenga que procesar y entender. Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans y seres humanos que te apoyan, incluido yo mismo. Confiamos en que serías mejor persona. Para ser el cambio. Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo. Loco. A estas alturas apostaría a que lo único que conoces es la falta de respeto. ¡No me engañaste!”

Ni Linkin Park ni Mike Shinoda han respondido públicamente a las declaraciones de Jaime Bennington. Según informó NME, se han solicitado comentarios a los representantes de Linkin Park.

Además de la adición de Emily Armstrong en la voz, Linkin Park se enfrenta a la ausencia del baterista Colin Brittain y la del guitarrista Brad Delson

Por otro lado, Armstrong habló recientemente sobre su proceso de unirse a la banda y lo que representa seguir los pasos de Bennington. Expresó que trató de enfocarse en encontrar un buen ajuste para el grupo y se mostró emocionada al comprender lo divertido y significativo que podría ser formar parte de Linkin Park. Además, se anunció que el baterista Colin Brittain formará parte de la nueva alineación, mientras que el guitarrista original Brad Delson no participará en la gira mundial próxima, aunque continuará trabajando con la banda en nuevos proyectos musicales.