El nuevo documental dirigido por Demi Lovato revelará detalles de su traumático pasado

En su documental, la cantante Demi Lovato habló sobre el bullying extremo que sufrió en su infancia (Hulu)

Demi Lovato, una de las figuras más importantes de Disney en la década del 2000, vuelve a explorar su historia personal en un documental revelador titulado Child Star. Este proyecto, que marca su debut como directora, se estrenará el 17 de septiembre de 2024 en la plataforma Hulu. Con entrevistas a personajes que también fueron estrellas infantiles, el título busca retratar con crudeza y honestidad todo lo que implica crecer bajo los flashes y reflectores.

El documental, que tiene una duración aproximada de 90 minutos, parte de la experiencia de Lovato, pero además recopila las vivencias de otras celebridades que, al igual que ella, comenzaron sus carreras en la industria del entretenimiento a una edad muy temprana.

A lo largo de Child Star, se escuchan los testimonios de celebridades como Drew Barrymore, Christina Ricci, JoJo Siwa y Kenan Thompson, quienes comparten sus propios recuerdos en la televisión infantil y juvenil.

"Child Star" incluye testimonios de otras celebridades que también crecieron en la industria del entretenimiento, como Drew Barrymore y Christina Ricci (Hulu)

Demi Lovato, que comenzó su carrera en Barney & Friends a los 6 años y alcanzó la fama mundial a los 15 con la película de Disney Channel Camp Rock, relató una anécdota especialmente cruda sobre el bullying.

“Las chicas populares de la escuela firmaron una petición diciendo que debía suicidarme”, revela Lovato en un momento de gran vulnerabilidad. “Tenía siete años cuando tuve mi primer pensamiento suicida, y no lo expresé en voz alta hasta que tenía 15 años”, compartió.

Según reflexiona la vocalista, estos episodios de rechazo y acoso escolar alimentaron sus problemas de salud mental, un tema que se agravó años más tarde.

“Creo que había superado el umbral de lo que podía soportar emocional y físicamente”, confesó Lovato en una entrevista con The Hollywood Reporter, en referencia al tiempo posterior al lanzamiento de Camp Rock. En esa época, la artista pasaba por una inestabilidad abrumadora y consumo de sustancias. “No me di cuenta de que la fama infantil podía ser traumática, y no lo es para todos, pero para mí lo fue”.

Con este documental, Demi Lovato explora los efectos que tiene la fama en las estrellas infantiles. (Shutterstock)

A través de su conversación con Drew Barrymore, quien también experimentó la fama desde niña, Lovato reflexiona sobre cómo ambas fueron introducidas al mundo de las drogas y el alcohol a una edad alarmantemente temprana.

“¿Cuántos años tenías cuando te dieron sustancias por primera vez?”, le preguntó Lovato a Barrymore en un extracto del documental. “Diez años”, respondió la actriz de Los ángeles de Charlie.

Demi además lanza una crítica a la industria del entretenimiento al resaltar cómo los niños son expuestos a una presión tan alta sin recibir apoyo emocional que los sostenga.

“Es aterrador ver cómo estos niños son empujados al estrellato sin ninguna guía”, dice Lovato en Child Star. “Tenemos que empezar a hablar sobre la salud mental en la infancia, especialmente en esta industria”.

Drew Barrymore, que comenzó su carrera desde que era una niña, reveló que le ofrecieron sustancias a los 10 años. (Photo by Yvonne Hemsey/Getty Images)

Los colegas que entrevistó la cantante también revelaron otros conflictos que llevaban en paralelo a su trabajo en televisión. Kenan Thompson, quien comenzó su carrera en Nickelodeon, compartió cómo un contador le robó casi todas sus ganancias obtenidas durante sus años como joven actor. Christina Ricci, quien saltó a la fama con películas como Casper y La familia Addams, reflexionó sobre el distanciamiento de su padre mientras crecía bajo la mirada pública.

Por su parte, JoJo Siwa habló sobre cómo la presión constante para mantener una imagen pública impoluta afectó su salud mental. “Sentía que no podía cometer ningún error, que tenía que ser perfecta todo el tiempo”, dice Siwa. “Eso me llevó a un lugar muy oscuro”.

Child Star, documental que fue dirigido por Demi Lovato en colaboración con Nicola Marsh, contará además con la intervención de Raven-Symoné y Alyson Stoner, su coestrella en Camp Rock. La película se estrenará el 17 de septiembre en Hulu.