La razón por la que Eminem “mató” a su alter ego Slim Shady: “He madurado”

Eminem abandona a Slim Shady con su nuevo álbum "The Death of Slim Shady" lanzado a inicios de julio

El rapero Marshall Mathers, conocido mundialmente como Eminem, anunció su intención de abandonar definitivamente a Slim Shady, el controvertido alter ego que lo catapultó a la fama hace más de dos décadas.

Dicha decisión se ha materializado en su reciente álbum The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), lanzado a principios de este julio bajo los sellos discográficos Aftermath Entertainment, Interscope Records y Shady Records.

En una reveladora entrevista para la portada de julio de 2024 de la revista Complex, Mathers, de 51 años, protagonizó una conversación titulada “Slim Shady vs. Marshall Mathers: The Face-Off”.

El artista de 51 años reveló por qué dejará atrás su controvertido alter ego

En este intercambio, el artista de rap discutió con una versión de inteligencia artificial de Slim Shady sobre el papel problemático que este personaje ha desempeñado en su carrera de 26 años.

“He madurado, hermano. Mi base de fans ha madurado”, declaró acerca de su decisión de dejar atrás a Slim Shady. “El mundo ha cambiado. La gente es mucho más sensible ahora”.

En ese sentido, el rapero ilustró este punto señalando la volatilidad de la opinión pública en las redes sociales en tiempos más actuales: “Cada semana en TikTok, la Generación Z me descubre el lunes y me cancela el martes”.

"The Death of Slim Shady" cierra una etapa significativa en la vida del rapero Marshall Mathers

Slim Shady afectó la vida de Eminem

Eminem no dudó en culpar a Slim Shady por algunos de los momentos más oscuros de su vida. “Eres la razón por la que tuve que automedicarme”, afirmó, haciendo referencia a sus luchas pasadas con las adicciones.

Y admitió el impacto negativo que su alter ego tuvo en su faceta personal y profesional: “Casi pierdo mi maldita carrera, mi familia, mi vida”.

La “muerte” conceptual de Slim Shady fue anunciada por Eminem en abril de 2024 a través de un video teaser en Instagram, inspirado en la serie documental de crímenes reales Misterios sin resolver.

El clip planteaba la pregunta “¿Quién mató a Slim Shady?”, iniciando una serie de pistas crípticas sobre la desaparición del personaje, incluyendo un obituario falso y referencias misteriosas sobre hacer desaparecer su carrera en su “último truco”.

Mathers culpa a Shady por sus problemas de adicción y las dificultades en su carrera

La polémica en torno a “The Death of Slim Shady”

El álbum The Death of Slim Shady no está exento de controversia. Algunas canciones, como “Fuel”, mantienen el estilo crudo característico de Shady, incluyendo referencias polémicas a Alec Baldwin y al incidente fatal en el set de Rust, así como alusiones a las acusaciones de agresión sexual contra Sean Diddy Combs.

En la entrevista de Complex, el intérprete criticó esta táctica, acusando a su alter ego de “hacer la maldita canción falsamente controvertida sin ofender realmente a nadie, y luego poner todo lo jodido en los cortes profundos para que la gente hable del álbum después de que salga”.

La versión de IA de Slim Shady, por su parte, defendió su legado, argumentando que fue gracias a él que Eminem vendió “mil millones de álbumes”. “No te confundas. Si no fuera por mí, todavía estarías usando esa misma maldita gorra de Nike”, declaró el alter ego digital.

"No eres la jodida Taylor Swift", le reclamó su alter ego en referencia al éxito que la cantante obtuvo a lo largo de sus eras

“No eres la jodida Taylor Swift. Tuviste una era importante, la mía”, le espetó el alter ego en tono de burla. “Todo lo que la gente piensa cuando piensa en Eminem es maldita sea tuyo. Desde el cabello rubio, hasta el dedo medio, hasta las malditas bromas, todo - soy yo”, añadió, resaltando la estrecha asociación entre la imagen pública de Eminem y Slim Shady.

Eminem lanzó un aviso en X (anteriormente Twitter) un día antes del lanzamiento del álbum, explicando que The Death of Slim Shady es un álbum conceptual y que las canciones deben escucharse en orden para que tengan sentido. De esta manera, señaló su deseo de distanciarse de la imagen provocadora que lo catapultó a la fama en los años 90 y principios de los 2000.