El mítico club de los Beatles en Liverpool ahora ofrece habitaciones en Airbnb: cuánto cuesta la noche

El lugar fundamental en los inicios de los Beatles fue sede de más de 40 shows (Horst Fascher/K & K Ulf Kruger OHG/Redferns)

En Liverpool, la ciudad del Noroeste de Inglaterra que vio nacer a los Beatles, ahora se abrió una nueva oportunidad para los seguidores de la banda más famosa del mundo. El Casbah Coffee Club, que fue crucial en los primeros días de los Fab Four, ha sido transformado en apartamentos para alquilar a través de Airbnb.

Este club, ubicado en West Derby, fue fundado en 1959 por Mona Best, madre del primer baterista de los Beatles, Pete Best. El edificio, que también fue el hogar de la familia Best, ha jugado un papel esencial en la historia del grupo.

Pete Best, primer baterista de los Beatles, recuerda los días vividos y las noches tocando en el Casbah Coffee Club (Bill Tompkins/Getty Images)

Los inicios de los Beatles en un edificio

Pete, quien se mudó al edificio a los 16 años y tiene “memorables recuerdos” tanto de vivir allí como de tocar con la banda, afirmó a la BBC: “Los Beatles tocaron aquí, los Beatles festejaron aquí y los Beatles durmieron aquí”.

Mona Best incluso apostó todo lo que tenía para hacerse con la propiedad. Sin conocimiento de su familia, empeñó todas sus joyas y apostó el dinero a un caballo llamado Never Say Die, un forastero con una probabilidad de 33 a 1 que ganó el Derby de Epsom en 1954.

El edificio histórico de Liverpool ofrece apartamentos temáticos de los Beatles a través de Airbnb (Express Newspapers Via AP Images)

“Cuando el caballo pasaba por la línea de llegada, ella saltó y empezó a gritar: ‘¡He ganado la casa, he ganado la casa!’”, recordó su hijo Pete.

Tras adquirir el edificio, no solo lo restauró, sino que también decidió abrir un lugar de música en el sótano, que se convirtió en el Casbah Coffee Club.

Según la BBC, “el club vivió más de 40 actuaciones de los Beatles, y fue aquí donde George Harrison sugirió invitar a John Lennon y Paul McCartney a unirse al grupo”.

Parte de estos acontecimientos establecieron los cimientos para la formación del cuarteto de Liverpool.

Los nuevos apartamentos temáticos de los Beatles ya recibieron a los primeros huéspedes, atraídos por la rica historia de la banda (Hulton Archive/Getty Images)

La transformación del edificio ha sido principalmente obra de Roag Best, el hijo menor de Mona y del road manager de los Beatles, Neil Aspinall.

Roag ha trabajado arduamente durante tres años y medio para llevar a cabo este proyecto. “Me convertí no solo en el supervisor del sitio, sino en parte de la fuerza de trabajo”, contó a The Guardian.

Los apartamentos, ahora listos para recibir a los fanáticos, están decorados con objetos relacionados con los Beatles, como fotografías, carteles y guitarras. No obstante, no hay una suite que lleve el nombre de Ringo Starr, quien reemplazó a Pete Best como baterista de la banda.

Ringo Starr, quien reemplazó a Pete Best como baterista de los Beatles, no tiene una suite en los nuevos apartamentos del Casbah Coffee Club (EFE/Peter Powell)

Pete, sin embargo, aseguró a la BBC que “no hay mala sangre” y comentó: “No me preocupa ni un ápice”.

El primer grupo de huéspedes, que incluyó a Evelyn Weatherston y su pareja Andy Rees de Glasgow, fue recibido en uno de los cinco apartamentos del lugar. BBC relató que Weatherston, de 62 años, se consideró “muy emocionada” de poder alojarse allí debido a la historia única del lugar.

Trabajar en este proyecto es "un tributo duradero a la banda y una proyección del sueño de mi madre", declaró Pete Best, exbaterista del grupo (Michael Ochs Archives/Getty Images)

Una noche a partir de 224 dólares

El Casbah Coffee Club cerró en 1962 pero fue reabierto más tarde como atracción turística, y actualmente la familia Best también dirige un museo de los Beatles en el centro de la ciudad.

“La apertura de la casa como alojamiento para invitados es un tributo duradero a la banda y una proyección del sueño de mi madre”, admitió Pete Best, y concluyó que su madre estaría “muy orgullosa, del legado que hemos dejado y del que estamos construyendo”.

Para los seguidores acérrimos de los Beatles, quedarse en estas habitaciones cuesta a partir de 150 libras (aproximadamente 224 dólares) la noche. Además, la estadía en el lugar ofrece una oportunidad irrepetible de profundizar, como nunca antes, en la rica historia donde sus ídolos se hicieron un nombre.