Gina Gershon golpeó por accidente a Tom Cruise durante la grabación de una escena de amor: “Casi le rompo la nariz”

La actriz negó haber tenido un romance real con Cruise, quien estaba recién casado al momento en que filmaron "Cóctel". (REUTERS/POOL vía REUTERS)

Dos décadas atrás, Gina Gershon y Tom Cruise fueron parte de Cóctel (Cocktail), una comedia romántica sobre un ambicioso barman que encuentra el amor mientras trabajaba en un bar de Jamaica. Según ha revelado la actriz en una entrevista reciente, dicho filme marcó su primera vez grabando escenas de amor.

Gershon apareció en el programa Watch What Happens Live y respondió las preguntas de Andy Cohen sobre la mencionada ficción de romance estrenada en 1988. Una de las interrogantes enviadas por el público fue si alguna vez ella y Cruise tuvieron un affaire en la vida real.

Gina aseguró que su relación solo fue profesional. En esa época, Tom se había unido en matrimonio con Mimi Rogers, estrella de Gung Ho. Estuvieron juntos desde 1987 hasta 1990.

Gershon elogió a Cruise por ser caballeroso y protector durante el rodaje (Buena Vista Pictures Distribution)

“Él se había casado recién y su esposa estaba muy presente en el set”, explicó la actriz. “Pero sí nos besamos tanto como pudimos”, agregó ante las risas del público.

La estrella de Showgirls y Bound además recordó que Cruise cuidó de ella durante el rodaje pues eran las primeras escenas de amor de su carrera. “Él fue muy caballeroso”, explicó.

Sin embargo, hubo un accidente menor por una broma que surgió cuando filmaban sus románticos intercambios. “El estaba bajo las sábanas, y en un momento le dije que yo tenía muchas cosquillas. Le advertí que no hiciera eso”.

Al parecer, Cruise olvidó lo que le había dicho su co-estrella y tuvo una idea que le hizo ganarse un golpe involuntario en el rostro.

Durante una escena, Gershon golpeó accidentalmente a Cruise en la nariz pues sintió cosquillas con el contacto físico en su abdomen (Buena Vista Pictures Distribution)

“En una toma, creo que él quería obtener una reacción, me agarró el estómago y le di un rodillazo en la nariz. Yo estaba como ‘Oh por Dios. Acabo de romperle la nariz a Tom Cruise’, pero él me decía ‘No, no, ya me habías avisado‘. Y yo le decía ‘Lo siento mucho‘, y él estaba como ‘No, fue mi culpa’”, narró en la entrevista.

“Él era muy protector conmigo. Era genial”, agregó la actriz de Brooklyn Nine-Nine.

Cocktail fue un filme dirigido por Roger Donaldson cuya historia se basó en la novela homónima de Heywood Gould. Al título no le fue muy bien en la crítica y le dieron el Razzie a peor película de ese año; sin embargo, su desempeño fue sobresaliente en la taquilla y se consagró como uno de los largometrajes más vistos de 1988.

Tom Cruise interpretó al bartender Brian Flanagan y Gina Gershon encarnó a Coral, una fotógrafa acaudalada. El reparto también incluía a Bryan Brown, Elisabeth Shue, Lisa Banes y Laurence Luckinbill.

Gershon recientemente participó en la adaptación cinematográfica del videojuego "Borderlands" (REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Este año, Gina Gershon volvió a la pantalla grande en la adaptación cinematográfica del videojuego Borderlands. El relato sci-fi es protagonizado por Cate Blanchett como Lilith, una cazarrecompensas que vuelve a su natal Pandora para cumplir una misión.

La producción suma a Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black y Ariana Greenblatt bajo la dirección de Eli Roth (Viernes negro). “Creo que hay un espíritu de anarquía y absurdo en el juego. Quería que la película también tuviera ese mismo espíritu: una película completamente hecha por lunáticos”, dijo el cineasta a Entertainment Tonight.

Por otro lado, Tom Cruise tendría una participación especial en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, ceremonia que se realizará el 11 de agosto.

Según reportes, la estrella de acción ha grabado una secuencia de riesgo y acrobacia cinematográfica para representar el traslado de la bandera Olímpica desde la capital francesa hasta Los Angeles, sede de la próxima edición del mega evento deportivo.