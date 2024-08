Entrevistamos a Cate Blanchett y Gina Gershon, actrices de la película de Borderlands

Fotografía cedida por Lionsgate de Cate Blanchett como Lilith, Kevin Hart como Roland, Ariana Greenblatt como Tiny Tina, Florian Munteanu como Krieg y Jamie Lee Curtis como Tannis en la película Borderlands. EFE/ Katalin Vermes/Lionsgate

Borderlands es una de las franquicias de videojuegos más queridas. Desde el lanzamiento de su primer juego en el 2009, la serie de Gearbox logró cautivar no solamente gracias a su adictiva jugabilidad, sino también por su estilo visual y su sentido del humor tan único.

Fueron estos últimos aspectos los que hicieron que la franquicia crezca a tal punto que ahora llega a los cines. Dirigida por Eli Roth, esta película es una de las adaptaciones de videojuegos más esperadas en los últimos años, en gran parte por el excelente elenco que presenta. Tuvimos la oportunidad de poder conversar con dos de las actrices que forman parte de esta película, Cate Blanchett y Gina Gershon, quienes interpretan a Lilith y Moxxi respectivamente. Las actrices nos contaron cómo fue prepararse para esta adaptación, qué opinan de las películas post-apocalípticas y más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Entrevistamos a Cate Blanchett (Lilith) y Gina Gershon (Moxxi), de la película de Borderlands

—En primer lugar, gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros. Pues, esta es una adaptación de una franquicia muy popular. Así que, en primer lugar, quería que me contaran: ¿cuál fue su enfoque a la hora de interpretar estos personajes, de darles su propia humanidad?

Cate Blanchett: —Pues, hay mucho de eso en el juego y también hay muchas personas que ven a otros jugando. Los escuchas oyes describir sus sentimientos, y me llevé mucho de eso. De ver a la gente jugar, y escuchar a los cosplayers hablar sobre cómo se preparaban, y sabíamos que no se podía lograr la fantasía de alguien en particular. Y obviamente cuando interpretas a un personaje de videojuego, ellos juegan en una dimensión diferente a la tuya cuando encarnas al personaje. Hubo mucho de la construcción de los personajes que yo me llevé del propio juego.

Gina Gershon: —Yo lo interioricé por completo.

Cate Blanchett: —¿De veras?

Gina Gershon: —Sí. Hice trabajo espiritual…

Cate Blanchett: —Un taller de renacimiento, y también conseguiste un muy buen sostén.

Gina Gershon: —Tengo un sostén enorme, con mucho relleno.

Cate Blanchett: —Te has estado preparando para este papel durante al menos 10 años.

Gina Gershon: —Sí, desde que tuve mi primer sostén. Básicamente hice trabajo de sostén y luego pensé “de acuerdo estoy aquí”, y empezábamos a inflar. “¡Ya llegué!”. Y también un tatuaje.

Cate Blanchett: —Fue difícil, sé que fue duro para ti.

Gina Gershon: —En cierto modo lo fue, porque, sabes, a veces no hay historia, así que lo inventas. Me inventé mucho de la historia de Moxxie porque, ella está allí en el juego aquí y allá, y yo soy solamente una pequeña parte en la película, pero tenía que darle sentido. Básicamente está al servicio de lo que es el personaje, ¿qué hacen los personajes?, ¿qué quieren? Todas las preguntas básicas, pero dentro de los confines de lo que ya está ahí, para impulsarlo e intentar que sea real.

—Es divertido, realmente me imagino a ambas jugando un poco. Mencionaste que vieron mucho, ¿tuvieron la oportunidad de jugar un poco o simplemente lo observaron a la distancia?

Cate Blanchett: —Yo tenía un ayudante secreto. Christine, ella me ayudó con el videojuego la primera vez que jugué y pensé lo mismo que la primera vez que jugué al golf. Pensé “este es mi juego”, y al otro día cuando tomé el palo de golf no pude golpear nada. Así que la primera vez que jugué, pensé que era muy buena, pero por supuesto, ella estaba manipulando el control. En fin, la segunda vez que jugué fue literalmente como… No paraba de darme contra la pared. Así que no me pidas que juegue.

Gina Gershon: —Soy más de pinball, eso es más de mi época. En pinball soy buena. Con esto tienes que moverte. Es difícil.

Cate Blanchett: —Es muy difícil, ¿tú has jugado?

—Sí, es difícil.

Gina Gershon: —Pareces una gran jugadora, por todo lo que tienes en el fondo.

—Sí, tenemos el fondo, aquí somos gamers. Para terminar, esta es una película apocalíptica. Sé que a ti Cate te gusta mucho Escape from New York, como película apocalíptica.

Cate Blanchett: —¡Me gusta!

—¿Cierto? Entonces quería que me cuenten, ya que estas historias nos parecen tan fascinantes, ¿por qué creen que nos gustan tanto las películas apocalípticas?

Cate Blanchett: —Pues… Nos hacen sentir bien sobre el presente. Es como, “estamos a un paso del apocalípsis”. ¡Borderlands, allá vamos!

Gina Gershon: —Sabes, a veces solían tener estos guiones que leía o historias que me gustaban, y pensaba “esto será en el futuro”. Y luego “es el futuro cercano”, pero ahora es como… Ya estamos aquí. Así que… Quiero decir, no estamos del todo en nivel de Borderlands.

Cate Blanchett: —¿Recuerdas la primera vez que viste Escape from New York? En aquel entonces se sentía tan posible. Pero aún así era un apocalipsis lejano de ese momento en particular.

—De acuerdo, muchas gracias por su tiempo y felicitaciones por la película.