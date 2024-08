El regreso de Happy Gilmore: una comedia de culto en Hollywood

Todavía no se sabe la fecha exacta en el que se estrenará esta película, pero seguramente será un éxito (Créditos: Universal Pictures)

El 15 de mayo de 2024, Netflix anunció oficialmente que Adam Sandler retomará su papel en una próxima secuela de “Happy Gilmore”. Esta noticia generó gran entusiasmo entre los seguidores del actor y los amantes de la comedia, quienes han esperado años para ver el regreso de este personaje icónico. El PGA Tour compartió un video en X (antes Twitter) en el que Sandler, en tono humorístico, decía: “Shooter McGavin, este es para ti”, antes de realizar el característico swing fuerte de su personaje, rememorando una de las escenas más memorables de la película original.

La secuela contará con Sandler y con Christopher McDonald, quien volverá a interpretar a Shooter McGavin, el antagonista principal. Además, Nick Swardson, amigo cercano de Sandler y colaborador frecuente en sus proyectos, también se unirá al elenco. A pesar del entusiasmo y las expectativas generadas, Netflix no ha revelado detalles específicos sobre la trama de la película, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones entre los fans y algunos miembros del reparto.

Adam Sandler será nuevamente el protagonista de este film (Créditos: Universal Pictures)

En una entrevista en octubre de 2023, McDonald insinuó posibles direcciones para la trama, sugiriendo que la Ryder Cup o el Senior Tour podrían ser escenarios interesantes para la secuela. Por su parte, Sandler mencionó en abril de 2024 que había un primer borrador del guion, pero, según Swardson, en julio de 2024 aún no había un guion final a pesar de que el rodaje estaba programado para comenzar en septiembre. Esta falta de un guion definitivo es común en los proyectos de Sandler, conocido por su estilo flexible y a menudo improvisado durante la producción de sus películas.

Adam Sandler compone el personaje de un joven que quiere participar de un torneo amateur de golf (Créditos: Universal Pictures)

Aunque los detalles concretos de la trama siguen siendo un misterio, la participación de estos actores y la confirmación oficial de Netflix aseguran a los fans que “Happy Gilmore 2″ está en marcha. El rodaje está programado para comenzar pronto y algunas escenas se filmarán en Nueva Jersey. El regreso de personajes queridos y la promesa de nuevas aventuras en el mundo del golf garantizan que esta secuela será un evento cinematográfico muy esperado.

¿De qué se trataba Happy Gilmore 1?

El deporte es una escusa para disfrutar de una película de comedia de Adam Sandler (Créditos: Universal Pictures)

“Happy Gilmore”, dirigida por Dennis Dugan y protagonizada por Adam Sandler, es una comedia que sigue a un joven que descubre un talento inesperado para el golf. Con la intención de salvar la casa de su abuela, Happy Gilmore entra al mundo del golf profesional, donde su estilo poco convencional y temperamento explosivo lo transforman en una sensación inesperada. Entre la rivalidad con el arrogante Shooter McGavin y las lecciones de su mentor Chubbs Peterson, Happy deberá aprender a manejar sus habilidades y madurar en el proceso

Qué fue de la vida de Adam Sandler después de esta película

Happy Gilmore fue el puntapie para relanzar y mejorar aún más su carrera en el futuro (Reuters)

Adam Sandler, una de las figuras más reconocidas y prolíficas de Hollywood, ha tenido una carrera impresionante llena de éxito, controversia y evolución artística. Desde su salto a la fama con la película “Happy Gilmore” en 1996, Sandler no ha dejado de cautivar a las audiencias con su estilo único de comedia y su sorprendente capacidad para abordar diferentes géneros cinematográficos.

En 1998, Sandler protagonizó “La mejor de mis bodas”, una comedia romántica entrañable que lo reunió en pantalla con Drew Barrymore. La química entre ambos actores fue muy bien recibida y consolidó a Sandler como un actor versátil capaz de conquistar tanto la comedia absurda como los relatos más emotivos.

Un año después, en 1999, Sandler interpretó a un hombre irresponsable que intenta impresionar a su novia adoptando a un niño en “Un papá genial”. La película mezcló humor y ternura, logrando tocar la fibra sensible de muchos espectadores y resaltando la habilidad de Sandler para combinar la comedia con la exploración de temas más profundos como la paternidad.

El 2002 fue un año crucial en la carrera del actor. Sandler revivió el clásico de Frank Capra en “Mr. Deeds”, una comedia que lo reunía con Winona Ryder y que celebraba los valores de la bondad y la generosidad. Ese mismo año, sorprendió a muchos con su interpretación en “Punch-Drunk Love”, de la mano de Paul Thomas Anderson. En esta cinta, Sandler dejó de lado su típico personaje cómico para adentrarse en un papel dramático que le valió elogios de la crítica por su actuación introvertida y agridulce.

A lo largo de la década siguiente, Sandler continuó solidificando su lugar en la industria con películas como “Locos de ira” (2003), junto al mítico Jack Nicholson, y Como si fuera la primera vez (2004), donde volvió a trabajar con Drew Barrymore en una comedia romántica que aborda la pérdida de memoria.

Como si fuera la primera vez, es una película de comedia romántica, en la que el personaje de Sandler se enamora perdidamente de una joven, pero ella pierde la memoria repentinamente y se olvida de él y el reciente amorío

En 2007, Sandler mudó notablemente de tono al protagonizar “Reign Over Me”, una película dramática que explora las secuelas emocionales de los atentados del 11 de septiembre a través de la historia de un hombre que pierde a su familia en la tragedia. Este papel marcó otro punto alto en su carrera, demostrando una vez más su gama interpretativa.

El artista consolidó su presencia en la producción cinematográfica a través de su compañía Happy Madison Productions. Esta productora, fundada por Sandler, ha sido responsable de algunas de sus películas más exitosas y ha permitido que el actor mantenga un control significativo sobre sus proyectos.

En los últimos años, su colaboración con Netflix ha sido notable. Un contrato con la plataforma de streaming le ha permitido llegar a nuevas audiencias con películas exclusivas como “The Ridiculous 6″ (2015), “Sandy Wexler” (2017) y “Murder Mystery” (2019), todas ellas con su característico estilo cómico.

No obstante, fue en 2019 cuando Sandler desafió las expectativas una vez más con su actuación en “Uncut Gems”, un thriller de alta tensión dirigido por los hermanos Safdie. En este filme, Sandler interpreta a un joyero neoyorquino atrapado en el implacable mundo de las apuestas. La actuación fue ampliamente aclamada y le valió varias nominaciones a premios, consolidando su reputación como un actor con una gran capacidad para sorprender.

Después de este éxito, Sandler no ha disminuido su ritmo de trabajo. En 2020, protagonizó la comedia “Hubie Halloween”, donde el personaje de Sandler busca salvar Halloween en su ciudad a pesar de ser subestimado por sus vecinos. La película mantiene el tono cómico que lo ha definido pero también añade un toque de calidez y lealtad a las tradiciones locales y familiares.

Esta película es una de las más recientes de Sandler

En 2022, su papel en “Hustle” marcó otro punto de inflexión en su carrera. En este drama deportivo producido también por Netflix, Sandler interpreta a un cazatalentos de baloncesto venido a menos que descubre un talento inexplorado en el extranjero y decide llevarlo a Estados Unidos para que juegue en la NBA. La actuación de Sandler recibió elogios, destacándose una vez más su habilidad para manejar roles serios y emocionalmente completos.

En esta película de deporte, encarna el personaje de un exigente entrenador de básquet (Netflix)

A lo largo de más de dos décadas en la industria, Adam Sandler ha demostrado ser una figura sólida y adaptable en Hollywood. Ha sabido diversificar sus papeles y explorar géneros en ocasiones con gran riesgo, lo cual ha enriquecido notablemente su trayectoria artística. Su capacidad para hacer reír, conmover y sorprender sigue siendo un rasgo distintivo que lo mantiene relevante en un escenario cinematográfico cambiante.

Secuelas de películas de comedia

Diversas comedias exitosas han dado lugar a secuelas, manteniendo así el interés del público y expandiendo sus universos cómicos. Aquí presentamos algunas de las comedias más memorables que continuaron sus historias con una segunda entrega.

“Qué paso ayer ” (2009) y “Qué paso ayer parte II” (2011):

Dirigidas por Todd Phillips, estas películas siguen las desventuras de un grupo de amigos que se enfrentan a situaciones hilarantes y complicadas después de una noche de fiesta.¿Qué paso ayer? se convirtió en un fenómeno cultural, lo que llevó a la producción de dos secuelas.

Esta película recibió un premio globo de oro a mejor película de comedia

“Dumb and Dumber” (1994) y “Dumb and Dumber To” (2014):

Esta icónica comedia protagonizada por Jim Carrey y Jeff Daniels generó una secuela veinte años después. Los personajes Lloyd Christmas y Harry Dunne vuelven a la pantalla grande en “Dumb and Dumber To”, emprendiéndose en una nueva aventura para encontrar a la hija de Harry y pedirle su ayuda para un trasplante de riñón.

La película Tonto y Re Tonto, es una de las más conocidas de la carrera de los actores Jim Carrey y Jeff Daniels

“Legalmente rubia” (2001) y “Legalmente rubia 2 (2003):

Reese Witherspoon regresó como Elle Woods, la abogada de Harvard que conquistó al público con su inteligencia y estilo. En la secuela, Elle viaja a Washington D.C. para luchar por los derechos de los animales, demostrando una vez más que la inteligencia y el glamour pueden ir de la mano.

Elle Woods - Legalmente rubia (MGM/20th Century Fox)

“La familia de mi novia” (2000) y Los pequeños fockers” (2004):

Esta saga cómica de Ben Stiller y Robert De Niro presenta las tensas pero humorísticas interacciones familiares entre Greg Focker y su futuro suegro, Jack Byrnes. En la secuela, las polvorosas relaciones familiares se complican aún más con la introducción de los padres de Greg, interpretados por Dustin Hoffman y Barbra Streisand.

Robert De Niro y Ben Stiller son los protagonistas de esta película

Películas de golf en Hollywood

El golf, un deporte que mezcla precisión, estrategia y elegancia, ha servido de inspiración para numerosas películas de Hollywood. Este fascinante mundo, lleno de historias humanas y desafíos en los fairways y greens, ha sido capturado en varias producciones cinematográficas que han dejado una huella significativa en la industria del cine.

Caddyshack: La Comedia que Hizo Historia

Uno de los clásicos indiscutibles del cine de comedia deportiva es “Caddyshack”. Estrenada en 1980 y dirigida por Harold Ramis, esta película es recordada como una de las mejores comedias de todos los tiempos. “Caddyshack” se destacó por un elenco estelar conformado por grandes nombres como Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Bill Murray y Ted Knight.

La trama se centra en un club de golf exclusivo y sigue las vidas de sus miembros y empleados, quienes presentan una serie de características extravagantes y cómicas. Chevy Chase da vida a Ty Webb, un carismático y despreocupado golfista que imparte sabiduría filosófica sobre la vida y el deporte. Por su parte, Rodney Dangerfield interpreta a Al Czervik, un empresario adinerado que desafía el elitismo del club con su comportamiento excéntrico y su desdén por las normas establecidas.

Uno de los personajes más memorables es Carl Spackler, el encargado de la plaga del campo de golf, interpretado por Bill Murray. Su batalla constante contra un travieso roedor que amenaza el curso de golf añade una capa hilarante de comedia física que ha perdurado en la memoria colectiva de los espectadores. La actuación de Murray, especialmente sus diálogos improvisados, se ha convertido en un fenómeno cultural en sí mismo.

The Legend of Bagger Vance: Una Historia de Redención y Golf

En el año 2000, Robert Redford nos trajo “The Legend of Bagger Vance”, un drama que supera las barreras del deporte para explorar temas profundos de redención y segundas oportunidades. Protagonizada por Will Smith, Matt Damon y Charlize Theron, la película se basa en la novela homónima de Steven Pressfield y está ambientada en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos.

Matt Damon interpreta a Rannulph Junuh, un héroe de guerra cuya prometedora carrera como golfista se derrumbó tras traumáticas experiencias vividas durante la Primera Guerra Mundial. Charlize Theron encarna a Adele Invergordon, una mujer resuelta a salvar el campo de golf de su fallecido padre organizando un torneo de golf que atraiga la atención y el apoyo necesarios.

Sin embargo, es Will Smith quien encarna al personaje titular, Bagger Vance, un caddie místico que parece tener las respuestas no solo para los problemas de Junuh en el golf, sino también para sus dilemas personales. La búsqueda del “auténtico swing” de Junuh bajo la guía de Vance no es simplemente una metáfora deportiva, sino un camino hacia la redención y la autoexploración, que resonó profundamente entre el público.