Aerosmith: así fue el último concierto de la banda

Aerosmith interpretando "Dream On" en el que fue su último show. |Créditos: Youtube/Toshi Aizawa

Aerosmith ha anunciado el fin de sus días de gira tras la lesión vocal del vocalista Steven Tyler. La noticia fue confirmada el pasado 2 de agosto, y ha causado conmoción entre los fanáticos del legendario grupo de rock.

Sin saberlo, Aerosmith dio el último show de su carrera el pasado 9 de septiembre de 2023 en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. Este show fue parte de su gira “Peace Out”, misma que serviría como una despedida de la banda después de 50 años de carrera. Sin embargo, Steven Tyler y compañía apenas estaban brindando el tercer show de este tour cuando todo se vino a bajo, dejando un sentimiento muy amargo a todos sus fanáticos.

Durante el espectáculo en Elmont, Aerosmith ofreció un repertorio cargado de sus mayores éxitos. Abrieron la noche con “Back In The Saddle” y debutaron durante la gira con una versión de la canción “Walking the Dog” de Rufus Thomas. Otra de las sorpresas fue la interpretación del tema “Bright Light Fright”, el cual no tocaban en vivo desde 1994.

Steven Tyler no presentó problemas visibles al momento de cantar, pero sí luchó contra su monitor al no escucharse durante la interpretación de "Dream On" (Foto de Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Entre otras favoritas de los fanáticos, se incluyeron “I Don’t Want to Miss a Thing”, “Cryin’”, “Livin’ On The Edge”, “Love in an Elevator” y “Sweet Emotion”.

En el desenlace del concierto, Aerosmith interpretó temas clásicos como “Toys In The Attic”, “Dream On” y “Walk This Way”. Sorprendentemente, la última canción que tocaron no fue de su repertorio habitual, sino que cerraron la noche cantando “Happy Birthday to You” para celebrar el 73º cumpleaños del guitarrista Joe Perry, al día siguiente.

El show terminó con Steven Tyler cantando "Feliz Cumpleaños" al guitarrista Joe Perry, quien cumplió 73 años al día siguiente (AP)

Este fue el setlist oficial del último concierto de Aerosmith:

“Back in the Saddle”

“Walking the Dog (cover de Rufus Thomas)”

“Rag Doll”

“Livin’ on the Edge”

“Janie’s Got a Gun”

“No More No More”

“Cryin’”

“Adam’s Apple”

“Seasons of Wither”

“Movin’ Out”

“Love in an Elevator”

“Bright Light Fright” (primera vez desde 1994)

“I Don’t Want to Miss a Thing”

“Rats in the Cellar”

“Sweet Emotion”

“Toys in the Attic”

“Dream On”

“Walk This Way”

“Happy Birthday to You”

Videos tomados por los fanáticos en el concierto muestran que Tyler, a pesar de los problemas que enfrentaba en su garganta, aún lograba dar un show a la altura de Aerosmith. También se vio al cantante luchar con su monitor de audio ya que, al parecer, no lograba escucharse. Incluso con estos imprevistos, parece que todos los presentes en la Arena UBS disfrutaron de este show que quedará en la historia como la última vez que los chicos malos de Boston se subieron al escenario.

Tras este concierto, los siguientes espectáculos del tour “Peace Out” fueron reprogramados con la esperanza de que Tyler pudiera recuperarse. La nueva fecha de inicio estaba fijada para el 20 de septiembre en Pittsburgh, Pennsylvania. Sin embargo, la recuperación de su voz no fue como se esperaba, lo que llevó a la banda a tomar la dolorosa decisión de concluir sus presentaciones en vivo de manera definitiva.

Aerosmith anunció su retiro definitivo de los escenarios, debido a los problemas en la garganta del vocalista Steven Tyler - crédito @aerosmith/X

En un comunicado emitido en las redes sociales de la banda, Aerosmith expresó: “Sabemos que la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar su voz después de la lesión. Hemos visto cómo ha luchado a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que una recuperación completa no es posible”.

La banda también agradeció a sus fans: “Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y todos ustedes son la razón por la que hicimos historia en el rock ‘n’ roll. Ha sido el honor de nuestras vidas ver nuestra música formar parte de sus vidas. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados, ustedes nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas”.