El hijo de Liam Gallagher también sueña con una reunión de Oasis

Gene Gallagher, hijo de Liam Gallagher, compartió sus deseos de ver el regreso de Oasis (Créditos: Instagram/Gene Gallagher)

Gene Gallagher ha aportado su perspectiva sobre la eventualidad de una reunión de Oasis, afirmando que su padre, Liam Gallagher, también desea que ocurra. Las especulaciones sobre la posible reunificación de la emblemática banda de Britpop han ido en aumento durante los últimos años, y se intensificaron a principios de 2024 con motivo del 30º aniversario del álbum debut Definitely Maybe.

Aunque no hay un anuncio oficial, los miembros de Oasis han alimentado los rumores con sus declaraciones ambiguas en entrevistas pasadas. En una reciente conversación con The Times, Gene Gallagher precisó que su padre ansía que la reunión se haga realidad. “Tengo la sensación de que mi papá también la quiere. Esperemos que ocurra. Es más fácil hablar de esto después de un par de cervezas”, bromeó el artista que ha seguido los pasos de su padre como guitarrista y compositor.

Gene Gallagher asegura que su padre Liam también tiene deseos de reunir a Oasis, pero no sabe si eso pueda llevarse a cabo en un futuro cercano (Créditos: Instagram/Gene Gallagher)

Gene negó haber sido obligado a guardar silencio sobre los posibles planes futuros de la banda y expresó que desearía ver la reunión tanto como cualquier otro fanático. “No tiene nada que ver conmigo... Quiero decir, ¿lo harán? No lo sé. Me encantaría, pero está muy fuera de mi control”, añadió. También confirmó que junto a Anaïs Gallagher, hija de en Noel Gallagher, han bromeado sobre la posibilidad de intervenir para lograr la reunificación, pero concluyó que tanto Liam como Noel son “demasiado inteligentes para eso”.

Gene compartió que ha estado en contacto con su prima, Anais Gallagher (hija de Noel Gallagher) para convencer a sus padres que reúnan a Oasis (Créditos: Instagram/Anais Gallagher)

Gene Gallagher, que también es hijo de la cantante de All Saints, Nicole Appleton, también ha emprendido su carrera en la industria musical como parte de la banda de indie rock Villanelle. Este año, la banda apoyó a Liam durante su gira de celebración del 30º aniversario de Definitely Maybe. Posteriormente, Villanelle anunció su primera gira por el Reino Unido, que comenzará en Glasgow el 19 de noviembre y se prolongará durante todo el mes.

Los rumores sobre una posible reunión de Oasis alcanzaron su punto álgido este verano cuando Liam inició su gira de aniversario de ‘Definitely Maybe’. Se especuló que Noel podría unirse a él en el escenario, pero antes de que comenzara la gira, Liam reveló que su hermano Noel había rechazado la oportunidad de reunirse para los shows y comentó en tono de broma que le enviaría una caja de chocolates como disculpa por haber sido “tan malo” con él durante la ruptura de la banda en 2009. Más recientemente, durante un concierto, Liam declaró que Noel “sigue jugando a hacerse el difícil” respecto a una posible reunión.

El 30° aniversario de "Definitely Maybe" hizo crecer los rumores de una reunión de Oasis. Sin embargo, la constante disputa entre Liam y Noel Gallagher han hecho que este esperado regreso continúe retrasándose

En julio pasado, el Daily Mirror publicó un informe exclusivo alegando que los hermanos habían reservado fechas para una reunión de Oasis en el Wembley Stadium, aunque los planes finalmente fracasaron. La especulación sobre una posible reunión se remonta incluso más atrás. En 2020, Liam afirmó en una entrevista con NME que la reunión de Oasis ocurriría “muy pronto”. Por su parte, Noel expresó a principios de 2023 que “nunca diría nunca” a la idea de un reencuentro. Sin embargo, las esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando Liam acusó a su hermano de haber “dañado mucho la marca Oasis”, mientras que Noel caracterizó a su hermano como un “cobarde” por no seguir adelante con la idea.

En una entrevista reciente con NME, Noel discutió la posibilidad de un regreso de Oasis, señalando que no ha habido una oferta seria para que ocurra “el Gran O”. Otros músicos también han opinado al respecto. Por ejemplo, el ex guitarrista de Oasis Paul Arthurs “Bonehead”, declaró que le gustaría que la reunión siguiera adelante debido a lo que significaría para los “nuevos fans” de la banda. Andy Bell, ex bajista de la banda, dijo que Oasis “probablemente” se reuniría en algún momento.

Personalidades de la talla de Dave Grohl han compartido sus deseos de ver el regreso de Oasis, recibiendo nada más que insultos por parte de los hermanos Gallagher (Foto AP/Leo Correa, archivo)

En respuesta a los comentarios de Bell sobre un posible regreso, Liam lo criticó por “dar esperanzas a la gente”. Noel también se opuso a Dave Grohl por mencionar la idea de una reunión de la banda durante este año en Glastonbury, señalando que le dijo que “dejara de andar mencionando a Oasis”.

A pesar de que un regreso parece improbable y la reconciliación entre los hermanos sigue siendo incierta, el nombre de Oasis sigue estando vigente. El 30° aniversario de Definitely Maybe vino acompañado de una edición de colección con varias sorpresas para los fanáticos, destacando versiones inéditas de temas como “Up In The Sky”, “Rock & Roll Star” y “Slide Away”.