Ryan Reynolds admitió haber ayudado a filtrar el famoso video de prueba de “Deadpool” en 2014

Ryan Reynolds aclaró que no subió el video, pero sí estuvo involucrado en el plan de la filtración de "Deadpool" en 2014 (REUTERS/Twitter)

Ryan Reynolds admitió finalmente su participación en la filtración del video de prueba de Deadpool en 2014, lo que permitió que la película recibiera luz verde. Dicha revelación se produjo durante una entrevista con el detector de mentiras de la revista Vanity Fair. Su co-estrella, Hugh Jackman, lo interrogó directamente sobre el tema, lo que generó un momento inusual de franqueza por parte del actor.

Jackman no dejó pasar la oportunidad de recordarle a Reynolds que estaba conectado a un polígrafo. Inicialmente, la estrella de Linterna Verde respondió de manera evasiva, pero al ser presionado por el monitor, terminó por admitir: “Bueno, a la mierda, es posible que haya proporcionado una ayuda”.

Hugh Jackman recordó a Reynolds que estaba conectado a un polígrafo, lo que llevó a la confesión del actor sobre la filtración (REUTERS/Caitlin Ochs)

Según Vanity Fair, su respuesta fue considerada veraz. Sin embargo, también quiso dejar claro que no fue él quien subió el video: “Yo era Scottie Pippen”, afirmó, haciendo referencia al famoso jugador de baloncesto que jugaba junto a Michael Jordan en los Chicago Bulls. “Yo solo estaba haciendo mi trabajo y alguien más se llevó todo el crédito”.

La filtración del video de prueba de Deadpool en 2014 causó un gran revuelo en la comunidad de fans de Marvel. El evento inesperado ocurrió mientras la película estaba en un limbo de producción, generando tal entusiasmo que eventualmente llevó al proyecto a ser aprobado por 20th Century Fox apenas dos meses después.

En 2018, el actor bromeó en redes sociales sobre buscar al responsable de la filtración que desencadenó la realización del film (Marvel Studios)

A lo largo de los años, Ryan Reynolds insinuó en varias ocasiones su posible involucramiento en la filtración. En una entrevista de 2016 en The Tonight Show, mencionó: “Todos dijimos al principio que alguien debería filtrarlo, así que la idea estaba plantada, pero estoy un 70% seguro de que no fui yo”. La especulación mantuvo en vilo a los fans, pero no fue hasta esta reciente confesión del actor que se disiparon por completo las dudas.

Además, en 2018, conmemoró el cuarto aniversario de la filtración en X (anteriormente conocido como Twitter). “Todavía buscando al bastardo que filtró nuestro video de prueba en internet, causando que Deadpool recibiera luz verde”, escribió con notable sarcasmo. “Tomando la investigación por mi cuenta. Enojado”.

La confirmación de Reynolds pone fin a años de incertidumbre sobre su papel en la filtración que impulsó la realización de Deadpool, la exitosa película de Marvel estrenada en 2016.

La confirmación de Ryan Reynolds cierra años de incertidumbre sobre el origen de la filtración que impulsó "Deadpool" (Marvel Studios)

El proceso creativo detrás de “Deadpool & Wolverine”

Ryan Reynolds reveló que una de sus primeras ideas para Deadpool 3 era una película de bajo presupuesto centrada en una road movie protagonizada por el antihéroe y Dopinder, sin efectos especiales y con un presupuesto de entre 5 y 6 millones de dólares. Sin embargo, esta idea fue descartada.

“Era solo un viaje con algunas cosas que recogimos y vimos en el camino. No estaba pensado para ser una película de evento”, sostuvo. “Me gustó. Pensé que era algo divertido”.

Wolverine se recupera de sus heridas cuando se cruza con el bocazas, Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común (Marvel Studios)

El concepto evolucionó, y la colaboración entre Reynolds y el director Shawn Levy se convirtió en un componente esencial para la realización de la tercera parte. Hugh Jackman tuvo un papel determinante al interior de esta colaboración basándose en experiencias previas con Reynolds en Free Guy y El proyecto Adam.

“Me ofrecen algunas películas basadas en propiedad intelectual cada semana, y prácticamente siempre las rechazo porque necesito sentir que veo una historia que vale la pena contar”, reconoció Levy. A pesar de sus reservas iniciales, el cineasta se unió al proyecto impulsado por una idea definitiva: traer de vuelta a Hugh Jackman como Wolverine.

Hugh Jackman regresó al personaje de Wolverine en "Deadpool 3" tras haber considerado retirarse después de "Logan" (Marvel Studios)

El actor australiano había reconsiderado su retiro del personaje tras ver Deadpool 2 y decidió contactar a Reynolds para proponer su regreso. En 2017, Logan marcó el final del camino del X-Men en el cine, pero, ahora ha encontrado su forma de volver a la pantalla grande.

Deadpool & Wolverine llegó a los cines de América Latina el 25 de julio.