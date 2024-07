Ryan Reynolds y Hugh Jackman: cómo un matrimonio fallido inició la amistad que “ha resucitado a Marvel”

La esperada película de superhéroes reúne a Deadpool (Ryan Reynolds) y Wolverine (Hugh Jackman)

Toda gran película tiene una gran historia detrás. Pero en el caso de Deadpool & Wolverine, esa historia es más que nada una larga, sincera y carismática amistad que lleva por títulos dos icónicos nombres: Ryan Reynolds y Hugh Jackman. De hecho, en diferentes entrevistas, el dúo actoral ha comentado que detrás de toda la acción y las referencias al UCM, el núcleo de su nueva película es básicamente una historia de amistad y amor.

Pero hace más de 15 años, ni el australiano ni el canadiense tenían en mente que las risas y el respeto que irían formando se convertiría en el detonador de una de las películas de superhéroes más importantes del año. Y es que a solo un par de días de su lanzamiento, los fanáticos ya los consideran los “salvadores de Marvel”, lo que inevitablemente lleva a la curiosidad: ¿cómo empezó todo y por qué cosas tuvieron que pasar ambos actores para llegar a este punto?

Desde 2017, Ryan Reynolds ya había expresado su deseo de hacer una película conjunta con Deadpool y el Wolverine de Hugh Jackman (20th Century Studios/Marvel Studios vía AP)

Scarlett Johanson: la posible responsable de la amistad

La amistad entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman en realidad empezó como una rivalidad a manera de broma. Según Jackman, Scarlett Johansson podría haber sido la responsable involuntaria de iniciar dicha disputa entre ambos. En una entrevista con The Daily Beast, Hugh explicó cómo cerca del 2008 comenzó a bromear con Ryan, quien en aquel entonces se había casado con la actriz que más tarde daría vida a la Viuda Negra.

“Solía molestar a Ryan porque era muy amigo de Scarlett, y ella acababa de casarse con él. Cuando Ryan llegó al set de filmación, le decía: ‘Oye, más te vale comportarte bien porque te estoy observando’, y empezamos a bromear entre nosotros de esa manera”, recordó el actor que hace de Wolverine.

Como saben los conocedores de la vida personal del canadiense, dicha unión matrimonial se acabó en 2011 tras el divorcio de la expareja. Pero lo que fue el fin de un matrimonio, solo un par de años antes, habría sido el inicio de una larga amistad. Con el tiempo, las bromas comenzaron a hacerse más habituales y sobre todo públicas.

En 2015, Ryan Reynolds publicó un video imitando a Hugh Jackman como Deadpool, marcando el inicio público de su amistad-rivalidad (Instagram/@thehughjackman)

No fue sino hasta 2015 —cuando Ryan ya llevaba casado tres años con Blake Lively— que Jackman publicó un video en Instagram que le daría la vuelta al mundo. En dicho clip, aparecía Reynolds maquillado con las cicatrices de Deadpool imitando a Hugh con su acento australiano. Y fue este momento el que marcó públicamente el inicio de su amistad-rivalidad.

La idea de Deadpool y Wolverine venía desde mucho antes

La supuesta “rivalidad” entre Jackman y Reynolds se centró inicialmente en el deseo de Reynolds de hacer una película de Deadpool y Wolverine, que ya venía pensando un año después del lanzamiento de la exitosa primera película de la trilogía protagonizada por “el mercenario bocazas”. Desde entonces, ambos actores, quienes conocieron formalmente en el set de X-Men Origins: Wolverine en 2009, han continuado con sus bromas públicas y se han divertido “troleándose” mutuamente en redes sociales.

En enero de 2017, Reynolds dejó claro su deseo de realizar una película conjunta con su personaje Deadpool y el Wolverine de Jackman. “No tengo idea si puedo hacerle cambiar de opinión”, comentó Reynolds a Variety en ese momento. “Es el público: explotaría exclusivamente esa relación para que Hugh regrese por otra película”.

La amistad entre Reynolds y Jackman empezó como una broma en 2008 gracias al matrimonio de Reynolds con Scarlett Johansson (20th Century Fox)

Lamentablemente, solo unos meses más tarde, Jackman anunciaría el fin de su tiempo como Wolverine. La película Logan sería la última vez que el australiano interpretaría al personaje luego de haberle dado vida en el cine durante casi 20 años de su carrera actoral. De tal manera, el sueño de Reynolds se acababa.

En aquel entonces, Reynolds reiteró sus declaraciones a Entertainment Weekly, alegando que no todo estaba perdido: “Lo que tendremos que hacer es convencer a Hugh. Si acaso, necesitaré hacer lo que pueda para que mis amigos de internet vuelvan a bordo y ayuden a impulsar otra causa en el futuro”.

Por su parte, Jackman manifestó su parecer sobre la situación a Variety: “Estoy dudando. Puedo ver totalmente cómo sería la combinación perfecta. Pero el momento puede ser inadecuado”. A pesar de esto, Reynolds no se desanimó ni siquiera por el hecho de que su amigo le estaba diciendo básicamente que no a la oferta.

Hugh Jackman interpretó por última vez a Wolverine en la película Logan de 2017, anunciando su retiro del personaje (Disney/20th Century Fox)

La vida continuó para ambos y en 2018 se lanzó Deadpool 2, que repetiría el éxito de su primera parte y traería a la pantalla a nada menos que el personaje de Cable, interpretado por Josh Brolin. La curiosidad era que Brolin le había dado vida a Thanos en el capítulo final de los Vengadores. Una buena inclusión, pero lo mejor todavía estaba lejos de llegar.

El sueño de Reynolds en pausa

En febrero de 2019, Ryan y Hugh anunciaron en sus redes sociales que ponían fin a su divertida “enemistad”. Como gesto de buena voluntad, ambos actores acordaron hacer anuncios para las empresas del otro: Reynolds para Laughing Man Coffee, de Jackman; y Jackman para Aviation Gin, de Reynolds.

Reynolds escribió: “¡Tregua oficial con @realhughjackman! Como gesto de buena voluntad, voy a hacer un hermoso anuncio para su compañía, Laughing Man Coffee.” Jackman compartió la misma foto, diciendo: “¡Tregua oficial! Voy a hacer el anuncio más increíble para Aviation Gin”.

Reynolds y Jackman continuaron troleándose mutuamente en redes sociales, manteniendo su amistad-rivalidad a lo largo de los años (X/@VancityReynolds)

Sin embargo, la tregua duró poco. En agosto de 2019, la “enemistad” se reavivó cuando Jackman se lesionó la mano durante su gira, y bromeó culpando a Reynolds. Este último comentó en la misma publicación: “Simplemente no creo que hayas practicado lo suficiente”.

En 2020, Jackman celebró su 24º aniversario con su entonces esposa Deborra-lee Jackman con un conmovedor mensaje en redes sociales. Reynolds aprovechó para continuar la broma, comentando: “Aguanta, Deb”. Posteriormente, la pareja anunciaría su divorcio tras estar juntos en unión matrimonial durante 27 años.

En ese mismo lapso, desde 2017 hasta 2023, tanto Jackman como Reynolds se dedicaron a hacer un par de películas fuera del mundo de los superhéroes. Hugh interpretó al senador estadounidense Gary Hart en la película política The Front Runner y prestó su voz para el personaje Sir Lionel Frost en la película animada Missing Link.

Entre 2017 y 2023, Hugh Jackman protagonizó The Front Runner, Bad Education y The Son, además de su regreso a Broadway con The Music Man (Disney+)

En 2019, realizó su primera gira mundial llamada The Man. The Music. The Show., presentando canciones de The Greatest Showman: Original Motion Picture Soundtrack y números musicales de Broadway/Hollywood. En la misma fecha, fue nombrado Compañero de la Orden de Australia.

Además, protagonizó el drama de comedia Bad Education (2019) junto a Allison Janney y actuó en la película de Florian Zeller The Son junto a Laura Dern. Más adelante, regresó a Broadway con el revival de The Music Man, donde interpretó a Harold Hill entre diciembre de 2021 y enero de 2023, obteniendo una nominación al Tony por Mejor Actor en un Musical.

A la par, Ryan Reynolds consolidó su carrera como actor y productor. Luego de protagonizar Deadpool 2 (2018), el actor saltó al mundo de la interpretación de voz en Pokémon Detective Pikachu (2019), en la que desempeñó el papel principal con captura de movimiento facial y voz para el emblemático Pokémon eléctrico. También fue el protagonista en el thriller de acción de Netflix 6 Underground (2019).

Entre 2018 y 2023, Ryan Reynolds protagonizó Deadpool 2, 6 Underground, Free Guy, Red Notice y The Adam Project, mostrando su versatilidad en distintos géneros (Disney+)

En 2020, prestó su voz para el personaje Guy en The Croods: A New Age. En 2021, apareció en tres películas: Hitman’s Wife’s Bodyguard como Michael Bryce, la comedia de acción Free Guy como Guy (y proporcionó la voz y captura facial para Dude), y el thriller de Netflix Red Notice como Nolan Booth.

Además, realizó un corto promocional Deadpool and Korg React como Wade Wilson/Deadpool. En 2022, continuó su carrera con el papel de Adam Reed en The Adam Project, donde también fue productor. Tuvo un cameo no acreditado en Bullet Train y protagonizó Spirited como Clint Briggs, además de ser productor. Fue productor ejecutivo de Shotgun Wedding (2022). En 2023, hizo un cameo en Ghosted como Jonas

El regreso de “Deadpool y Wolverine”

Inicialmente, Ryan Reynolds propuso una versión de bajo presupuesto para esta entrega, con un costo estimado entre 5 y 6 millones de dólares. Según explicó, esta versión no incluiría efectos especiales significativos y se presentaría como una “road movie” protagonizada por Deadpool y Dopinder, el taxista interpretado por Karan Soni en las dos primeras entregas. No obstante, esta idea fue descartada conforme el proyecto evolucionó.

Reynolds propuso originalmente una versión de bajo presupuesto para Deadpool & Wolverine, con una estimación entre 5 y 6 millones de dólares, pero luego fue descartada (Foto: Difusión)

Una de las claves para la realización de esta tercera entrega fue la previa colaboración entre Reynolds y Shawn Levy. Previamente, Jackman sugirió a Levy para trabajar en algo con su buen amigo, lo que terminó dando vida a Free Guy y El proyecto Adam. A pesar de estas colaboraciones exitosas, convencer a Levy no fue tarea fácil debido a sus reservas hacia el género de superhéroes.

En una reciente entrevista, Levy mencionó que rechazaba la mayoría de las propuestas basadas en propiedades intelectuales que recibía cada semana, pero su perspectiva cambió radicalmente cuando se contempló la posibilidad de traer de vuelta a Hugh Jackman como Wolverine. Este cambio de dirección logró convencer al director canadiense del potencial de esta nueva aventura, motivado por la sinergia entre los personajes de Wade Wilson y Logan.

El regreso de Jackman como Wolverine también provocó un cambio de planes para el actor, que originalmente había decidido que Logan sería su última aparición como el personaje. Sin embargo, después de ver Deadpool 2, Jackman decidió que quería regresar, lo que llevó a una conversación telefónica crucial con Reynolds. Esta decisión reforzó la confianza de Levy en el proyecto y confirmó su participación como director.

Jackman y Reynolds protagonizan la nueva película Deadpool & Wolverine, que ya se encuentra en cines a partir del 25 de julio (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

De tal manera, con ambos actores en el proyecto consagrados como estrellas de talla mundial y un director que ya había demostrado su capacidad, Deadpool & Wolverine ya se encuentra en cines desde el 25 de julio y promete marcar un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel.