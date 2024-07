El historial de agresiones y denuncias por violencia de Chris Brown

El rapero y su séquito están acusados de agredir brutalmente a cuatro hombres durante un concierto en Texas (Reuters)

El rapero Chris Brown enfrenta una nueva demanda después de que él y varios miembros de su séquito fueron acusados de atacar brutalmente a cuatro hombres durante su concierto en Fort Worth, Texas. El incidente, que tuvo lugar el viernes pasado en el Dickies Arena, ha llevado a Frederick R. Overpeck, jefe de seguridad trasera en el lugar, a demandar a Brown y su equipo por 15 millones de dólares.

La demanda también menciona a los promotores del tour de Brown, Live Nation, junto con otros miembros de su equipo, conocidos como Conway, Hood Boss (también conocido como Omololu Omari Akinlolu) y Sinko Ceej. Brown y su séquito han sido demandados por 50 millones de dólares debido al supuesto “asalto brutal y violento” durante el concierto. La demanda afirma que los atacantes arrojaron sillas y continuaron atacando a las víctimas mientras intentaban salir del área VIP.

Según TMZ, Overpeck, quien también es un ex oficial correccional, intentó proteger a los cuatro hombres supuestamente agredidos y ahora afirma que no puede trabajar debido a sus graves lesiones. “El demandante intentó intervenir para detener la violencia”, se lee en la demanda. “En lugar de ello, fue arrojado fuera del camino, mientras Brown gritaba insultos raciales exigiendo a su séquito que se uniría y golpeara a los cuatro fans”.

El abogado de los demandantes, Tony Buzbee, afirmó: “Esto es Texas. A la gente aquí no le importa cuán importante o famoso pienses que eres, tienes la obligación de seguir las leyes y comportarte de manera adecuada. La violencia no provocada no puede ni será tolerada. Pretendemos buscar todos los daños que la ley permite contra Brown y sus cómplices, incluidos daños punitivos”.

Las víctimas solicitan daños compensatorios y punitivos por encima de los 50 millones de dólares (Reuters)

Los informes indican que Overpeck sufrió graves lesiones durante el asalto, “incluyendo una vértebra agrietada en el cuello”, y sostiene que sus acciones “probablemente previnieron lesiones adicionales o incluso la muerte” de las víctimas. “Desafortunadamente, los atacantes, incluyendo a Brown, no detuvieron la violencia”, se lee en la denuncia. “En lugar de ello, continuaron pateando y golpeando repetidamente a la víctima Parker, y en el proceso, también patearon severamente al demandante”, cita TMZ.

Además, la demanda destaca que Parker, uno de los hombres agredidos, estaba atrapado en una escalera debido a la violencia de Brown y su equipo. La situación se degeneró cuando uno de los miembros del séquito de Brown alegó que tenían un conflicto con Bush y sugirió a los demás que le golpearan. La denuncia detalla: “Uno de los miembros de la comitiva de Brown, conocido por el alias Sinko, corrió al lado izquierdo de la multitud y golpeó a Bush en el pecho”, y Hood Boss arrojó una silla a la cabeza de Bush.

Los cuatro hombres necesitan tratamiento médico y han solicitado daños compensatorios y punitivos “por encima de los 50 millones de dólares”, así como daños actuales que incluyen “pérdidas pecuniarias, dolor y sufrimiento, desfiguración, angustia mental y gastos médicos pasados, presentes y futuros”.

La creciente lista de problemas legales de Brown abre interrogantes sobre las consecuencias de la fama (REUTERS)

La situación en Fort Worth se suma a una creciente lista de problemas legales para Chris Brown, lo que plantea preguntas sobre la conducta de las estrellas y los límites de su fama en protegerlos de las consecuencias legales. Es crucial para los implicados que el sistema judicial trabaje efectivamente para garantizar que se haga justicia, sin importar el estatus de los individuos.

Todas las agresiones y denuncias por violencia de Chris Brown

Como mencionamos anteriormente, esta no es la primera vez que el cantante estadounidense está inmerso en un problema legal por una denuncia de violencia. A continuación, se presenta un detallado punteo de los incidentes y denuncias que ha tenido el artista en su carrera:

2009: Agresión a Rihanna

Chris Brown fue arrestado por agredir a su entonces novia, la cantante Rihanna, la noche anterior a los premios Grammy. Las imágenes de Rihanna con el rostro golpeado se volvieron virales, lo que llevó a Brown a ser condenado a cinco años de libertad condicional y seis meses de servicio comunitario.

En 2009, Brown fue detenido por agredir a Rihanna la noche anterior a los premios Grammy (TMZ)

2012: Pelea con Drake

Brown se vio involucrado en una pelea en un club nocturno de Nueva York con el rapero Drake. La pelea, supuestamente por la relación de ambos con Rihanna, resultó en varios heridos y daños en el club.

2013: Agresión a Frank Ocean

Brown y su séquito fueron acusados de agredir al cantante Frank Ocean en el estacionamiento de un estudio de grabación en Los Ángeles. Ocean no presentó cargos, pero la pelea fue ampliamente difundida por los medios.

2013: Arresto por agresión en Washington D.C.

Brown fue arrestado en Washington D.C. por golpear a un hombre que intentó tomarse una foto con él. Este incidente llevó a la revocación de su libertad condicional por el caso de Rihanna y fue enviado a rehabilitación y a la cárcel por violar los términos de su libertad condicional.

2016: Acusación de amenazas con arma

Una mujer acusó a Chris Brown de amenazarla con un arma en su casa de Los Ángeles. Brown fue arrestado después de un enfrentamiento con la policía, aunque negó todas las acusaciones.

Una mujer acusó en 2016 a Brown de amenazarla con un arma en su casa de Los Ángeles (Reuters)

2017: Denuncia de Karrueche Tran

La exnovia de Brown, Karrueche Tran, obtuvo una orden de restricción en su contra, alegando que Brown la había amenazado de muerte y había sido físicamente violento durante su relación.

2018: Demanda por supuesto ataque sexual en su casa

Una mujer presentó una demanda civil alegando que fue atacada sexualmente por uno de los amigos de Brown en su casa. Aunque Brown no fue acusado directamente de agresión sexual, el incidente manchó aún más su reputación.

2019: Arresto en París por acusación de violación

Brown fue arrestado en París tras ser acusado de violación por una mujer. Fue liberado sin cargos, pero las acusaciones fueron otro golpe a su imagen pública.

2022: Demanda de 20 millones de dólares por drogar y abusar de una mujer

El rapero fue acusado por una mujer, identificada como Jane Doe, quien alega que Brown la drogó y abusó de ella en un yate que estaba atracado cerca de la casa del rapero Sean ‘Diddy’ Combs en Star Island, Florida, el pasado 30 de diciembre de 2020.