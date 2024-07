Romeo Santos celebró su cumpleaños con fotos nunca antes vistas de sus cinco hijos

Romeo Santos cumplió 43 años de vida y lo celebró con un emotivo mensaje en redes EFE/Orlando Barría

El cantante Romeo Santos ha celebrado su 43 cumpleaños con una carta abierta dirigida a su público, en la que reveló aspectos personales poco conocidos de su vida. En esta misiva, Santos compartió sus sentimientos y reflexiones, ofreciendo una mirada íntima a su vida fuera del escenario.

En su carta, Romeo Santos, cuyo nombre real es Anthony, expresó: “Si a mis 43 me piden que con una sola palabra me describa, no lo podría hacer. Hay varias versiones de Romeo, pero muy pocas personas verdaderamente conocen a Anthony. Soy humilde; soy decente; soy respetuoso; soy tímido; soy orgulloso; soy un romántico soñador; soy tan serio como payaso. Soy competitivo; soy exigente; soy presumido; soy intenso; soy sensible; a veces soy incomprendido pero no importa. Soy ARTISTA”, comienza el cantante de Aventura su mensaje.

"Soy competitivo; soy exigente; soy presumido; soy intenso; soy sensible; a veces soy incomprendido pero no importa. Soy ARTISTA", escribió Romeo Santos en sus redes sociales (Créditos: Instagram/Romeo Santos)

Santos continúa con una reflexión sobre su vida y sus deseos para el futuro, revelando para sorpresa de todos sus seguidores que es padre de cinco hijos.

“¡Diosito! Si me das el privilegio de regresar en otra vida, por favor envíame con todas mis virtudes y defectos; con la misma alma gemela; con los mismos 5 hijos; la misma familia, las mismas amistades, y con los mismos fanáticos. ¡Gracias por las enseñanzas durante estas 3 décadas! Y por favor, ¡continúa educándome con tus bendiciones y tus pruebas en la cuarta temporada de mi vida!”.

El mensaje estuvo acompañado de varias fotografías. La primera de ellas muestra al músico sonriendo a la cámara con el clásico estilo urbano que lo hizo famoso. A continuación, una vieja foto que lo muestra en un carrito para bebés con quien se especula, es su madre. La siguiente es una compilación de dos fotografías junto a su padre, cargándolo de bebé y dándole un beso ya de adolescente.

Romeo Santos sorprendió a sus seguidores con una fotografía donde se le ve de la mano de sus cinco hijos (Créditos: Instagram/Romeo Santos)

Santos pasa de hacer un homenaje al pasado para abrazar su presente con fotos de sus hijos. La que más ha llamado la atención es donde se ven todos agarrados de la mano, revelando la gran familia que el artista con un patrimonio de USD 40 millones de dólares ha forjado a lo largo de los años.

Aventura y su gira por Latinoamérica

Lo cierto es que Romeo Santos tiene mucho que celebrar. Su regreso a los escenarios con Aventura en la gira Cerrando Ciclos ha sido un rotundo éxito, y ahora, el artista nacido en el Bronx prepara la segunda parte de este tour con fechas confirmadas en Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. Este último se llevará la mejor parte con un total de seis presentaciones a lo largo del país.

Si bien, muchos usuarios se han quejado de los altos precios (en Ciudad de México, los precios del concierto van desde los MXN 800 pesos a los casi MXN 8 mil pesos), esto no ha sido impedimento para que el éxito sea masivo, con la gran mayoría de entradas agotadas en todas las fechas de Aventura.

La gira de Aventura por Latinoamérica está siendo un rotundo éxito

Romeo Santos y su falsa enfermedad

A principios de abril, el músico se enfrentó a rumores que aseguraban que había sufrido un infarto, mismo que le impediría continuar con su gira con Aventura. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Santos saliera a desmentir los rumores, mandando un contundente mensaje a la persona que se dedicó a esparcir esta noticia.

“Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño. Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta noticia falsa, pues es aún más bruto de lo que pensé. Si continúa pensando tanto en cómo destruirme, puede ser que a usted le dé un paro cardíaco. Dios lo reprenda”, escribió Romeo en sus redes sociales.

Romeo Santos respondió a la persona que emitió falsa noticia sobre su estado de salud - crédito @RomeoSantosPage/X