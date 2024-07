Keanu Reeves y la inspiración detrás de su primera novela: “Pienso en la muerte”

Keanu Reeves colaboró con China Miéville en el libro "The Book of Elsewhere", expandiendo el universo de los cómics "BRZRKR" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Keanu Reeves y China Miéville han unido fuerzas en la novela The Book of Elsewhere, que se desarrolla en el universo de la serie de cómics BRZRKR. Este proyecto no solo marca la primera incursión de Reeves en el ámbito literario, sino que también es una colaboración singular entre el reconocido actor y el célebre autor de ciencia ficción.

La obra explora profundos temas filosóficos y existenciales a través del personaje de Unute, un guerrero inmortal de 180 mil años de edad. Reeves, conocido por sus roles en Matrix y John Wick, ve esta novela como una oportunidad para explorar nuevas formas de narración.

En una entrevista con The New York Times publicada el pasado 18 de julio, la estrella de cine expresó lo que descubrió sobre sí mismo a lo largo de esta experiencia. “Me sorprendió en el acto creativo, lo que se revela a uno mismo”, dijo. “Quizá el acto creativo sea una especie de hablar, ya sabes. Y por eso quizá tengo problemas con mis padres. Y quizá pienso en la muerte”.

El actor expresó su descubrimiento personal durante el proceso creativo de la novela (REUTERS/Fred Greaves)

Asimismo, abordó sus inquietudes sobre la tecnología y el futuro de la humanidad, señalando su preocupación por “la prisa por abandonar el planeta y digitalizarse”.

La colaboración comenzó en Berlín, Alemania, en 2021 cuando Keanu Reeves y China Miéville se reunieron para discutir ideas y sentar las bases del proyecto. Durante estos encuentros iniciales, él admitió haberse sentido “prácticamente intimidado” por la presencia del escritor.

A medida que avanzaba el proceso, mantuvieron reuniones por Zoom para discutir los borradores y compartir comentarios. El diario estadounidense destacó que Miéville elogió la “perspicacia de Reeves en cuestiones de desarrollo de personajes”, atribuyéndolo a su vasta experiencia como actor.

La obra se centra en Unute, un guerrero inmortal de 180 mil años que enfrenta dilemas filosóficos y existenciales (Penguin Books)

El proceso de escritura requirió múltiples encuentros creativos para pulir la narrativa y asegurar que la visión conjunta de ambos se materializara de forma coherente y atractiva para los lectores. La sinergia resultó en una obra que combina la intensa acción de los cómics originales con una exploración más profunda de temas filosóficos y existenciales.

“La novela no es una precuela ni una secuela directa” de los cómics, señaló Reeves en la entrevista. En ese sentido, destacó que se trata de una historia por derecho propio, con personajes familiarmente diferentes lo que permite al lector explorar distintos matices y dimensiones del mismo universo.

En conversación con The New York Times, el célebre artista de Hollywood también habló sobre la libertad creativa y el respeto mutuo que caracterizaron su colaboración con Miéville. Según afirmó, “desde el principio, esperaba que otros creadores y artistas pudieran jugar con eso”.

Reeves jugó un papel crucial en el desarrollo de personajes, aprovechando su experiencia como actor (REUTERS/Carlos Osorio)

Una novela derivada de “BRZRKR”

The Book of Elsewhere, que pertenece a la serie de cómics BRZRKR, es una historia independiente con versiones diferentes de los mismos personajes. Miéville ha incorporado elementos literarios e históricos en la narrativa, fusionando lo mítico y lo cotidiano.

Por ejemplo, una de las relaciones de Unute concluye tras la Paz de Münster en 1648. Además, hay referencias a obras literarias como Melmoth el Errabundo de Charles Maturin.

El libro aborda temas como la inmortalidad, la violencia y la búsqueda de sentido en una vida sin fin. Unute, el protagonista, es estéril y anhela la mortalidad, lo que añade mayores niveles de complejidad emocional al personaje

El célebre artista Keanu Reeves lleva su propia historieta "BRZRKR" a Netflix (Boom! Studios)

Finalmente, Keanu Reeves reveló a The Guardian cómo fue su conmovedora reacción al meterse de lleno en esta historia como lector. “Estoy leyendo una novela de BRZRKR escrita por China Miéville. ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sintiendo tanto?”, expresó.

Cabe recordar que este universo se extenderá aún más con una adaptación cinematográfica y una serie anime, ambas en desarrollo para Netflix y protagonizadas por Reeves.