Cuánto cobran los empleados de comercio en abril de 2026

La integración de las sumas fijas al básico definió la estructura de los sueldos en abril (Freepik)

El escenario salarial para los empleados de comercio presenta novedades técnicas de relevancia durante el mes de abril de 2026. Según los lineamientos establecidos en el último acuerdo paritario, este periodo marcó un punto de inflexión en la composición de los recibos de sueldo. La característica principal de este mes residió en que las sumas no remunerativas, que se otorgaron de manera fija en los meses anteriores, quedaron formalmente incluidas en el salario básico de los trabajadores. Esta medida afectó a todas las categorías que integran el convenio colectivo de la actividad, desde el personal de maestranza hasta los administrativos y vendedores de mayor jerarquía.

A pesar de que las cámaras empresariales y el sindicato pautaron una reunión para la segunda quincena de marzo con el objetivo de evaluar los reajustes para los meses venideros, los porcentajes de aumento adicionales para las distintas categorías de trabajadores no trascendieron hasta el momento. Debido a esto, se mantuvo la vigencia de los valores determinados en el acuerdo previo. Dicho pacto entregó sumas fijas de $40.000 y $60.000 durante cuatro meses consecutivos, conceptos que en abril se incorporaron definitivamente a la estructura del básico convencional de los empleados de comercio en todo el territorio nacional.

La expectativa por el cierre de las liquidaciones salariales de marzo y los montos que se percibirán en abril ha generado un marcado pico de actividad en las plataformas digitales. Según datos de Google Trends, las consultas bajo el término “empleados de comercio” registraron un fuerte crecimiento superior al 400% en las últimas horas. El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra que, tras una mañana de relativa calma, las búsquedas se dispararon verticalmente después del mediodía, reflejando la urgencia de los trabajadores del sector por obtener precisiones sobre las escalas salariales vigentes.

Una captura de pantalla de Google Trends muestra las búsquedas más populares en Argentina, incluyendo "Empleados de Comercio" y "feriados Argentina 2026", reflejando el interés del público.

Este fenómeno de búsqueda posicionó al rubro mercantil entre las principales tendencias de búsquedas en tiempo real en Argentina, compitiendo en relevancia con los temas más calientes de la agenda informativa.

La plataforma Google Trends muestra el interés de búsqueda de 'empleados de comercio' en Argentina en las últimas 24 horas, evidenciando un patrón de fluctuaciones significativas.

Cuánto cobrarán los trabajadores de Comercio en abril 2026

En la categoría de Maestranza, el escalafón inicial denominado Maestranza A percibió un monto total de $1.155.795. Por su parte, los trabajadores encuadrados en Maestranza B alcanzaron la cifra de $1.158.852, mientras que para Maestranza C el valor se fijó en $1.169.560. Estos montos representaron la base de la pirámide salarial del sector para el mes de abril, ya con los adicionales fijos integrados.

El sector Administrativo, que cuenta con una segmentación más extensa, mostró variaciones según la responsabilidad asignada. El personal de Administrativo A tuvo asignado un monto de $1.167.268. Quienes revistieron en la categoría Administrativo B vieron en su liquidación la suma de $1.171.860. Para la escala de Administrativo C, el valor llegó a $1.176.448. En los niveles superiores de esta rama, Administrativo D percibió $1.190.218, Administrativo E alcanzó los $1.201.690 y, finalmente, la categoría de Administrativo F registró un total de $1.218.519.

Para el personal que se desempeñó en el área de cajas, los haberes de abril se dividieron en tres niveles. Los Cajeros A cobraron $1.171.091, los integrantes de la categoría Cajeros B percibieron $1.176.448 y para los Cajeros C el monto acreditado fue de $1.183.333. Es importante destacar que estas cifras constituyeron el total bruto antes de la aplicación de otros adicionales variables.

Las categorías más altas de administración y ventas superaron el millón doscientos mil pesos en el cuarto mes del año (Adobe Stock).

La rama de los auxiliares también presentó subdivisiones específicas. El Auxiliar A recibió $1.171.091, mientras que el Auxiliar B obtuvo $1.178.740. En el caso del Auxiliar C, el sueldo para abril se ubicó en $1.203.985. Por otro lado, el personal técnico o de apoyo especializado mostró escalas diferenciadas: el Auxiliar Especializado A percibió $1.180.274 y el Auxiliar Especializado B llegó a los $1.194.041.

En el sector de ventas, uno de los más numerosos del rubro, las cifras de abril de 2026 se distribuyeron de la siguiente manera: Vendedor A cobró $1.171.091; para el Vendedor B la suma fue de $1.194.044; el Vendedor C alcanzó los $1.201.690 y, finalmente, el Vendedor D percibió $1.218.519. Al igual que en los otros rubros, estos valores ya contemplaron la absorción de las sumas fijas de los meses anteriores.

En conclusión, así quedan las escalas:

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

Cajeros A: $1.171.091

Cajeros B: $1.176.448

Cajeros C: $1.183.333

Auxiliar A: $1.171.091

Auxiliar B: $1.178.740

Auxiliar C: $1.203.985

Auxiliar Especializado A: $1.180.274

Auxiliar Especializado B: $1.194.041

Vendedor A: $1.171.091

Vendedor B: $1.194.044

Vendedor C: $1.201.690

Vendedor D: $1.218.519

Un factor determinante en la liquidación final de todos estos casos fue el concepto de antigüedad. A los valores mencionados se les sumó el 1% por cada año trabajado por el empleado. Este adicional se aplicó tanto a las cifras remunerativas como a las no remunerativas. Dado que en abril las sumas fijas pasaron a formar parte del básico, el impacto de la antigüedad se calculó sobre esta nueva base integrada.

La situación del sector se mantuvo bajo la observación de la Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), organismo que habitualmente publicó la grilla salarial detallada para el país. Las fotos de archivo de la cronista Denise Giovaneli y los registros fotográficos de Maximiliano Amena ilustraron la realidad de los trabajadores en las jornadas previas a estas actualizaciones. Según el último compromiso firmado por las partes, existió la obligación de reunirse durante el mes de marzo de 2026. El objetivo de dicho encuentro fue analizar las escalas básicas convencionales, las sumas y los porcentajes en función de las variaciones económicas que afectaron el poder adquisitivo de los salarios.

A pesar de la expectativa por nuevos incrementos, los montos de abril se mantuvieron en niveles similares a los del mes previo, con la diferencia técnica de la incorporación de los conceptos no remunerativos. El texto del acuerdo aclaró que las partes firmantes asumieron el compromiso de evaluar el impacto de la situación económica sobre las escalas vigentes. No obstante, los nuevos valores para los meses siguientes a abril no se difundieron de manera oficial en la primera parte del mes.

Es fundamental señalar una excepción geográfica y legal en la aplicación de estos montos. Los aumentos y las escalas mencionadas no resultaron vinculantes para los acuerdos salariales que se suscribieron en la Ciudad de Río Grande, ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego. En dicha jurisdicción, los convenios se rigieron por marcos locales específicos que se diferenciaron de la paritaria nacional general.

La conformación del salario total de abril incluyó de manera efectiva los $40.000 y $60.000 que funcionaron como refuerzos en el tramo final del acuerdo anterior. Esta transformación de sumas fijas en salario básico simplificó la estructura de los recibos de sueldo, aunque los trabajadores permanecieron a la espera de que la federación y las cámaras empresarias definieran el nuevo esquema de aumentos porcentuales. La paritaria de comercio, al ser una de las más grandes del país por cantidad de afiliados, marcó un precedente para otros sectores que también buscaron renegociar sus haberes en el inicio del segundo trimestre del año.

La vigencia de estos valores permitió a los empleados de comercio conocer con precisión la remuneración mínima garantizada para cada tarea desempeñada. Desde las labores de limpieza y mantenimiento en las categorías de maestranza, pasando por la atención en línea de cajas y el asesoramiento especializado en ventas, hasta las tareas de gestión en las oficinas administrativas, cada eslabón de la cadena comercial tuvo su cifra de referencia para el mes de abril.

Las escalas aquí detalladas sirvieron como base de cálculo para otros ítems del recibo de sueldo, más allá de la antigüedad. La integración de las sumas no remunerativas al básico incidió directamente en el cálculo de adicionales como el presentismo, fortaleciendo el salario conformado de los operarios. Faecys estimó que en los días subsiguientes se darían a conocer las novedades respecto a la discusión paritaria que se inició formalmente en la segunda mitad de marzo, bajo la premisa de no perder terreno frente a la evolución de los precios y las variaciones de la economía nacional.