Kris Jenner reveló los resultados de su histerectomía

Kris Jenner recibió noticias alentadoras tras someterse a una histerectomía (cirugía donde se extirpa el útero) debido un tumor en uno de sus ovarios. En el episodio del 18 de julio del programa The Kardashians, transmitido por Hulu en Estados Unidos y en Disney+ para América Latina, Jenner compartió los resultados de su intervención quirúrgica.

“Acabo de recibir una llamada esta tarde que decía que el pequeño tumor era benigno”, declaró la matriarca de la familia Kardashian-Jenner, de 68 años, visiblemente aliviada.

El anuncio marcó un punto positivo en el proceso de recuperación de Jenner, quien ha estado documentando su experiencia médica a través del programa de televisión.

Corey Gamble, su pareja, expresó alivio ante la noticia. Aunque señaló que Jenner aún tiene un largo proceso de recuperación por delante, se mostró optimista de cara al futuro. En un segmento del programa, Jenner declaró: “He terminado mi cirugía y me siento genial. Estoy un poco hinchada, un poco adolorida, pero bien”.

La decisión de someterse a una histerectomía completa se tomó después de que su equipo médico descubriera el tumor y expresara preocupaciones sobre posibles riesgos futuros para su salud.

Inicialmente, Jenner planeaba únicamente la extirpación de los ovarios, pero finalmente optó por incluir el útero para “no dar oportunidad a que nada crezca en ninguna parte”.

En episodios anteriores de The Kardashians, Jenner había compartido detalles sobre el descubrimiento inicial del tumor: “Fui al doctor y me hicieron una tomografía. Encontraron un quiste y un pequeño tumor en mi ovario”. Esta revelación inicial dejó a su familia y a los espectadores preocupados por su salud.

Kris Jenner recibió el apoyo de su familia

La empresaria no ocultó su tristeza por la pérdida de estos órganos, descritos por ella como “un lugar sagrado donde se concibieron y crecieron mis hijos”. Kourtney Kardashian, una de sus hijas, expresó su comprensión: “Entiendo perfectamente cómo se siente mi mamá. Es tu poder femenino y aunque [la cirugía] no le quita quién es ni sus experiencias, yo también me pondría sentimental por lo que significa”.

Para levantar el ánimo de su madre antes de la cirugía, Kim y Khloé Kardashian organizaron una “fiesta de despedida” para los ovarios de Kris Jenner. Kim comentó sobre esta iniciativa. “Creo que debemos convertir esto en un momento positivo y traerle algo para animarla”, señaló.

La noche anterior a la cirugía, Jenner se reunió con sus amigas Kathy Hilton y Faye Resnick, en un momento de reflexión sobre el cierre de una etapa en su vida.

Entre lágrimas, compartió: “La situación es esta. Encontraron algo, estamos aquí para arreglarlo, y voy a hacer algo y quitar lo que me dio seis de las mejores partes de mi vida”, explicó Jenner, nostálgica por el momento en que comenzó a formar su familia.

Respecto al proceso emocional que atravesó antes de la cirugía, en una visita preoperatoria con el Dr. Boris Vaisman, Kris reflexionó sobre su decisión. “Ya acepté que esto está sucediendo, pero todavía estoy un poco nerviosa”, dijo en ese momento.

A pesar de su ansiedad, intentó mantener su sentido del humor, comentando irónicamente sobre el tumor: “Y está creciendo. Así que vamos a deshacernos de él”.

La transparencia de Jenner al compartir su experiencia médica en televisión ha generado conversaciones importantes sobre la salud femenina y la importancia de los chequeos médicos regulares, especialmente en mujeres mayores.

Finalmente, la noticia de que el tumor era benigno ha sido recibida con alivio tanto por su familia como por sus seguidores, marcando un paso importante en su camino hacia la recuperación completa.

Kris Jenner es madre de seis hijos: Kourtney, Kim, Khloé, y Rob Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner. Su experiencia con esta cirugía y recuperación sigue siendo documentada en The Kardashians, cuya transmisión se realiza los jueves en Disney+ para Latinoamérica y en Hulu para Estados Unidos.