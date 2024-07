Las tres estrellas de “El joven Sheldon” que volverán en el nuevo spin-off

El spin-off "Georgie & Mandy’s First Marriage" contará con el regreso de varios personajes (Cliff Lipson/CBS)

El universo televisivo de The Big Bang Theory sigue expandiéndose con la nueva serie Georgie & Mandy’s First Marriage, que contará con la participación de Montana Jordan y Emily Osment retomando sus papeles como Georgie y Mandy, respectivamente. El nuevo spin-off, ambientado en Texas, mostrará cómo la pareja navega por las aguas del matrimonio y la crianza de su nueva familia.

En esta primera temporada, los fanáticos de El joven Sheldon (Young Sheldon) podrán reconocer a varios personajes familiares. Zoe Perry volverá como Mary Cooper, la madre de Georgie y Sheldon; mientras que Annie Potts será la abuela de Georgie, y Raegan Revord interpretará nuevamente a Missy Cooper, su hermana.

Los actores Montana Jordan y Emily Osment se preparan para volver a sus papeles en la nueva serie derivada (Créditos: HBO Max)

“La madre, la hermana y la abuela de Georgie son una parte muy importante de este mundo”, señaló el productor ejecutivo Chuck Lorre en una reciente gira de prensa.

Además, Rachel Bay Jones y Will Sasso se unen al elenco como los padres de Mandy, Audrey y Jim McCallister, roles que ya habían interpretado con anterioridad. También se anunció que el programa adoptará un formato de comedia de múltiples cámaras, similar a la serie original.

El nuevo programa volverá a usar el mismo formato de "The Big Bang Theory" (CBS)

Durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión de CBS, donde se presentó oficialmente el reparto, Chuck Lorre, junto con los productores ejecutivos Steven Molaro y Steve Holland, destacó el enfoque cuidadoso y gradual que están tomando. “Vamos despacio con esto. Tenemos una curva de aprendizaje”, comentó Lorre.

Sobre la posibilidad de que otros actores, como el protagonista Iain Armitage (Sheldon) hagan apariciones especiales, respondió: “Espero que así sea”.

El protagonista de "El joven Sheldon", Iain Armitage podría volver en el nuevo spin-off (Darren Michaels/Warner Bros. Entertainment)

Aunque El joven Sheldon finalizó su séptima y última temporada el pasado mayor, el universo de The Big Bang Theory no se detiene aquí. Lorre reveló que está en desarrollo otra serie derivado para la plataforma Max, aunque no ofreció muchos detalles. “Todavía está en un desarrollo sin fin. Es prenatal”, sostuvo alimentando la expectativa de los fanáticos de la franquicia.

¿Por qué “El joven Sheldon” fue cancelado?

Tras el gran éxito que tuvo The Big Bang Theory, su precuela se abrió paso y encontró su propio lugar, convirtiéndose en una comedia bajo su estilo. Narrada por Jim Parsons, relató las hazañas juveniles de Sheldon Cooper en la ficticia Medford, Texas.

La idea de la serie surgió del propio actor que interpreta a Sheldon adulto, Jim Parsons (Robert Voets/CBS)

La serie, cocreada por Chuck Lorre y Steven Molaro y emitida en CBS desde 2017, tenía como fin representar momentos vitales en la vida de Sheldon, como “la temprana muerte de su padre y su precoz admisión a la universidad”, según explicó el productor ejecutivo Steve Holland, en una entrevista con Deadline,

Estos eventos ocurren en la entrega final, creando un cierre significativo y emocional para la narrativa establecida por los creadores. “Hay ciertas cosas que sabemos que suceden en la vida de Sheldon [a partir del proyecto original]. Y cuando comenzamos a hablar sobre el futuro del programa, este se veía como el momento adecuado para que la historia llegue a su fin, sabiendo que cumplió 14 años e ingresa al [Instituto] Cal Tech”, sostuvo Holland.

La temporada 7 de "Young Sheldon" termina con el físico de 14 años mudándose solo a California para estudiar un posgrado en Caltech (HBO Max)

Pero la decisión de finalizar el programa no fue tomado a la ligera. El equipo creativo querían asegurar que la transición de Sheldon a la vida universitaria se desarrollara de manera coherente con la historia previamente contada. “Nos pareció el momento adecuado para terminar en lo más alto”, concluyó el productor.

La primera temporada de Georgie & Mandy’s First Marriage se estrenará el 17 de octubre de 2024 a través del canal de pago CBS, y se espera que pronto se anuncie su llegada a streaming. Por el momento, puedes encontrar la serie original, The Big Bang Theory, en HBO Max, y a su primer spin-off, El joven Sheldon; en Prime Video.