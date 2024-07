Elton John fue acusado de orinar en una botella de plástico dentro de una tienda

Elton John fue acusado de orinar en una botella dentro de una tienda de zapatos en Francia, sorprendiendo al dueño del establecimiento (Créditos: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Elton John se ah visto envuelto en una situación inusual durante una visita a una tienda de zapatos en Niza, Francia. El incidente, que ocurrió este lunes por la tarde, involucró al famoso cantante y a su familia, según informó TMZ. Ryan Sukkar, el dueño de la tienda Sugarkikz, relató que Elton ingresó al establecimiento acompañado por sus dos hijos y un guardaespaldas.

Según lo narrado, el cantante de “Candle in the Wind” preguntó por un baño público. Ante la negativa del propietario sobre la disponibilidad de servicios higiénicos, Elton hizo que su guardaespaldas trajera una botella para usarla en su lugar. En un intento discreto, el cantante se alejó unos pasos de otros clientes y usó la botella, pero, según Sukkar, no logró su objetivo por completo y parte de la orina terminó en el suelo.

A pesar del incidente, Elton John se comportó con cortesía y pidió a su guardaespaldas que limpiara la orina que había dejado salpicada con una toalla (Créditos: Instagram/@sugarkikz)

El dueño de la tienda expresó su sorpresa y frustración ante la conducta del cliente. También reveló que desconocía la identidad del cantante hasta que Sir Elton se lo reveló personalmente y posteriormente verificó su fama a través de una búsqueda en Internet. “Soy Elton John”, contestó el cantante al dueño cuando este le preguntó quién era.

A pesar del incidente, el autor de “I’m Still Standing” se comportó con cortesía. De tal manera, solicitó a su guardaespaldas que limpiara el desorden con una toalla. Luego, John compró dos pares de zapatillas para sus hijos, posó para una foto y estrechó la mano de Sukkar antes de salir de la tienda, por lo que el incidente terminó de manera positiva para ambas partes.

El cantante de “Candle in the Wind” pidió un baño público y, al no haber uno disponible, usó una botella traída por su guardaespaldas (Créditos: REUTERS/David Swanson)

Elton John se prepara para una pausa de la escena musical

Más allá del percance en la tienda, recientemente se supo que Elton John, ahora de 77 años, no planea volver a realizar giras. En una entrevista con Entertainment Tonight, el músico confirmó que ha concluido su carrera de giras, citando el deseo de estar presente durante la adolescencia de sus hijos, Zachary Jackson y Elijah Joseph, a quienes comparte con su esposo, David Furnish.

Entre otras novedades, recientemente Elton inició una subasta de su vestuario personal, denominada Rocket Man Resale, que comenzó el jueves y se extenderá por diez días. Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación contra el SIDA Elton John, creada por el artista en 1992.

Elton John anunció que no planea volver a realizar giras para estar presente durante la adolescencia de sus hijos, Zachary Jackson y Elijah Joseph (Créditos: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)

La colección subastada incluye prendas de lujo de reconocidas marcas como Gucci, Versace y Prada. También se ofrecen artículos más accesibles, como gorras de béisbol y camisetas de conciertos históricos, destacando la variedad de opciones disponibles para los fanáticos.

Adicionalmente, el artista y su esposo David Furnish participaron en un evento transmitido en vivo por eBay Live para marcar el inicio de la venta oficial. Una selección limitada de artículos estará disponible mediante la opción “Buy It Now”, que también espera una recepción amplia por parte de los aficionados.

Elton John inició una subasta de su vestuario personal, llamada Rocket Man Resale, para recaudar fondos para su Fundación contra el SIDA (Créditos: REUTERS/Henry Nicholls)

“Dar nueva vida a los elementos queridos de mi vestuario siempre ha sido especial para mí. Durante décadas he donado los tesoros de mi armario para apoyar la Fundación contra el SIDA Elton John”, expresó el veterano artista de amplia trayectoria en la escena musical.

Además de los artículos del cantante, celebridades como Donatella Versace y Brandi Carlile también doanron pertenencias para apoyar la causa. Elton John recordó en una reciente entrevista cómo su residencia en Peachtree Road influyó en su afición por coleccionar arte y objetos singulares.

La subasta incluye prendas de lujo de marcas como Gucci, Versace y Prada, así como artículos más accesibles como gorras de béisbol y camisetas de conciertos (Créditos: eBay)

La Fundación contra el SIDA Elton John ha recaudado millones de dólares para programas de prevención y tratamiento alrededor del mundo, con la meta de erradicar la epidemia para 2030. Así, los fondos recaudados en esta subasta apoyarán los esfuerzos de la fundación para eliminar el estigma hacia la comunidad LGBTQ+ y avanzar en la lucha contra el SIDA.