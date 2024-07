Así fue el espectacular show de Justin Bieber en una boda de multimillonarios herederos en la India

El artista canadiense de 30 años formó parte de la celebración por la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant. Créditos: X/@jbtraacker)

El pasado viernes 5 de julio, Justin Bieber fue la estrella principal en una fastuosa fiesta pre-boda en Mumbai, India, organizada por Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, en honor a su hijo Anant Ambani y su prometida Radhika Merchant.

El evento fue parte de una serie de celebraciones que culminarán con la ceremonia de matrimonio planificada para llevarse a cabo del 12 al 14 de julio en la deslumbrante residencia de 27 pisos de los Ambani y en el impresionante Centro de Convenciones Jio World.

Justin Bieber deslumbró en evento previo a la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

La actuación de Bieber incluyó una selección de sus grandes éxitos, como “Sorry”, “What Do You Mean?”, “Peaches” y “Baby”, para deleite de los asistentes. Según reportes, habría recibido 10 millones de dólares por la presentación de una hora de duración.

El contexto de la presentación es significativa luego de que, en 2022, el cantante fuese diagnosticado con síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad que provoca parálisis facial debido a un brote de herpes zóster. La enfermedad no solo lo alejó de la música temporalmente, sino que lo obligó a aplazar en reiteradas oportunidades su gira “Justice”, hasta que en 2023 anunció su cancelación definitiva.

El artista mostró signos de recuperación tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt. (Créditos: WIkipedia/Instagram/@justinbieber)

En un video publicado en Instagram, Bieber expresó: “Después de bajar del escenario, el cansancio me invadió y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento. Por lo tanto, me tomaré un descanso de la gira por ahora. Estaré bien, pero necesito tomarme un tiempo para descansar y mejorar”.

Esta pausa en su carrera terminó en febrero de 2024, cuando regresó a los escenarios en una fiesta privada organizada por estrellas de la NHL.

El intérprete de "Sorry" se mantuvo sonriente y cómplice con el público a lo largo de su presentación.. Créditos: X/@jbtraacker)

Cuatro meses después, en su reciente presentación, Bieber se mostró visiblemente recuperado, enérgico e interactuando constantemente con el público. En los videos filtrados en redes sociales se lo ve usando un sencillo conjunto compuesto por una camiseta blanca sin mangas, un buzo gris y una gorra negra.

Horas después de finalizado el show, se apresuró para llegar al aeropuerto y abandonó la India evitando interactuar con los paparazzi y fotógrafos que no dejaban de pedirle fotos.

Justin y Hailey Bieber se convertirán en padres a finales de 2024. (Créditos: Instagram/@haileybieber)

Próximamente el cantante dará la bienvenida a su primer hijo, junto a su esposa Hailey Bieber. La pareja contrajo matrimonio en 2018 y a lo largo de los años expresaron su deseo de convertirse en padres, ya que ambos provienen de familias numerosas: “Voy a tener tantos como Hailey quiera. Me encantaría tener una pequeña tribu”, dijo en una entrevista con la revista GQ.

También se conoce que, durante los últimos meses, Justin Bieber ha estado componiendo canciones que formarán parte del álbum que marcará su regreso a la industria, aunque aún no se ha revelado ninguna fecha aproximada ni detalles adicionales.

Se presume que Justin Bieber recibió 10 millones de dólares por su actuación de una hora en Mumbai, India. (Créditos: Archivo)

Lista de canciones del show en Mumbai

“Sorry”

“What Do You Mean?”

“Where Are U Now”

“Cold Water”

“Love Yourself”

“Essence”

“Boyfriend”

“Peaches”

“Hold On”

“No Brainer”

“All That Matters”

“Baby”

Anant Ambani, el hijo del empresario Mukesh Ambani, contraerá nuncias con Radhika Merchant en lo que se conoce como "la boda del año". (Créditos: REUTERS/Francis Mascarenhas)

La boda del año

Las festividades previas a la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant han sido un despliegue inigualable de lujo y glamour. En eventos anteriores, artistas de la talla de Rihanna, Katy Perry y los Backstreet Boys han sido parte del entretenimiento, tal como lo reportó CNN. El impacto de estas celebraciones no solo resalta el poderío económico de la familia Ambani, sino también su capacidad de atraer a los nombres más grandes del entretenimiento mundial.

La boda, financiada por Mukesh Ambani, presidente y CEO de Reliance Industries, promete ser uno de los eventos más grandiosos del año. Según Forbes, el empresario tiene un patrimonio neto estimado en 116.000 millones de dólares, con intereses en sectores como el petróleo y el gas, los servicios financieros, el comercio minorista y las telecomunicaciones.