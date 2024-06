Una pintura de Harry Potter se convirtió en el objeto de la saga más caro de la historia

Una pintura original de Harry Potter se ha convertido en el ítem más valioso de la serie jamás vendido (Harry Potter)

Una pintura original de Harry Potter se ha convertido en el ítem más valioso de la serie jamás vendido, alcanzando 1.9 millones de dólares en una subasta en Estados Unidos. El miércoles, en una subasta en Sotheby’s en Nueva York, la ilustración para la primera edición de “Harry Potter y la Piedra Filosofal” se vendió por más de tres veces el precio anticipado.

La obra, creada por Thomas Taylor en 1997 cuando tenía solo 23 años, muestra a un joven Harry Potter con su característico cabello oscuro, gafas redondas y cicatriz en forma de rayo, listo para abordar el Expreso de Hogwarts. Esta es la primera visualización del mundo mágico de Harry, señaló Kalika Sands de Sotheby’s. La imagen, realizada con acuarelas concentradas y lápiz negro, tomó solo dos días en completarse.

Primero subastada en 2001, antes de que la serie de libros se completara, la ilustración se vendió por 85,750 libras (aproximadamente 108,000 dólares al tipo de cambio actual). Esta vez, se esperaba que la pieza alcanzara entre 400,000 y 600,000 dólares, una cifra ya notable para un ítem relacionado con Harry Potter, según afirmó Sotheby’s.

La puja duró casi diez minutos, con cuatro postores compitiendo por adquirir la ilustración. “Es asombroso ver cómo la historia de Harry ha evolucionado en las décadas intermedias y cómo nuevas generaciones han llegado a apreciarlo”, mencionó Sands, agregando que la diferencia de precio refleja el crecimiento del fenómeno de Harry Potter, que incluye películas y parques temáticos.

Taylor, quien trabajaba en una librería en Cambridge cuando envió ejemplos de su arte a diversas editoriales, incluyendo Bloomsbury, la casa que publicaría los libros de Harry Potter, fue uno de los primeros en leer el manuscrito original. En su sitio web, el artista galés describió cómo sus compañeros informaban a los clientes que el ilustrador del popular libro era su colega de trabajo.

La obra de Taylor también fue utilizada para varias versiones traducidas del libro, aunque no para la edición estadounidense, la cual fue lanzada con el título “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”. Sotheby’s destacó este detalle en un comunicado antes de la subasta.

La subasta de 2001, que tuvo lugar en Londres, ya había establecido un nuevo récord en ese momento para un artículo relacionado con Harry Potter al venderse por cuatro veces el precio estimado. El récord previo para un ítem de la serie era una primera edición sin firmar de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, vendida en 421,000 dólares en Heritage Auctions en Dallas, Texas, en 2021.

Además de la pieza central de la subasta, se incluyeron otros trabajos de literatura inglesa y americana. “Esta ilustración realmente captura la magia y la anticipación que siente Harry al entrar a este nuevo mundo”, comentó Sands.

La popularidad de Harry Potter ha aumentado exponencialmente desde la publicación de su primer libro, y esto se refleja en el mercado de artículos de colección. Sotheby’s subrayó el interés continuo y generalizado en la serie que ha trascendido generaciones.

Cuáles son los objetos de películas más caros en la historia

La pintura original de Harry Potter entró en el ranking de los objetos más caros desplazando a la espada de Aragorn, la cual se venció por un precio de 437.000 dólares. Así quedó el ranking:

Robby el Robot - Planeta Prohibido : Precio de venta: 5,3 millones de dólares

El Aston Martin DB5 de James Bond - Goldfinger : Precio de venta: 4,6 millones de dólares

El vestido blanco de Marilyn Monroe - La tentación vive arriba : Precio de venta: 4,6 millones de dólares

El Halcón Maltés - El Halcón Maltés: Precio de venta: 4,1 millones de dólares

Vestido Ascot de Audrey Hepburn - My Fair Lady : Precio de venta: 3,7 millones de dólares

El piano de Sam - Casablanca : Precio de venta: 3,4 millones de dólares

Disfraz de León - El Mago de Oz : Precio de venta: 3,070 millones de dólares

La pintura original de Harry Potter: Precio de venta: 1.9 millones de dólares

Zapatos rojos de Dorothy - El Mago de Oz : Precio de venta: 660.000 dólares

Espada láser de Luke Skywalker - El Imperio Contraataca: Precio de venta: 450.000 dólares