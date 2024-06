Shannen Doherty habló de su difícil divorció con Kurt Iswarienko: “Estuve en un lugar muy oscuro”

A diferencia de otras relaciones de la farándula, el matrimonio entre Shannen Doherty y Kurt Iswarienko finalizó en muy malos términos Crédito: Getty Images

Shannen Doherty, conocida por su papel en “Beverly Hills, 90210″, ha revelado cómo la infidelidad en su matrimonio afectó su salud mental. En un reciente episodio del podcast “Let’s Talk Off Camera”, la actriz, de 53 años, conversó con la presentadora Kelly Ripa sobre su divorcio de Kurt Iswarienko.

Doherty explicó que descubrir la infidelidad de su exmarido la llevó a enfrentar una dura situación emocional. “Estuve en un lugar muy oscuro durante unos nueve meses después de enterarme de lo que hizo”, confesó. “Tuve que someterme a una cirugía cerebral. Fue un fiasco total del que solo recientemente he logrado recuperarme, al punto de no sentir nada por él”.

A pesar de estar en pleno proceso de divorcio, Doherty admitió que aún no tiene claro su futuro, especialmente en lo que respecta a iniciar una nueva relación. “No sé dónde estoy en cuanto a las citas”, reconoció. “Ha pasado solo un año desde el fiasco con mi esposo, y aún estoy luchando con el divorcio. Es muy difícil y doloroso”.

Recientemente, la actriz también habló de cómo su duro proceso contra el cáncer ha hecho que su deseo sexual se vuelva prácticamente nulo.

“Cuando no te sientes bien contigo misma, eso va a matar tu libido”, compartió la estrella de Beverly Hills, 90120 con su amiga, la modelo Anne Marie Kortright. “Pero luego, cuando realmente afecta a tu libido, cuando los medicamentos te quitan la libido o hacen que las cosas no sean tan placenteras, el sexo no sienta tan bien”.

Sin embargo, la celebridad no sólo adjudico a su falta de libido a su enfermedad, sino también al envejecimiento:

“Envejecer no sólo afecta al exterior. También afecta a la forma en que tu cuerpo reacciona y responde. Y si a eso le añades la medicación contra el cáncer, la quimioterapia, etc., todo se va al traste y te quita la confianza en ti misma. Te quita la identidad”.

Anteriormente, Doherty había hablado sobre la infidelidad en relaciones pasadas en su propio podcast, “Let’s Be Clear”. Este mes, afirmó que la falta de respeto fue la causa principal de una infidelidad en particular. “Lo que no entiendo es por qué alguien cree que no te debe respeto como ser humano”, dijo sobre su ex. “Para mí, descubrir que alguien con quien estuve tuvo múltiples aventuras fue un choque total”.

La actriz de “Charmed” también actualizó sobre su proceso de divorcio en el podcast. Comentó que sus problemas de salud en curso, incluyendo un cáncer de mama en etapa 4 que se ha extendido a sus huesos, han complicado aún más el proceso. “El divorcio no es fácil, especialmente cuando realmente amaste a alguien”, expresó. “Amaba a mi esposo. Y cuando te lastiman tanto con sus acciones, te sientes traicionada y como una tonta”.

Shannen Doherty asegura que su exesposo está esperando a que ella muera

Doherty presentó la demanda de divorcio en abril de 2023, tras 11 años de matrimonio. Documentos recientes revelan que ella y el fotógrafo famoso están negociando la manutención conyugal, y Doherty afirmó que su ex no está cooperando con los abogados. “No es correcto que Kurt se le permita prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muera antes de que tenga que pagarme mientras continúa viviendo su vida y eludiendo sus responsabilidades hacia su esposa moribunda de más de 11 años”, declaró en los documentos.

La abogada de Iswarienko, Katherine Heersema, refutó estas afirmaciones: “Kurt no está simplemente esperando que Shannen muera. Quiere lo mejor para ella y desea que ambos puedan dejar este caso atrás y seguir adelante”.