Estrellas internacionales que celebrarán su primer Día de la Madre este domingo

Varias celebridades se preparan para su primera celebración del Día de la Madre 2024. Halley Bailey, la actriz de "La Sirenita" fue madre de Halo, a fines de 2023 (Instagram @hallebailey)

Este domingo 12 de mayo de 2024 se festeja en Estados Unidos, entre otras partes del mundo, el Día de la Madre. Así, varias celebridades se preparan para su primera celebración, un hito significativo en sus vidas que une a estrellas de diferentes esferas del entretenimiento y el deporte. Estas son las figuras que han compartido este viaje hacia la maternidad con el mundo:

Lindsay Lohan

La actriz Lindsay Lohan, conocida por su papel en “Mean Girls”, y su esposo Bader Shammas dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Luai, en julio de 2023. Recientemente, Lohan compartió en Instagram lo significativo que es para ella pasar su primer Día de la Madre en casa después de meses de trabajo, una sensación que muchos padres primerizos pueden entender profundamente.

Lindsay Lohan dijo en su instagram: "Después de unos meses ocupados con el trabajo ¡Qué bueno estar de regreso en casa a tiempo para mi primer Día de la Madre!"

Suki Waterhouse

La modelo y actriz Suki Waterhouse y su prometido, el actor Robert Pattinson, protagonista de la saga “Crepúsculo” y de la película “Batman” anunciaron la llegada de su primer hijo el 4 de abril de 2024. La pareja, que mantiene su vida personal con discreción, expresó su felicidad con una tierna foto y el mensaje “Ángel bienvenido al mundo”, dejando entrever el profundo amor que ya sienten por su pequeño.

Suki Waterhouse mostró por primera vez a su bebé en Instagram (Créditos: Instagram/sukiwaterhouse)

Uzo Aduba

La estrella de la serie “Orange is the New Black”, Uzo Aduba, y su esposo Robert Sweeting, celebraron el nacimiento de su hija Adaiba Lee Nonyem a finales de 2023. Aduba compartió su inmensa felicidad y sorpresa por la inmediata conexión y amor profundo que sintió por su hija desde el primer momento, una experiencia que ciertamente resuena con muchos nuevos padres.

Uzo Aduba es una estrella de la serie “Orange is the New Black”(REUTERS/Amr Alfiky)

Naomi Osaka

La destacada tenista profesional japonesa Naomi Osaka y su novio, el rapero Cordae, se convirtieron en padres de una niña llamada Shai en julio de 2023. Osaka, quien regresó a la competición en el Abierto de Australia en enero de 2024, ha demostrado ser un ejemplo de determinación y resiliencia, equilibrando su carrera profesional con su nueva vida como madre.

Naomi Osaka es una tenista profesional japonesa (Foto: Getty Images)

Ashley Benson

La actriz de “Pretty Little Liars”, Ashley Benson, y su esposo Brandon Davis, dieron la bienvenida a su bebé a finales de febrero, compartiendo una sutil pero emotiva foto de la mano de su recién nacido en Instagram, acompañada de un emoji de corazón rosa. Esta sencilla publicación simbolizó el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Ashley Benson formó parte de la serie “Pretty Little Liars”

Halle Bailey

Halle Bailey, quien saltó a la fama por su papel en “La Sirenita”, y su novio Darryl Dwayne Granberry Jr, conocido profesionalmente como DDG, que es un youtuber y rapero estadounidense, recibieron a su primer hijo, llamado Halo, a fines de 2023. Bailey, con su transición de actriz a madre, ha compartido el gozo y los desafíos que conlleva esta nueva responsabilidad, un viaje emocionante que apenas comienza.

Halle Bailey saltó a la fama por su papel en “La Sirenita” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ashley Olsen

La diseñadora de moda y ex actriz, Ashley Olsen, y su esposo Louis Eisner, se convirtieron en padres de un niño llamado Otto en agosto de 2023. La noticia, revelada de manera privada, marca un notable momento en la vida de Olsen, quien ha mantenido un bajo perfil mediático en los últimos años.

El hijo de Ashley Olsen es un niño llamado Otto y nació en agosto de 2023 (Reuters)

Bonnie Wright

Bonnie Wright, mejor conocida por su papel como Ginny Weasley en la saga “Harry Potter”, y su esposo Andrew Lococo, celebraron la llegada de su hijo Elio el 19 de septiembre de 2023. La actriz ha compartido cómo la maternidad ha cambiado su perspectiva de vida, llenándola de nuevos desafíos y alegrías.

Bonnie Wright hizo el papel de Ginny Weasley en la saga “Harry Potter” Foto: Getty Images

Estas nuevas madres, desde el cine hasta el deporte, experimentan el universal viaje de la maternidad. Además comparten momentos de felicidad, desafíos, y cambios profundos en sus vidas. Su primer Día de la Madre marca el inicio de una etapa llena de aprendizajes y amor incondicional, una celebración que sin duda recordarán por el resto de sus vidas.