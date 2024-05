“El diablo viste a la moda”: John Leguizamo se arrepintió de rechazar este papel en la película

John Leguizamo expresó arrepentimiento por haber rechazado el papel de Nigel Kipling en la película "El diablo viste a la moda" de 2006.(Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor John Leguizamo ha revelado recientemente su pesar por haber rechazado algunos papeles significativos en Hollywood a lo largo de su carrera. Entre ellos, está el de Nigel Kipling en El diablo viste a la moda (2006), mismo que fue interpretado finalmente por el recordado Stanley Tucci.

En una entrevista concedida a Business Insider, Leguizamo compartió reflexiones sobre su carrera, destacando también su decisión de no participar en Sr. y Sra. Smith (2005) y Happy Feet (2006). A sus 63 años, el actor se encuentra promocionando su nueva serie The Green Veil, pero no deja de pensar en las oportunidades que dejó pasar.

Stanley Tucci junto a Meryl Streep en "El diablo viste a la moda" un papel memorable

Leguizamo afirmó: “Oh sí. El Diablo Viste a la Moda, el papel de Stanley Tucci”. El rol de Nigel en dicha película servía como mentor de Andy Sachs (interpretada por Anne Hathaway) en su tumultuoso camino en la revista de moda ficticia Runway, bajo la tutela de la editora en jefe Miranda Priestly, papel de (Meryl Streep).

Aunque Leguizamo no detalló las razones detrás de su decisión de rechazar este específico papel, sí proporcionó contexto sobre su negativa a participar en los otros dos filmes mencionados.

El actor también habló de oportunidades perdidas, como no participar en Sr. y Sra. Smith y la película animada "Happy Feet". (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

Sobre Sr. y Sra. Smith, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, el actor expresó sentirse menospreciado al recibir una oferta que apenas alcanzaba la tarifa mínima. “Me sentí menospreciado. Y probablemente no me estaban menospreciando, pero así lo sentí,” admitió Leguizamo, señalando cómo a veces, al ser una persona de color, se está más predispuesto a percibir desplantes, lo que considera un asunto que ha trabajado en terapia.

En cuanto a Happy Feet, argumentó que rechazó el papel del pingüino Ramón debido a su previa participación como Sid, el perezoso en las películas de La Era de Hielo, pensando, “No quiero estar haciendo todas estas películas de hielo,” una razón que él mismo reconoce como errónea y que le costó la oportunidad de ganar millones.

Leguizamo destaca que la configuración original de La Era de Hielo tenía un tono más dramático y un elenco diferente, con Philip Seymour Hoffman y Ben Stiller.

A pesar de estos rechazos, Leguizamo expresó nunca haberse cansado de dar voz a Sid en las sucesivas entregas de la saga animada. Curiosamente, reveló que el proyecto original de la saga animada tenía un tono más dramático y contaba con un elenco diferente en sus etapas iniciales, incluyendo a Philip Seymour Hoffman y Ben Stiller, antes de finalizar con Ray Romano, Denis Leary y él como protagonistas. “Siempre amé ese personaje. Creamos esta alma bella, inocente y naive. Lo valoro. Amo a Sid el Perezoso,” comentó el actor sobre su participación en la franquicia.

Tensiones entre John Leguizamo y Patrick Swayze

John Leguizamo reveló detalles sobre su experiencia trabajando con Patrick Swayze en la película de culto de 1995, ¿Reinas o reyes? Durante una entrevista con Andy Cohen, Leguizamo describió como “difícil” la convivencia con Swayze en el set, atribuyendo parte de las tensiones a la naturaleza neurótica e insegura del fallecido actor.

A pesar de las tensiones en el set, Leguizamo valora la importancia cultural de ¿Reinas o reyes?, considerándola un apoyo para la comunidad LGBTQ+.

“Que descanse en paz. Lo amo. Él simplemente era neurótico y yo no... Fue difícil trabajar con él”, confesó Leguizamo. A diferencia de su relación con Swayze, el actor compartió una buena dinámica con Wesley Snipes, señalando una conexión especial al ser ambos personas de color.

La causa de discordia entre Leguizamo y Swayze parecía centrarse en el enfoque improvisado de Leguizamo hacia el guion, algo que Swayze resistía. Leguizamo relató situaciones donde Swayze cuestionaba su decisión de improvisar, mientras que él defendía su método creativo, inclusive en desacuerdo con la directora quien prefería no se adhiriera estrictamente al guion.

A los 63 años, John Leguizamo promociona su nueva serie The Green Veil mientras reflexiona sobre las decisiones en su carrera. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

Pese a las tensiones, Leguizamo destacó la importancia cultural de ¿Reinas o reyes?, mencionando cómo la película ayudó a las personas transgénero y de la comunidad LGBTQ+ a sentirse más seguras para expresar su identidad. “Muchas personas transgénero y de la comunidad LGBTQ+... me dicen que gracias a esos personajes se sintieron seguros de salir del armario y hablar con sus padres”, resaltó, subrayando el impacto positivo del arte en la sociedad.