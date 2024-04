Amy Schumer habló sobre su “rostro hinchado” y su diagnóstico de Síndrome de Cushing

Amy Schumer abordó públicamente su lucha contra el Síndrome de Cushing motivada por comentarios sobre su apariencia. (Créditos: REUTERS/Brian Snyder/Instagram/@amyschumer)

La comediante estadounidense Amy Schumer ha compartido abiertamente su batalla contra el Síndrome de Cushing, una enfermedad hormonal que causó cambios notables en su apariencia. La actriz, quien alcanzó la fama por su franqueza y humor irreverente, fue diagnosticada después de que el público comentara sobre su “rostro hinchado” durante varias apariciones públicas.

“A la gente a la que le gusto no le va a importar si tengo la cara hinchada. Todo el mundo tiene momentos de duda. Me levanté y dije: ‘A la mierda, vamos’”, expresó en una entrevista con Variety, reflejando su resiliencia frente a la adversidad.

Diagnosticada con una enfermedad hormonal, Schumer destacó la importancia de la comprensión ante los cambios físicos. (Créditos: Instagram/@amyschumer)

La actriz de 42 años reveló su diagnóstico en febrero, después de que la preocupación de sus fanáticos la llevara a buscar ayuda médica. Schumer explicó que su condición es el resultado de una producción excesiva de cortisol, conocida como la hormona del estrés, por parte de su cuerpo durante un período prolongado.

“Han sido un par de semanas locas para mí y mi familia. Aparte de temer por mi salud, también he tenido que estar delante de las cámaras haciendo que Internet intervenga. Pero gracias a Dios por eso, porque así es como me di cuenta de que algo iba mal”, compartió con la página Substack de News Not Noise.

La actriz reveló en febrero que su condición era causada por una producción excesiva de cortisol, conocida como la hormona del estrés. (Créditos: Instagram/@amyschumer)

Decidida a utilizar su experiencia para abogar por la salud de la mujer y desafiar los estándares de belleza, Schumer ha hablado sobre cómo la crítica y la vergüenza hacia los cuerpos femeninos cambiantes es un tema que ha enfrentado y presenciado durante mucho tiempo.

Con su diagnóstico de síndrome de Cushing, que segun ella “se resolverá por sí solo”, Schumer ve una oportunidad para sensibilizar sobre cómo los juicios sobre la apariencia pueden encubrir luchas personales más profundas. “Estar sana fue la mejor noticia imaginable”. comentó, subrayando el alivio que sintió al recibir noticias positivas sobre su estado de salud.

La comediante utilizó su diagnóstico para promover una mayor conciencia sobre la salud de la mujer y desafiar los estándares de belleza. (Créditos: Instagram/@amyschumer)

Al compartir su historia, la comediante estadounidense espera ofrecer “un buen ejemplo del hecho de que nunca sabemos lo que le pasa a alguien”, una perspectiva que invita a la compasión y la empatía en el discurso público.

Proyectos actuales y futuros

En términos profesionales, Amy Schumer no muestra signos de desaceleración. Actualmente, trabaja en varios proyectos, incluida una nueva comedia de Netflix, Kinda Pregnant, en la que interpreta a una mujer que finge estar embarazada por envidia de una amiga.

Schumer testificó cómo su condición de salud "se resolverá por sí sola", brindándole un notable alivio. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Me esfuerzo para que sea una de las 10 películas más divertidas de mi vida. Creo que va a ser tan divertida como Esta chica es un desastre”, declaró sobre sus ambiciones para el largometraje que llegará a streaming, pero aún no tiene fecha de estreno confirmada.

Además de su trabajo en cine y televisión, Schumer ha asumido una variedad de responsabilidades creativas en la serie de Hulu, Life And Beth. No solo protagoniza la serie como el personaje titular, sino que también la creó, es una de las productoras ejecutivas y dirige algunos episodios.

La actriz y comediante desempeñó múltiples roles creativos en la serie de Hulu, "Life And Beth", destacándose por su crecimiento profesional. (Créditos: Instagram/@amyschumer)

“Este es un proyecto muy diferente para mí, porque llevo muchos sombreros. Cada vez aprendo más y lo hago mejor, y eso me hace sentir que voy por el buen camino”, señaló, reflejando su crecimiento y confianza en su papel multifacético.

A pesar de su éxito y sus múltiples proyectos, Amy también habló sobre una comedia que tenía planificada con Jennifer Lawrence, en la que las dos actrices interpretarían a hermanas. Según la empresaria, así como van las cosas, parece poco probable que dicho proyecto se materialice.

El proyecto de comedia de hermanas entre Amy Schumer y Jennifer Lawrence se volvió improbable, pero ambas mantienen esperanzas de una colaboración futura. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

“No creo que ocurra nunca. Simplemente, la vida siguió su curso. Mi familia estaba pasando por un mal momento. No quiero decir nada más que eso”, explicó. Jennifer está de acuerdo y afirma: “Ahora que somos mayores, una comedia de hermanas no tendría tanta resonancia. Pero tenemos toda la intención de trabajar juntas”.