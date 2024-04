Mon Laferte cantó al aire libre y revolucionó las calles de Chile

Mon laferte sorprendió a sus fans como artista callejera

Mon Laferte, la cantante chilena de 40 años volvió a su país para continuar su gira internacional, “Autopoiética tour” que comenzó el 29 de febrero. Este lunes la artista subió un video a sus redes sociales en el que mostró un show callejero que hizo en el centro de Antofagasta. En esa ocasión cantó algunas de sus canciones más conocidas ante un público que -al principio- no comprendía lo que sucedía. La ganadora de cuatro premios Latin Grammy decidió sorprender a sus fanáticos el lunes en Antofagasta. Con su guitarra en las manos empezó a cantar una de sus canciones más conocidas “Amor Completo”. A pesar de que estaba parada y sola y aunque su tono de voz es reconocido, las personas que pasaban frente a ella no se dieron cuenta.

Era Mon, pero pasaba inadvertida. Unos minutos después, comenzó una discusión entre varias personas que se pararon a escuchar a la intérprete. Unos sostenían que era Laferte y otros no. Muchos decían que se parecía mucho a la “cantante original”. En tanto, otros lo negaban. Finalmente, una mujer la reconoció y la saludó y allí se despejaron todas las dudas: era la cantante. “Tu falta de querer”, “Amor completo” y “Si tú me quisieras”, fueron las canciones con las que Laferte sorprendió a sus fans mientras la rodeaban y elogiaban su voz y su talento. De a poca más gente se acercó al improvisado escenario y no solo la escuchaban cantar, sino que además le pedían la clásica “selfie”.

En un momento se escuchó a una mujer que le dijo: “Monse, ¿eres tú no cierto?”, a lo que Mon respondió de manera graciosa: “¡Yo soy yo!. Venía a cantarles un ratito porque tenía mucho que no venía a Antofagasta, así que quise venir a darles un regalito. Muchísimas gracias”. La mujer que la reconoció la llamó “Monse” porque el nombre completo de la cantante es Norma Monserrat Bustamante Laferte. “Llegué y nadie me reconocía”, explicó Mon cuando contó lo que sucedió en una publicación de Instagram, donde tiene 4 millones y medio de seguidores.

La cantante chilena ganó cuatro premios Latin Grammy

Autopoiética tour

El 29 de febrero de 2024 empezó la gira de su nuevo álbum que se llama “Autopoiética” que incluirá más de 40 fechas entre los Estados Unidos y América Latina. Entre sus primeros destinos estuvo Argentina cuando dio un show de dos horas y media el 4 de abril pasado en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. Ese concierto que dio Mon Laferte en Buenos Aires se tuvo que detener por una “invasión de mosquitos” que afectaba y aún afecta a la capital de Argentina. “Y los mosquitos me adoran”, dijo la cantante en la red social X después del show en Buenos Aires. Su gira continuará durante los meses de mayo y junio. Además, aunque el tour se centre en su nuevo álbum, igualmente incluye un repaso por sus ocho discos anteriores y por sus canciones más exitosas como “Mi buen amor”, “Si tú me quisieras”, “Amárrame” y “Antes de ti”.