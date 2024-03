Madonna anunció un show gratuito en la playa de Copacabana, Brasil para cerrar su Celebration Tour

Madonna ha confirmado un concierto gratuito en la playa de Copacabana para terminar su Celebration Tour EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LIVE NATION

Madonna ha anunciado un concierto histórico y gratuito que se llevará a cabo el 4 de mayo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, marcando el cierre de su gira mundial “Celebration Tour”. A sus 65 años, la cantante ha decidido honrar a sus seguidores con este espectáculo sin costo alguno, en agradecimiento por más de cuatro décadas de apoyo incondicional a su música.

El evento, patrocinado por Itaú Apresenta, será transmitido en vivo por TV Globo, según lo indicado en un comunicado de prensa. Esta presentación también marcará su regreso a Brasil después de su última actuación en el país en 2012.

“Será su actuación más importante hasta la fecha, un concierto inolvidable en uno de los escenarios más bellos del mundo. El espectáculo será gratuito como agradecimiento a sus fans por celebrar más de cuatro décadas de su música a lo largo de la épica gira mundial”, se lee en el comunicado oficial de la noticia.

Será el 4 de mayo de 2024 cuando Madonna brinde el concierto más grande de su carrera en la playa de Copacabana

Para el concierto no se requerirán entradas y el acceso al mismo será por orden de llegada. El espectáculo tendrá como escenario el frente del Hotel Belmond Copacabana Palace.

Previo a su llegada a Brasil, Madonna tiene programadas actuaciones en Dallas, Houston, Atlanta, Austin, entre otras ciudades. Además, ofrecerá tres noches de conciertos en Miami, en el Kaseya Center del 6 al 9 de abril, y se presentará durante cinco noches en el Palacio De Los Deportes en la Ciudad de México.

La “Chica Material” dio inicio a su tan esperado “Celebration Tour” en la O2 Arena de Londres en octubre. Durante el concierto, compartió con su público las dificultades que enfrentó para regresar al escenario después de haber sido hospitalizada el año pasado debido a una grave infección bacteriana.

Madonna regresó a los escenarios en octubre de 2023 tras haber tenido que posponer su gira por una infección que puso en riesgo su vida (Instagram: madonna)

“No pensé que iba a lograrlo. Mis médicos tampoco lo creían. Por eso desperté con todos mis hijos a mi alrededor”, confesó Madonna en referencia a sus hijos Lourdes, Rocco, David, Mercy y las gemelas Stella y Estere. “Pero los ángeles me protegieron, y mis hijos estuvieron allí. Y mis hijos siempre me salvan cada vez.”

Madonna también se abrió sobre el desgaste emocional que le ha generado la gira. “Este espectáculo cada noche no es realmente tan duro para mí físicamente. Es duro para mí emocionalmente porque realmente les estoy contando la historia de mi vida. Mi corazón está en mi manga”, expresó la artista.

La intérprete de “Holiday” se refirió a su susto de salud el verano pasado, calificándolo de “experiencia cercana a la muerte” y reveló que la “primera palabra” que dijo al despertar de un coma inducido fue “No”.

A lo largo de su gira, Madonna reveló varios detalles de los problemas médicos que vivió en 2023 (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Más tarde, recordó una conversación con su manager de largo tiempo, Guy Oseary, mientras estaba en el hospital. “Él dijo, ‘¿Cuándo crees que querrás volver a salir de gira?’ Saqué el oxígeno de mi nariz, lo miré y dije, ‘¡en dos malditos meses!’”, compartió Madonna. “A veces solo tienes que decir cosas y lanzarlas al universo. Y sucede”.

Cabe mencionar que Madonna no es la primera artista que brinda un show gratuito en Río de Janeiro. En febrero de 2006, los Rolling Stones brindaron un show en la playa de Copacabana ante alrededor de 2 millones de personas. Sin embargo, fue nada menos que Rod Stewart en el año de 1989 que se llevó el récord del concierto más multitudinario gracias a su concierto gratuito en Río de Janeiro donde logró reunir a más de 3 millones y medio de personas.

¿Logrará Madonna superar estas extraordinarias cifras el próximo 4 de mayo?