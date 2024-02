Paul McCartney recuperó su legendario bajo que fue robado hace más de 50 años

El icónico Höfner del Beatle, robado en 1972, ha sido encontrado y devuelto a su dueño original gracias a la incansable búsqueda de un grupo “Lost Bass Proyect” (Photo by Keystone/Getty Images)

En un conmovedor acontecimiento que podría ser descrito como un milagro musical, el bajo eléctrico Höfner 500/1 de 1961 de Paul McCartney, el primero del músico y una pieza icónica en la historia del rock, ha sido finalmente recuperado y devuelto a su legítimo dueño después de haber sido robado hace más de 50 años, en 1972. Este hito histórico fue posible gracias a la unión de fuerzas de un grupo de fans de los Beatles.

La noticia del reencuentro fue publicada en el sitio web oficial de McCartney, poniendo fin a medio siglo de misterio sobre el paradero de uno de los “bajos más importantes de la historia”. “Tras el lanzamiento del proyecto Lost Bass el año pasado, el bajo Höfner 500/1 de 1961 de Paul, que fue robado en 1972, ha sido devuelto”, reza el comunicado. “La guitarra ha sido autentificada por Höfner y Paul está increíblemente agradecido con todos los implicados”.

El regreso del instrumento se gestó a partir de “The Lost Bass Project” (El proyecto del bajo perdido), una iniciativa impulsada por un grupo de fans de los Beatles, dirigido por Nick Wass, ex director de marketing de Höfner GmbH, Scott Jones, ex periodista de la BBC y la productora de televisión Naomi Jones. Su misión era simple: localizar el preciado bajo de Paul.

Un hombre muestra el bajo de los Beatles de Paul McCartney tras ser encontrado y devuelto después de 51 años en Reino Unido (REUTERS)

Tras recibir “más de 100 pistas” el año pasado, el camino hacia la recuperación ya estaba trazado. El apasionado equipo compartió que “el gran avance que necesitaban” llegó cuando descubrieron que el instrumento había sido robado de una furgoneta en Londres en 1972 y luego vendido al dueño del pub Admiral Blake en Londres, quien lo conservó en silencio durante todo este tiempo.

“Sospechábamos que el bajo perdido probablemente había permanecido en la misma familia desde entonces”, escribieron. El grupo finalmente encontró el bajo en su estuche original en el ático de la familia del hombre en Sussex, Inglaterra. También informaron que el instrumento podrá volver a tocarse tras unas pequeñas reparaciones.

Tras la recuperación, el bajo fue autentificado por la marca Höfner y los responsables del “The Lost Bass Project” expresaron su orgullo y gratitud a todos aquellos que colaboraron en esta búsqueda. “Queremos dar las gracias a todos los que ayudaron en la búsqueda, a todos los que nos enviaron pistas e ideas y a muchos que simplemente querían prestarnos su apoyo”, decía el comunicado.

El músico de 81 años no había sido visto con su legendario bajo desde finales de 1969 cuando los Beatles grababan "Get Back" y "Let It Be"(Photo by Edward Wing/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

El exitoso equipo también destacó la importancia de perseverar pese a la elevada dificultad del objetivo. “Estamos extremadamente orgullosos de haber jugado un papel importante en la búsqueda del bajo perdido. Ha sido un sueño desde 2018 que se pudiera hacer. A pesar de que muchos nos dijeron que estaba perdido para siempre o destruido, persistimos hasta que estuvo de vuelta donde pertenecía”, afirmaron.

El músico de 81 años no había sido visto con su legendario bajo desde finales de 1969 cuando el cuarteto grababa Get Back y Let It Be, por lo que la emoción del reencuentro es aún mayor. “Paul McCartney nos ha dado tanto en los últimos 62 años. El proyecto Lost Bass es nuestra oportunidad de devolverle algo”, añadieron.

El Höfner 500/1 de 1961 no solo es un instrumento musical, sino un símbolo de la historia de la música (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El Höfner 500/1 de 1961 no solo es un instrumento musical, sino un símbolo de la historia de la música. McCartney lo usó en incontables hits de los Beatles y se la puede escuchar en Love Me Do, She Loves You, y Twist and Shout, además de haberlo acompañado en los conciertos y las grabaciones del icónico disco Abbey Road.

Su desaparición representó una gran pérdida para el mundo de la música, haciendo de su recuperación un evento de trascendental importancia.