La sorpresiva confesión de Jason Momoa sobre dónde vive tras su separación de Lisa Bonet

Jason Momoa declaró que se ha convertido en un nómada desde que se separó de Lisa Bonet Frazer Harrison/Getty Images/AFP

Jason Momoa ha dado un giro a su vida tras su reciente divorcio de la actriz Lisa Bonet. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, el protagonista de Aquaman confesó que en estos momentos disfruta de una vida nómada de cara a su siguiente proyecto cinematográfico.

Te puede interesar: Jason Momoa reveló la razón por la que no tiene casa y ha estado viviendo en la carretera

“Hermano, ahora mismo ni siquiera tengo casa. Vivo en la carretera. Así que me voy a Nueva Zelanda para empezar Minecraft. Espero que a todo el mundo le encante”, declaró el actor que protagonizará esta esperada cinta inspirada en el famoso videojuego.

Este estilo de vida también se debe a que Momoa disfruta de pasear en motocicleta por lugares remotos, y al hacerlo, retribuir algo a la comunidad.

Te puede interesar: Quién es Lisa Bonet, la actriz que ha pedido el divorcio a Jason Momoa tras dos años separados

“Siempre estoy en sitios raros. Me encontrarás en la carretera. Ocurre todo el tiempo. Dicen: ‘¿Qué demonios haces en nuestra ciudad? Estas son las cosas que realmente quiero hacer, y espero que al hacer eso y crear algo y transmitirlo a la caridad. Me siento bien. Estoy haciendo lo que quiero hacer”, declaró el actor que precisamente acaba de estrenar el proyecto On The Roam, una nueva serie documental que lo sigue en un viaje a través de Estados Unidos conversando con individuos de variados ámbitos sobre sus pasiones y oficios. Montando su motocicleta, Momoa visita talleres de artesanos en busca de inspiración, algo que se refleja en el contenido de la serie.

El nuevo estilo de vida nómada de Jason Momoa es parte de "On The Roam", un documental donde el actor viaja a los lugares más recónditos de Estados Unidos para encontrar inspiración entre los artesanos del país (Créditos: HBO Max)

“Es mi pasión por los artesanos. Las cosas que realmente amo, queriendo honrar a las personas que me inspiran, y luego queriendo hacer cosas que son realmente geniales para la caridad, para que puedan, ya sabes, traer todo este tipo de atención a estos artesanos...”, comentó la estrella de Aquaman.

Respecto a la relación de Jason y Lisa, documentos obtenidos por Fox News Digital aseguran que Bonet presentó la petición de divorcio y el juicio se archivó rápidamente. La custodia legal y física conjunta de sus dos hijos fue acordada por la pareja, comprometiéndose a compartir los gastos de vida de sus menores sin la necesidad de manutención infantil mutua. Ambos renunciaron también al derecho de solicitar o recibir pensión alimenticia.

Jason y Lisa firmaron los papeles de divorcio hace unos días. El acuerdo estipula que compartirán la custodia de sus hijos de manera equitativa y ninguno puede exigir una pensión alimenticia

A pesar del juicio introducido, no se les declarará legalmente solteros hasta el 9 de julio, debido a las leyes de California. Momoa y Bonet iniciaron su relación en 2005 y se casaron en 2017. Aunque se indicó que se separaron en octubre de 2020 según los documentos de la corte, no fue hasta 2022 cuando anunciaron públicamente su rompimiento. Fue a través de un comunicado conjunto compartido en Instagram que los actores revelaron “cambios importantes en su familia” que los llevaron a tomar esta decisión, asegurando que hicieron su rompimiento de carácter público para poder seguir con sus vidas con “dignidad y honestidad”.

“Todos hemos sentido el apretón y los cambios de estos tiempos de transformación... Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción... sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que se están produciendo. Y por eso compartimos con nuestra Familia la noticia de que nos separamos en matrimonio. Compartimos esto no porque pensemos que es noticia, sino para que al seguir con nuestras vidas podamos hacerlo con dignidad y honestidad. El amor entre nosotros continúa, evolucionando en la forma en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser...”, declaró la ya ex-pareja en enero de 2022.