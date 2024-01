Globos de Oro 2024: cambio de era, los premios que impusieron los nuevos organizadores y los favoritos para ganar

Los Globos de Oro 2024 ya se perfilan como uno de los más controversiales en la historia de la terna (Créditos: Jovani Pérez)

Este domingo se llevará a cabo la 81° edición de los Globos de Oro, la premiación que celebra lo mejor del cine y la televisión y que muchos consideran la antesala de los premios Oscar.

La ceremonia de este año presenta muchos cambios; en primera instancia, la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que creo estos premios y por 80 años se encargó de escoger a sus ganadores. Sin embargo, diversas acusaciones de racismo, corrupción y prácticas “poco éticas” hicieron que el evento pasara a manos de las compañías privadas Dick Clark Productions y Elridge Industries.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se ha disuelto, dejando la premiación en manos privadas REUTERS / Mario Anzuoni

Ahora como dueñas de los derechos y propiedades relacionadas con los Globos de Oro, las empresas buscarán utilizar el capital de la asociación para crear un organismo sin fines de lucro relacionado con la industria del entretenimiento.

En lo que respecta a las personas que ahora se encargarán de escoger a los ganadores de la premiación, se espera que sigan siendo miembros de la Asociación así como miembros de la prensa extranjera.

En medio de este escándalo se anunciaron dos nuevas categorías y al menos una de ellas ha dado mucho de qué hablar. La primera de ellas es “Mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión”, que como su nombre lo dice, se entregará a los mejores especiales de comedia disponibles en las diversas plataformas. La segunda lleva por nombre “Logro cinematográfico y de taquilla”, destinado a aquellas películas que generaron más de USD 100 millones de dólares en los cines estadounidenses.

“Mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión” y “Logro cinematográfico y de taquilla”, son las dos categorías añadidas a la terna, siendo esta última la que más controversia ha generado Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Se sabe que estas categorías fueron integradas en favor del rating de la premiación. A lo largo de los años, muchas cintas que se perfilan como favoritas o incluso resultan ganadoras, generan poco interés en la gran mayoría del público. Por esta razón, se ha optado por reconocer los números sin más, algo que muchos han considerado un retroceso de la industria del cine.

Entre las películas que debutarán esta categoría se encuentran Guardians of the Galaxy Vol. 3, John Wick: Chapter 4, Mission: Impossible — Dead Reckoning Part On y Taylor Swift: The Eras Tour, y de ganar cualquiera de estas, se podría generar un importante parteaguas en la historia de las premiaciones. La cinta de Marvel podría convertirse en la primera del ambicioso universo en alzarse con esta preciada estatuilla, haciendo que la supuesta “caída del cine de superhéroes” se retrase considerablemente. En el caso de John Wick y Misión: Imposible, las cintas de acción han sido infravaloradas durante décadas salvo muy pocas excepciones (Mad Max); sin embargo, tanto este premio como los planes de crear una categoría en los Oscar enfocado en las coreografías de peleas y explosiones, podrían refrescar a este género tan maltratado.

El caso de Swift es especial (para variar). Sería la primer cinta de un concierto en tomarse con tanta seriedad, y aunque aún es un escenario muy lejano, podría ser un pequeño paso para convertirse en una artista EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony). De coronarse en esta categoría, también podría considerarse en un futuro una categoría específica para este tipo de largometrajes.

Si ganara la cinta del concierto de Taylor Swift, podría significar un parteaguas para este tipo de largometrajes (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Otra situación que ha dado mucho de qué hablar es la del anfitrión y los presentadores. Será el comediante Joy Koy quien fungirá como “maestro de ceremonias” en esta entrega de los Globos de Oro. Si bien, Koy se ha ganado el cariño del público y de la crítica con su trabajo, se reveló que hubo una larga lista de comediantes considerados para ser anfitriones, mismos que optaron por declinar la oferta. Entre ellos, nada menos que Chris Rock, quien a principios de 2023 aseguró que no tenía deseos de participar en esta clase de eventos con la intención de evitar un bochorno como el que vivió con Will Smith en 2022.

Ali Wong, Will Arnett, Sean Hayes y Jason Bateman también dieron las gracias, y aunque no existen declaraciones sobre su decisión, es probable que no deseen tener una responsabilidad tan grande en una situación en la que pueden pasar toda clase de cosas.

Jo Koy es el encargado de dirigir la ceremonia de los Globos de Oro. Esto a partir de que varias celebridades declinaran la oferta (Foto Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo)

Paralelamente, entre los presentadores a diversas categorías se encuentra Oprah Winfrey, uno de los rostros más famosos de la televisión estadounidense y una muy poderosa líder de opinión. En otro contexto, Oprah podría ser anfitriona de cualquier evento de esta talla si quisiera, pero en las últimas horas se dio a conocer que su nombre aparece en la lista de invitados a la isla de Jeffrey Epstein, magnate acusado de tráfico y abuso sexual de menores que presuntamente se suicidó en la cárcel en el año 2019.

Oprah Winfrey es una de las presentadoras en la ceremonia. Se ha visto envuelta en escándalo después de que su nombre apareciera en la lista de clientes de Jeffrey Epstein REUTERS/Brendan McDermid

Por último, pero no menos importante, se encuentran los nominados a la terna. Anteriormente se mencionó que las películas y series que más premios se llevan a casa no son las más populares ni las más taquilleras. No obstante, este año fue todo lo contrario y la cinta de Barbie, a cargo de Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, encabeza la premiación de cine con un total de 9 nominaciones.

Como no podía ser de otra forma, le sigue de cerca Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy en el rol protagonista. La cinta del padre de la bomba atómica está nominada a 8 Globos de Oro, mientras que Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y Poor Things de Yorgos Lanthimos empataron con 7 nominaciones, convirtiéndose en el cuarteto de producciones cinematográficas con más probabilidades de alzar el codiciado premio al menos una vez.

Oppenheimer de Christopher Nolan es la favorita para llevarse el Globo de Oro a Mejor Película (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

De entre estas cintas, Oppenheimer es una amplia favorita entre el público por una sola razón: ver alzar a Nolan su primer Globo de Oro y llevarlo un paso más cerca de ganar el ansiado Óscar. Memento, Inception y Dunkerke, fueron las tres cintas de Nolan que fueron nominadas, pero perdió en cada ocasión. Fueron estas mismas películas las que lo llevaron a las puertas de los Óscar, y ahora, siendo Oppenheimer una de sus obras más aclamadas, muchos desean que 2024 sea el año del director británico.

En lo que respecta a la categoría de series, la gran favorita de la noche es sin duda Succession, la producción de HBO Max (próximamente Max) que presentó su temporada final el pasado marzo, generando un enorme revuelo en redes. Succession tiene 9 nominaciones al Globo de Oro, y muy por detrás le siguen la aclamada The Bear y Only Murders in the Building, serie protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y John Hoffman con 5 nominaciones. En tercer lugar se queda The Crown, la producción de Netflix que llevó a los espectadores a un viaje por la historia moderna de la monarquía británica con 4 nominaciones.

Aunque "Succession" es la serie con más nominaciones, "The Bear" se convirtió en un fenómeno que podría dar una gran sorpresa en los Globos de Oro (Matt Dinerstein/FX via AP)

The Bear ha sido un enorme suceso, por lo que podría robarle el premio a Mejor Serie de Televisión a Succession. Por su parte, muchos críticos consideran que Gómez no tiene competencia en la categoría de Mejor Actriz en Serie de Comedia, por lo que este galardón podría afianzar su lugar como actriz.