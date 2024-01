Nick Carter lamentó la muerte de su hermana Bobbie Jean en un emotivo mensaje en sus redes sociales

El cantante de los Backstreet Boys rompió el silencio reflexionando sobre la fragilidad de la vida tras el adiós a su hermana menor, que falleció a vísperas de Navidad (KRISTY LEIBOWITZ/GETTY)

Dos semanas después de la tragedia, Nick Carter llora la pérdida de su hermana Bobbie Jean Carter, que se produjo apenas un año después de la muerte de su hermano Aaron Carter, en similares circunstancias. El integrante de los Backstreet Boys cree que es algo que nunca procesará totalmente, considerando que es la tercera vez que pierde a un hermano.

“Puede que me lleve toda una vida procesar completamente la pérdida que mi familia ha sufrido a lo largo de los años, más recientemente, con el repentino fallecimiento de nuestra hermana Bobbie Jean”, escribió en su cuenta de Instagram este jueves junto a una foto de él y su difunta hermana menor jugando al aire libre cuando eran niños.

Además de afirmar que tiene “el corazón completamente roto”, agradeció a todos “por todo su amor y sus amables palabras”. En homenaje a Bobbie Jean, Carter continuó con una emotiva reflexión sobre la vida: “Se nos recuerda una vez más que la vida es preciosa, fugaz y que apreciemos el tiempo que tenemos con los que amamos. Sé que por fin está en paz con Dios. Te quiero, BJ”.

Bobbie Jean Carter, de 41 años, fue encontrada inconsciente en el baño de su casa en Tampa, en un paralelismo sorprendente con la muerte de su hermano Aaron. Los servicios de emergencia la trasladaron de inmediato al Hospital St. Joseph, donde fue declarada muerta el pasado 23 de diciembre.

Con 41 años, Bobbie Jean estaba en una etapa de recuperación después de haber enfrentado problemas legales en junio por cargos de hurto y posesión de drogas. En ese momento, Carter fue encontrada una sustancia identificada como fentanilo, pero le dieron libertad condicional. A pesar de esto, las autoridades informaron que sus compañeras de residencia negaron que la hermana menor de Nick Carter haya reincidido en el uso de drogas desde que salió de prisión.

En una búsqueda exhaustiva, los investigadores no descubrieron evidencia de drogas o elementos relacionados, como estupefacientes o parafernalia, en el lugar del incidente. Aunque la muerte de Bobbie Jean Carter no ha despertado sospechas de criminalidad, las autoridades mantienen la investigación abierta a la espera de más información.

Su madre, Jane Carter, compartió un comunicado al portal TMZ para anunciar la lamentable noticia. En palabras llenas de dolor, expresó el shock y la incredulidad que ha significado la pérdida de su hija, recordando con tristeza las prematuras partidas de sus otros hijos, Aaron y Leslie.

“No puedo más que estar en estado de shock tras la sorpresiva muerte de mi hija Bobbie Jean. Será necesario un tiempo para asimilar la dura realidad de enfrentar esto por tercera vez en mi vida. Cuando sea capaz de pensar con claridad, publicaré una declaración más completa; pero hasta entonces pediría que me dejaran llorar en privado”, escribió en la declaración.

Por su parte, su hermana, Angel Carter Conrad, decidió rendir homenaje a Bobbie Jean en una sentida publicación de Instagram, en donde destacó el espíritu vivaz de su hermana mayor y la difícil vida que enfrentaron juntas, incluyendo la pérdida de sus hermanos Aaron Carter en 2022 y Leslie Carter en 2012. Conrad también hizo un llamado a sus seguidores a enfocarse en la salud mental infantil y buscar apoyo.

“La vida no fue justa contigo, eso lo sé”, comenzó Ángel su emotivo mensaje para su hermana. “A veces, parece que no tuviste ninguna oportunidad, pasara lo que pasara. Experimentar la inocencia en lugar de cargar con traumas, dolor y sufrimiento es increíblemente importante para los niños, sobre todo a una edad tan temprana. Sé por qué Leslie, Aaron y ahora tú acabaron en las circunstancias que acabaron. Comparto ese dolor que experimentamos durante nuestra infancia y lamento que no tuvieras la oportunidad de una vida mejor”, declaró con mucho pesar.