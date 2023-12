Un actor de The Crown contó por qué se enfrió su amistad con el príncipe Harry

Dominic West y el Príncipe Harry llegaron a tener una relación muy cercana, pero todo cambió a partir de ciertos comentarios de West (Créditos: Tim Rooke/Shutterstock, REUTERS/Eric Gaillard/File Photo)

Dominic West, actor de la serie The Crown, reveló en una entrevista con Times Radio que su amistad con el príncipe Harry se ha enfriado en los últimos años. Durante la conversación con la presentadora Kate McCann, el actor fue cuestionado sobre su participación en la serie The Crown, donde interpretó una versión jóven del ahora Rey Carlos III. McCann intuyó que la caracterización de West pudo haber causado el malestar de Harry, pero la verdadera razón es que Dominic habló de más.

Kate McCann, presentadora radial, consideró que Dominic West había hecho enojar al Príncipe Harry por la interpretación que hizo de su padre en "The Crown" (Créditos: Netflix/The Crown)

“Dije demasiado en una rueda de prensa”, compartió Dominic recordando que en aquel encuentro con los medios brindó “demasiados detalles” de cómo él y Harry celebraron el haber llegado al Polo Sur allá por 2013.

El incidente que West mencionó tuvo lugar después de una expedición caritativa ‘Walking With the Wounded’ en diciembre de 2013, donde describió haber pasado “dos días de fiesta” junto a conductores de camiones islandeses que proporcionaron una “mortal” bebida casera. El actor también recalcó cómo el príncipe Harry contó chistes subidos de tono para mantener alto el ánimo del equipo, asegurando además que el Duque de Sussex “fue muy amable con él”.

Según Dominic, Harry habría celebrado la llegada al Polo Sur con una gran borrachera en la contó chistes muy subidos de tono (Créditos: Youtube/Real Stories)

Al parecer, después de estas revelaciones, Harry no quiso continuar con su amistad con Dominic. McCann sugirió que su invitado aún tenía el número de Harry para hablar con él y arreglar las cosas, a lo que el actor se limitó a decir “No hemos hablado después de eso”.

Jonathan Pryce, colega de West en The Crown que interpretó al Príncipe Felipe y que también se encontraba en la entrevista, bromeo diciendo a West que no repitiera los chistes de Harry. Además, Pryce relató una anécdota sobre su propio encuentro incómodo con la realeza cuando fue nombrado caballero por la Princesa Ana. El actor aprovechó para disculparse por su interpretación de su padre, el duque de Edimburgo, pero la respuesta de Anna fue, al menos, confusa.

“Ella puso la espada ligeramente en el hombro, y me levanté y le dije, pensando que ella estaba pensando, ya sabes, le dije: ‘Oh, no sé qué decirte. Um, ¿lo siento?’ Y ella dijo: ‘¿Por qué? Ya está hecho’”, declaró Pryce asegurando que no estaba muy seguro de a qué se refería Anna, pero en cualquier caso, lo consideró un momento “muy divertido”.

Jonathan Pryce, actor quien interpretó al Príncipe Felipe en la serie "The Crown" aseguró que tuvo una experiencia incómoda con la princesa Ana REUTERS/Henry Nicholls

En otra entrevista, West contó que la reina Camila en una ocasión lo saludó de broma como “Su Majestad”, y que el propio rey Carlos le envió una carta a través de su secretario privado. En la misiva, el monarca le expresaba que podía hacer lo que quisiera, ya que su actuación no tenía nada que ver con ellos. Esta comunicación ocurrió luego de que West ofreciera renunciar de una organización benéfica del príncipe a causa de su papel en la serie.

La Reina Consorte, Camila, se ha referido a Dominic West como "Su Majestad" en algunos encuentros que han tenido debido a su interpretación de Carlos III Chris Jackson/Pool via REUTERS

Finalmente, sobre su papel en “The Crown”, West reveló que muchos le comentaron que estaba mal elegido para interpretar a Carlos III, considerándolo “demasiado sexy”, un comentario que Pryce respondió con su característico humor: “pensé que (el periodista) me estaba hablando a mí”.