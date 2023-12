Las tres canciones de NSYNC que avergonzaban a sus intérpretes: “No era nuestro estilo”

En una íntima confesión, Lance Bass y Joey Fatone se sinceraron respecto al pasado musical que marcó al icónico grupo pop, pues no siempre podían crear las canciones que querían (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pese a haberse consolidado como uno de las agrupaciones pop más icónicos de todos los tiempos, Lance Bass y Joey Fatone, dos de los integrantes de NSYNC, han confesado no ser fans de todas las canciones que grabaron. En un destello de sinceridad cada vez más usual en la industria musical, los artistas se han abierto sobre las tres canciones de todo su propio repertorio que les desagradaban tanto que los llegaron a avergonzar. Afortunadamente para ambos, ninguna de ellas llegó a ser un éxito.

Durante una sincera charla con la revista People en los Bilt Rewards’ 2023 Winter Holiday House Party en Nueva York, el dúo mencionó específicamente los temas “Riddle”, “Here We Go” y “I Need Love” del año 1997 como aquellos que les provocan escalofríos cada vez que los escuchan, según afirmó Fatone. “Esas eran un poco erróneas... El resto nos encanta. No era nuestro estilo. No éramos un grupo de tecno”, agregó Bass.

Fatone, de 46 años, explicó la razón por la cual tuvieron que grabarlas. “Era básicamente la música de baile que había en Europa en ese momento, y obviamente en ese momento la moda estaba en Estados Unidos”, continuó. “Intentamos hacer nuestro tipo de canciones a nuestro estilo, pero ellos querían hacer algo más dance. Así que hicimos tres canciones más europeas”, dijo.

Esta reveladora declaración surge después de que Bass y Fatone se unieran al resto de sus compañeros Justin Timberlake, JC Chasez y Chris Kirkpatrick en el estreno estadounidense de “Trolls 3: Se armó la banda” el pasado noviembre. La nueva película reunió nuevamente a los cinco integrantes con el tema de su banda sonora “Better Place”, el primer sencillo de la agrupación desde 2002.

Además, cada miembro de la banda intérprete de “Bye Bye Bye” tiene un papel en el reparto de voces de la película. Timberlake, de 42 años, ya había participado anteriormente en la famosa franquicia, poniendo voz a su personaje Branch en “Trolls” (2016) y “Trolls 2: Gira Mundial” (2020). En “Trolls 3: Se armó la banda”, se unieron Fatone, Bass, Chasez y Kirkpatrick para doblar a los miembros de la banda Kismet.

“Tan orgulloso de celebrar la nueva película y álbum @trolls con la tripulación. Tengo que decir que esta es mi favorita hasta ahora” escribió el cantante y actor junto a una foto con sus compañeros de banda durante el estreno. “Ha sido bueno estar de vuelta con mis chicos”. La publicación también incluyó una fotografía con su esposa Jessica Biel en el evento como portada.

Taylor Swift recibió el premio a Mejor Pop de manos de los miembros de NSYNC Justin Timberlake, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, Lance Bass y JC Chasez en los MTV Video Music Awards 2023

La colaboración en la canción “Better Place” para la tercera entrega de “Trolls” marcó un regreso triunfal de NSYNC, después de casi dos décadas sin lanzar nueva música. La reunión en los MTV Video Music Awards que emocionó a millones de fanáticos y a estrellas como Taylor Swift en septiembre fue un adelanto de la conexión renovada entre los miembros de la banda. Se habían reunido en el pasado durante una actuación de Justin en los VMA de 2013 y también en 2018 para la ceremonia de inducción de la banda al Paseo de la Fama de Hollywood.

¿Habrá posibilidades de realizar un regreso oficial que traiga consigo un nuevo álbum? Ni Lance Bass, ni Joey Fatone tienen una respuesta en concreto. Pese al anhelo de nueva música por parte de sus fieles fanáticos, Bass expresó a People: “En un mundo perfecto, eso sería genial”. Sin embargo, fue Fatone el que tuvo que inyectar una dosis de realidad.

“Ya sabes, todo el mundo tiene que conseguir ese tiempo para meterse en el estudio”, explicó. “Ahora todo el mundo tiene su propia vida. Mucha gente está casada, tiene hijos. Queremos hacerlo, pero debemos reunirlo todo”, añadió.