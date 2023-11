El sorprendente cambio de imagen de Harry Styles durante un concierto de U2 en Las Vegas

El cantante británico sorprendió a sus fans al cambiar su clásica melena por su cabeza rapada. Se mostró más enamorado que nunca de Taylor Russell (TMZ)

La estrella británica de pop, Harry Styles, ha sorprendido recientemente a sus seguidores con un cambio de imagen radical, al raparse completamente la cabeza. El popular cantante lució su nueva apariencia durante un concierto de la icónica banda irlandesa U2, en Las Vegas. Además, se mostró muy bien acompañado de la actriz Taylor Russell, su nuevo interés amoroso.

El intérprete de “As It Was” se dio a conocer por su melena castaña, larga y frondosa desde su lanzamiento al estrellato con la banda One Direction. A partir de ese momento y hasta hace unos días, el también actor había mantenido el mismo look. Sin embargo, su decisión de eliminar uno de los elementos que hicieron parte de su marca personal ha causado conmoción entre sus seguidores en redes sociales.

Los internautas se quedaron, literalmente, sin palabras. “Harry Styles está calvo”, se lee en algunos comentarios.

Harry Styles estrenó su nuevo look en un espectáculo de U2 que tuvo lugar la semana pasada, al que asistió con su nueva novia, la actriz canadiense Taylor Russell. Según diversos testimonios de los asistentes al concierto, el dúo demostró un alto grado de complicidad: compartieron abrazos, pequeños besos y selfies durante toda la noche.

Después de haberse mostrado juntos como pareja en agosto tras los rumores que circulaban desde julio de este año, este comportamiento público ha confirmado que, sin lugar a dudas, la relación va más sólida que nunca.

La pareja se unió a un animado grupo de amigos y disfrutaron de la música de U2, llegando incluso a bailar en un divertido círculo al finalizar el espectáculo. La presencia de ambos en este espacio público, exhibiendo una relación más consolidada y a un Harry Styles visiblemente diferente, está atrayendo el interés mediático.

La actriz canadiense Taylor Russell, de 29 años, comenzó su relación con Harry Styles a mediados de 2023 (REUTERS/David Swanson)

Se estima que la relación entre Styles y Russell comenzó en julio, cuando la actriz obtuvo un pase VIP para un concierto del cantante en Viena. Desde aquel momento, la pareja ha sido vista en diversas ocasiones compartiendo momentos agridulces tanto dentro como fuera del ámbito del espectáculo.

El cambio de apariencia del intérprete de “Watermelon Sugar” está generado un candente debate acerca del futuro de su sex appeal. Dado que muchos asociaban su atractivo con su característica cabellera.

El pasado julio, la superestrella británica de 29 años puso fin a su longeva gira “Love On Tour” después de casi dos largos años recorriendo el mundo durante 170 fechas en total. El país elegido para el show final fue Italia y, pese a su cansancio, Styles prometió a su público italiano dar el 100% de su energía.

La segunda gira del ex integrante de One Direction se inició en septiembre de 2021 y dio lugar a 89 conciertos en Estados Unidos, 54 en Europa, 14 en Latinoamérica, siete en Oceanía y seis en Asia. Algunos de sus momentos más destacados fueron cantar “Las mañanitas” para felicitar a una fan por su cumpleaños frente a todo el público, homenajear a Freddy Mercury en el estadio de Wembley y su sorprendente versión de “Hopelessly Devoted To You” de la fallecida cantante Olivia Newton-John.