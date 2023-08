La impactante cifra que ganará Meghan Markle por cada publicación en su nuevo Instagram

Meghan Markle ha regresado a Instagram y tiene pensado sacarle mucho provecho (Reuters)

Después de tres años de ausencia, Meghan Markle ha vuelto a abrir su cuenta oficial de Instagram. Tras haberse deslindado de la familia real, tanto ella como su esposo el príncipe Harry se despidieron de sus redes sociales en favor de un poco más de privacidad. En su momento se informó que la pareja no regresaría a las redes bajo ninguna circunstancia, pero es evidente que los planes han cambiado.

Aunque aún no está verificada, Meghan ya cuenta con una nueva cuenta en Instagram. Hasta el momento, y sin haber publicado una sola fotografía, la ex actriz ya cuenta con más de 90 mil seguidores en la red social. Según aseguró el Daily Mail, el usuario “Meghan”, un nombre difícil de conseguir en cualquier red popular, pertenece nada menos que a la duquesa, quien no lo ha confirmado por canales oficiales, pero sus seguidores esperan ansiosos su primera publicación.

La cuenta de Instagram de Markle no sólo es una plataforma para estar contacto con el mundo, sino también una importante fuente de ingresos, y es que fuentes del medio británico también aseguran que la duquesa de Sussex podría ganar hasta USD 1 millón de dólares por cada publicación que haga en la red social.

Aún sin ninguna publicación, Meghan Markle ya tiene más de 90 mil seguidores en Instagram Foto: Instagram/meghan

¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? En primera instancia, desde principios de agosto rondaron rumores de que Meghan ya estaba lista para volver a las redes sociales. De hecho, su regreso lo había anticipado desde 2022 pero poco antes de lanzar su controversial podcast, reconsideró la decisión. De esta forma, Markle ya estaría en conversaciones con diferentes marcas de lujo para promocionar sus productos y generar ganancias millonarias.

Así lo mencionó Eric Schiffer, experto en redes sociales quien augura un rápido ascenso en seguidores en la cuenta de Meghan, lo cual sería muy atractivo para decenas de marcas.

“Espero que se convierta rápidamente en una de las cuentas más seguidas de Instagram. Hay celebridades como las Kardashian que pueden llegar a cobrar un millón de dólares o más por una sola publicación promocionando un producto. No hay ninguna razón por la que Meghan no pueda estar ganando ese tipo de honorarios”.

Eric Schiffer, experto en redes sociales, augura que Markle podría generar USD 1 millón de dólares por publicación Instagram (Getty)

Schiffer reiteró que, como miembro de la realeza británica, Markle debe tener cuidado con las marcas que estará promocionando, teniendo en mente que “deben coincidir con sus convicciones políticas y sociales”.

Kent Moore, otro experto en la materia que se encarga de dirigir la empresa OneEyedSocial, considera que Markle pronto se convertirá en una de las figuras públicas más destacadas de Instagram, además, la idea de que por una publicación llegue a ganar un millón de dólares es quedarse muy corto.

“Creo que se colocaría inmediatamente entre las diez influencers mejor pagadas del mundo. Su estatus es único porque es una celebridad, actriz y miembro de la realeza. Las marcas podrían querer asociarse con ella para campañas de un par de años, con varias publicaciones e incluso apariciones personales. Este tipo de acuerdos podrían superar con creces los 12 millones de dólares e incluso los 20 millones de dólares”, asegura Moore.

Kent Moore, otro experto en la materia que se encarga de dirigir la empresa OneEyedSocial, considera que Meghan puede aspirar incluso a los USD 20 millones de dólares por publicación

Entre las marcas que muy probablemente terminen haciendo una buena mancuerna con Markle está Cartier, la exclusiva firma de relojes de lujo. Cartier ha estado muy presente en la familia real, a tal grado que la misma Diana de Gales lució uno (el cual Meghan también llegó a portar).

Otras fuentes indican que Meghan ya estaría en conversaciones con su íntima amiga Victoria Jackson para lanzar una línea de maquillaje con su nombre. Todo parece indicar que antes de que acabe el año, la duquesa de Sussex tendrá un importante regreso en las redes sociales; sólo el tiempo dirá si las especulaciones de los expertos son acertadas.

