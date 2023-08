El particular motivo por el que Beyoncé pidió a sus fans utilizar ropa plateada en sus próximos shows en EEUU

Beyoncé ha causado que miles de personas busquen desesperadas prendas plateadas para sus próximos conciertos

La gira de Beyoncé por Estados Unidos está siendo todo un éxito, con todas las fechas agotadas y un montón de momentos que reiteran el lugar de la artista como una de las más influyentes del mundo. De hecho, una nueva petición para sus fanáticos ha hecho que estos se vuelvan locos buscando prendas de color plateado.

¿A qué se debe este frenesí de compras? A través de sus redes sociales, Beyoncé compartió que la temporada de los Virgo había llegado (según el horóscopo zodiacal), y habiendo nacido un 4 de septiembre de 1981, la cantautora quiere celebrar su cumpleaños a lo grande y con sus fans. Por tal motivo, ha pedido que en los próximos conciertos que van del 24 de agosto al 23 de septiembre, todos los fanáticos usen ropa plateada.

“La temporada de Virgo ha llegado. Esta gira ha sido una gran alegría y a medida que nos acercamos al último mes, mi deseo de cumpleaños es celebrarlo con ustedes luciendo sus más fabulosas galas plateadas en los espectáculos del 23 de agosto al 22 de septiembre”, escribió Beyoncé en una historia en su cuenta oficial de Instagram. “Cada noche nos rodearemos de una resplandeciente bola de discoteca humana, todos reflejando la alegría de los demás, temporada de virgo juntos en la casa del cromo”.

Beyoncé pidió a sus fanáticos que usaran ropa plateada en sus próximos conciertos para celebrar su cumpleaños

Tras este mensaje, los fanáticos de Queen B han comenzado a comprar todos los atuendos en color plata que se encuentran en frente. El anuncio además ha generado mucho estrés en los fans, pues algunos comparten en redes que ya tenían un conjunto deslumbrante listo para el concierto que se viviría en sus respectivas ciudades tan sólo uno o dos días después del anuncio, y ahora, deberán cambiar todos los planes.

“Beyoncé me tiene enloquecido porque el concierto es mañana y el conjunto que compré no es plateado”. No sé si puedo cambiarlo con ese tipo de aviso. “Beyoncé me tiene estresada porque quiere que todos usen plata en su concierto y ahora necesito encontrar un conjunto completamente nuevo dentro de 6 días porque no puedo decepcionarla”, “Beyoncé está muy equivocada al hacerme usar plata en este concierto sabiendo que solo me gusta el oro”, son algunos de los comentarios que usuarios de X (antes Twitter) han compartido por el inesperado aviso.

Y aunque para muchos podría parecer una tontería, los fanáticos se están tomando esta petición muy en serio, a tal grado que varias tiendas han reportado un incremento descomunal en su ropa plateada.

La petición de Beyoncé ha hecho que varias tiendas tengan una afluencia mucho mayor a la de siempre (Foto: Instagram/Beyoncé)

Plataformas como Etsy informaron a TMZ que en la compra de marcas como Sequin Fans se registró un aumento del 200% en las ventas de prendas plateadas y un incremento del 400% en el tráfico general. Radiancy Designs, por su parte, tuvo cuatro veces más flujo que el que acostumbra, además, 80% de ese flujo venía de personas que sus búsquedas recientes eran relacionadas al Reinassance Tour de Beyoncé.

Quizá los fanáticos se han sentido obligados a cumplir el deseo de cumpleaños de Beyoncé porque la cantante también ha tenido varios gestos enternecedores con sus fanáticos. Ejemplo de ello fue a principios de agosto, cuando una tormenta eléctrica hizo que la cantautora de Texas retrasara su concierto en el FedEx Field de Washington D.C. Esto se volvió un problema debido a que el metro de la ciudad cerraba a media noche, y muchos de los miles de asistentes al concierto se quedaría sin transporte para regresar a casa.

Es así que Beyoncé decidió pagar a la ciudad USD 100 mil para que el metro funcionara una hora más, algo que hasta el día de hoy, los fanáticos que se congregaron en la casa de los Washington Commanders agradecen.

Seguir leyendo: