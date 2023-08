El actor que quiere convertirse en el próximo villano de James Bond

El actor asegura que podría convertirse en la mayor antítesis del espía en la historia de la franquicia

Después de 15 años en los que Daniel Craig fue el rostro del espía más famoso del cine, la saga de James Bond busca reinvetarse con un elenco completamente nuevo. Si bien, aún queda un largo camino para volver a ver al agente 007 en la gran pantalla, ya hay varios actores que han demostrado su interés en ser parte del universo de James Bond.

Tal es el caso de David Dastmalchian, quien en una reciente entrevista con el medio Film, aseguró que quiere convertirse en el próximo archienemigo de Bond. David ya había compartido su interés en formar parte de una de las sagas más exitosas del cine, pero al parecer, hoy está más cerca que nunca de hacer su sueño realidad; además, el actor asegura que de tener la oportunidad se convertirá en el villano más trascendente en la historia de la franquicia.

David Dastmalchian asegurá que podría convertirse en el mejor villano que ha tenido James Bond REUTERS/Mario Anzuoni

“Confíen en mí cuando digo que puedo aportar algo a un enemigo de 007, ya sea interpretado de una forma en la que nadie haya visto a Bond cobrar vida antes, que es por supuesto la forma en la que ustedes siempre lo hacen. Creo que no hay nadie que lleve a Bond al límite de sus capacidades como yo podría hacerlo, y me encantaría hacerlo. Así que esa es mi propuesta para ellos. No puedo esperar a que lean esto”, declaró Dastmalchian como una carta abierta para las mentes detrás del próximo reinicio de James Bond.

En los últimos años, David ha tenido una gran presencia en grandes producciones cinematográficas. The Suicide Squad, la saga de Antman, Dune, El Caballero de la noche, Oppenheimer y más recientemente Drácula: Mar de sangre, es muestra de lo rentable que se ha vuelto el actor de 48 años.

El más reciente proyecto de David fue la cinta "Drácula: Mar de Sangre", una adaptación de la novela de Bram Stoker

Este último proyecto se trata de una adaptación cinematográfica de uno de los capítulos de la clásica novela de Bram Stoker, donde la nave Demeter debe llevar un misterioso cargamento desde Varna hasta Londres, pero ciertos sucesos sobrenaturales harán que la tripulación de Demeter desaparezca poco a poco. En Drácula: Mar de sangre, Dastmalchian interpreta al primer oficial de Demeter, Wojchek, confesando que fue una experiencia muy complicada.

“Estaba en pleno rodaje de esta película, y fue un proceso muy exigente física, emocional y psicológicamente. Fue muy, muy ... Quiero decir, estamos dando vida a 1800 en la cubierta de un barco luchando contra el mismísimo Drácula. Eso es mucho”.

David confesó que su más reciente papel en la cinta "Drácula: Mar de sangre", le dejó varias secuelas físicas y emocionales

David compartió además que en un momento de sumo estrés y ansiedad terminó por molestarse con su terapeuta cuando insinuó que la película era lo que le causaba este desgaste emocional, pues el actor aseguraba que, como profesional, tenía la capacidad de separar su trabajo de su vida privada, sólo para darse cuenta que no siempre es así.

“Aprendí una gran lección durante la realización de esta película sobre cómo cuidar de mi cuerpo y la importancia y el valor de entender que mi cuerpo no sabe la diferencia, y atenderlo como tal. Y tener mucho cuidado con él. Fue una gran lección que aprender, y una lección importante que aprender si voy a tener la longevidad de trabajo que espero que pueda tener por delante”, reflexionó Dastmalchian.

Aaron Taylor-Johnson podría convertirse en el próximo James Bond REUTERS/Issei Kato

Los deseos de David por convertirse en la próxima antítesis de James Bond se vuelven públicos tan sólo unos días después de que el actor Aaron Taylor-Johnson respondiera a los rumores de que él será el elegido para convertirse en el agente 007. El actor se limitó a decir “No me corresponde a mí decir nada”, lo que indicaría que se encuentra en un contexto en el que las negociaciones aún continúan, pero además, bromeó con la idea de que Henry Cavill podría terminar siendo escogido para uno de los roles más emblemáticos en la historia del cine.

