Britney Spears volvió a compartir un video haciendo ‘pole dance’ y dividió opiniones por la canción que eligió

Britney Spears ha conseguido un “nuevo juguete” y ha querido mostrarlo a todos sus seguidores en Instagram. La princesa del pop compartió en un video su nuevo tubo para hacer pole dance; no sólo eso, sino que lo estrenó con un sensual baile al ritmo de la pieza Closer de la agrupación Nine Inch Nails.

Britney salió a cuadro con un diminuto bikini con adornos de leopardo y botas negras hasta abajo de la rodilla, y con este look hizo un baile a la cámara que ha generado en tan sólo unas horas un total 575 mil reacciones. Si bien se han generado muchos comentarios en otras redes por este video, en Instagram el silencio ha reinado, y es que la Princesa del Pop ha optado por desactivar los comentarios y evitar que opiniones desagradables le arruinen el día.

Britney Spears desactivó los comentarios de su Instagram

Las reacciones al video de Britney han sido de todo tipo. Algunos lo consideran un guiño a la época de oro de la cantante que en varios de sus shows hacía pole dance; otros tantos celebran que Britney encuentre en el baile una forma de lidiar con sus problemas; y un importante grupo de personas lo consideran como otra prueba del estado tan delicado en el que se encuentra la salud mental de Spears.

A lo largo del video, Britney mira a la cámara con un rostro que aparenta ser sexy, pero muchos lo han considerado meramente perturbador, sobre todo por la insistencia de la intérprete de Stronger de salir en sus videos con el maquillaje de los ojos completamente corrido, como si de enormes ojeras se tratase.

Britney Spears ha generado preocupación en redes sociales por este nuevo video

Otro de los apartados que ha causado incomodidad entre los fanáticos de Britney ha sido la canción que ha escogido para bailar pole dance, pues la letra es muy explicita.

“Quiero follarte como un animal/Quiero sentirte desde dentro/Quiero follarte como un animal/Toda mi existencia es defectuosa/Me acercas a Dios”, se escucha en uno de los versos de Closer de Nine Inch Nails.

El video llega tan sólo unos días después de que los hijos de Britney se mudaran con su padre, Kevin Federline, a Hawái. Es sabido que los hijos de Britney cortaron contacto con ella debido a los problemas de salud que la cantante atravesaba, pero según varios reportes, serían también los videos lo que incomodó a los adolescentes.

Los hijos de Britney Spears habrían cortado comunicación con su madre debido a sus bailes en poca ropa

Según el abogado de Federline, Britney se contactó con sus hijos un par de semanas antes de que se fueran a Hawái, lo que sería un gran avance después de todo un año sin hablarse. Ya en el paradisíaco lugar, los chicos vivieron una experiencia traumática tras los incendios que azotaron Maui.

Britney también acaba de lanzar un nuevo tema en colaboración con will.i.am titulado Mind Your Business. La pieza no ha sido muy bien recibida por los fanáticos, lo que habría llevado a Britney cerrar temporalmente su Instagram. Algunos usuarios han salido en su defensa y reiteraron su preocupación por la princesa del pop.

La colaboración entre Britney Spears y Will.i.am ha generado comentarios mayormente negativos

“No me sorprende que Britney haya desactivado su cuenta de Instagram, la cantidad de fans que están siendo groseros y desagradables con Mind Your Business es absolutamente horrible. Ella no nos debe nada, así que si eres un verdadero fan, trata de apoyarla”, se lee en uno de los comentarios que los usuarios han compartido con respecto a la situación de Britney.

