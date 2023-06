Paris Hilton recreó el tema “Stars Are Blind” en compañía de Kim Petras

A 17 años de haber lanzado el tema original, Paris Hilton reinventa "Stars are Blind" junto a Kim Petras Foto: Instagram/kimpetras

En el año 2006, Paris Hilton vivió una de sus facetas más controversiales incursionando en la industria musical. En agosto de ese año llegó Paris, su primer y único álbum de estudio hasta la fecha; el disco tuvo una recepción mixta, con gran parte de la crítica especializada despotricando contra la falta de talento de la socialité, mientras que otros aplaudieron el trabajo de los productores que trabajaron en el proyecto que dejaron a Hilton muy bien parada.

De este álbum se destaca una pieza: Stars Are Blind, primer sencillo del álbum que a diferencia del resto del compilado, logró ser del gusto de la crítica y del público gracias a una melodía pop desenfadada inspirada en los ritmos del reggae. Ahora, 17 años después de que esta pieza viera la luz, Hilton ha decidido lanzar una nueva versión en compañía de la cantante y compositora alemana, Kim Petras.

Esta reimaginación del tema lleva la idea de la pieza original a nuevos niveles con detalles oníricos y percusiones más estruendosas, además de agregar nuevos versos a cargo de Petras. Según reveló Paris en sus redes sociales, la idea de recrear esta pieza en colaboración con la cantautora alemana se remonta a noviembre de 2022, cuando la socialité celebró su boda con el empresario Carter Reum. Una de las invitadas al exclusivo evento fue la misma Kim Petras, quien durante la fiesta interpretó Stars Are Blind frente a todos los presentes. La interpretación le gustó tanto a Paris que decidió regresar al estudio de grabación después de más de una década sin lanzar material.

Kim Petras interpretó "Stars are Blind" durante la boda de Paris Hilton. A la socialité le gustó tanto que decidió llevarla al estudio de grabación

“Estoy muy emocionada de compartir que mi nueva versión de Stars Are Blind con mi hermana y querida amiga Kim Petras ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Desde que Kim cantó esta canción en mi boda, supe que teníamos que grabar una versión oficial con ella”, declaró Paris Hilton en su Instagram oficial.

Kim, por su parte, reiteró su admiración y cariño por Paris en una reciente publicación, asegurando, además, que Stars Are Blind es una de sus canciones pop favoritas.

“Stars Are Blind es una de mis canciones pop favoritas de todos los tiempos y estoy más que honrada de haber llegado a reimaginarla con el ángel de la vida real y el icono Paris. Eres la persona más dulce más trabajadora más especial y te quiero tanto que duele. Siempre viviendo para ti princesa Paris”.

Kim Petras reiteró su admiración y cariño por Paris Hilton en sus redes sociales Foto: Instagram/kimpetras

Esta no es la primera que ambas personalidades colaboran. En 2017, Kim Petras estrenó el video I Don’t Want It At All, donde la artista hace un altar de Paris Hilton soñando con tener una vida llena de lujo y glamour como la de la heredera hotelera. Al final del video, cuando Kim cae en depresión por no poder pagar esa vida, Hilton hace una aparición especial y le regala a Kim una tarjeta de crédito con la que podrá comprar todo lo que ella quiera.

La participación de Paris en este video fue un parteaguas en la carrera de Kim Petras; en 2022, brindó una entrevista donde reitera el enorme apoyo que Hilton le ha dado a lo largo de los años.

“Ha sido una persona que me ha apoyado mucho. Quiero decir, ¿ese vídeo musical en el que sale? Yo no tenía presupuesto, así que fue increíble que aceptara aparecer en él. No tenía ni seguidores ni una prueba de concepto. Acababa de sacar un single, y desde entonces ella ha sido como un hada madrina para mí. Lo entiende de verdad y me ha hablado muy bien de mi música y la ha publicado. La quiero por eso”.

Desde su colaboración para el video "I Don't Want It At All" de Kim Petras, Paris se ha convertido en una figura muy importante en la vida de la cantautora alemana Foto: YouTube/Kim Petras

En 2006, cuando Hilton lanzó su disco, respondió las críticas de la prensa asegurando que su faceta musical no fue un capricho, pues desde joven ha desarrolló un gran amor por el piano y el violín.

“Puedo entender que la gente prejuzgue sobre esta circunstancia, pero la música habla por sí misma. Yo he estado cantando y tocando piano y violín desde que tenía 6 años, sí que es algo que he estado haciendo toda mi vida”.

Te puede interesar: