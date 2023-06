Megan Fox compartió imágenes de su viaje a la playa

Megan Fox compartió una atrevida foto en Instagram Foto: Instagram/meganfox

La actriz Megan Fox abandonó hace unos meses las redes sociales. Esto a partir de rumores de una posible infidelidad por parte de su novio desde 2021, Colson Baker (mejor conocido como) Machine Gun Kelly, Megan Fox compartió una última foto donde lucía un revelador bodie con la leyenda “Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento”, citando el tema Pray You Catch Me autoría de Beyoncé.

A partir de aquí, Fox borró todas las fotos de su Instagram, lo que muchos seguidores consideraron que era una muestra del mal momento que vivía y una señal de que su relación con el músico había terminado.

Finalmente, Megan regresó a Instagram con una foto donde lucía su rostro tan característico con labios gruesos y ojos de felino. La fotografía llegó poco después de que se filtraran imágenes de Megan y Colson disfrutando de una escapada a Hawái, dando a entender que el drama de la infidelidad había quedado atrás.

Después de disfrutar de una escapada a Hawái, parecía que la relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly había mejorado Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Ahora, Megan Fox vuelve a Instagram con una atrevida fotografía donde presumió su escultural cuerpo. La actriz lució un bikini que cubría exactamente lo necesario para que Instagram no reportara la foto. En una segunda imagen, Megan mira a la cámara con un cielo gris y un mar en calma de fondo.

Las imágenes que apenas lleva unas horas en redes ya tiene más de 2 millones de reacciones.

Megan Fox generó muchas críticas por las imágenes que compartió en su Instagram Foto: Instagram/Megan Fox

Otro apartado que llamó la atención, fue la leyenda con la que Megan subió la imagen: “As de copas + la estrella”, una obvia referencia al tarot. Uno de los usuarios se tomó la molestia de interpretar las cartas que Megan citó, asegurando que representa un momento de transición.

“Cuando estas dos cartas se juntan en una lectura de tarot, sugiere un poderoso período transformador de curación emocional, crecimiento espiritual, esperanza renovada. También, cuando la ayuda espiritual está disponible de alguien. Es un momento para la realización emocional profunda, el corazón está abierto a más, confía en tu intuición, sigue tu corazón y el viaje por delante tiene alegría y amor. Los sueños y deseos se manifestarán. Enfoque optimista de la vida y el amor”, comentó el usuario kimjoshi12.

Lo que también ha dado mucho de qué hablar es que la publicación llega tan sólo unos días después de que Megan confesara en entrevista que nunca le ha gustado su cuerpo, asegurando sufrir de dismorfia corporal.

A pesar de ser considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood, Megan Fox ha confesado en varias ocasiones que nunca ha sido capaz de amar su cuerpo REUTERS/Jeenah Moon

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás. Nunca hubo un momento en mi vida en el que amara mi cuerpo, nunca jamás”, dijo para Sports Illustrated a mediados de mayo. Esta no fue la primera vez que Fox hablaba del tema, pues en 2019 brindó varios detalles de la razón por la que optó por alejarse de Hollywood.

“Yo no estaba perfecta, o estaba demasiado gorda o demasiado delgada. Era estúpida, u ofensiva. Era un desperdicio o una mala actriz. Cualquier cosa que pudieras decirme, yo ya me había sentido así, porque creía que el mundo no me iba a aceptar, así que pasé por un momento muy oscuro después de eso”, aseguró en 2019 a Entertainment Tonight.

Es probable que en esta obsesión por verse “perfecta”, Megan Fox se haya sometido a tantas cirugías plásticas. Implantes de senos, bótox, cirugía de nariz y varios arreglos más, le han costado a la actriz alrededor de 60 mil dólares y muchas críticas por parte de los seguidores que alguna vez la consideraron la mujer más hermosa de la industria del entretenimiento.

Te puede interesar: