De J Balvin a María Becerra: así es el cartel oficial de artistas que conforman la banda sonora de Fast X

Vin Diesel confirmó la participación de J Balvin como intérprete de una de las canciones que hacen parte del Soundtrack de la décima entrega de Fast and Furious. Crédito: @JBALVIN / Twitter

Fast X o Fast & Furious X es la última entrega de la saga que se estrenó el 18 de mayo a nivel mundial, de la que se conoció oficialmente el listado de canciones oficiales que conforman su banda sonora.

Es de resaltar que, en las últimas ediciones de esta esta producción que llevó a líos con la justicia, amores y mucha velocidad en autos de lujo modificados, han formado parte algunos artistas Latinoamericanos como Don Omar, Romeo Santos y Tego Calderón, pero en esta oportunidad la gama se ha ampliado.

La banda sonora oficial que ya está en las diferentes plataformas digitales desde el 19 de mayo y allí, tiene a artistas como Youngboy Never Broke Again, Dermont Keneddy & Bailey Zimmerman y J Balvin, encargado de la composición del tema Toretto, cuyo video oficial también fue estrenado hace algunos días.

Esta nueva entrega de la saga de acción está protagonizada por Vin Diesel, Jason Momoa, Charlize Theron, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren y Brie Larson. Adicionalmente, cuenta con una aparición especial de la hija del fallecido Paul Walker, como homenaje a la estrella del cine que perdió la vida, curiosamente, en un accidente de tránsito.

J Balvin estrenó “Toretto”

Cuando se confirmó el estreno de la última entrega de Rápidos y Furiosos, fue el propio Vin Diesel el que anunció que estaba grabando el video oficial de la canción Toretto. Posteriormente, el colombiano compartió una serie de publicaciones en las que se estaba llevando a cabo el rodaje del videoclip, que finalmente vio la luz el 16 de mayo y cuenta con millones de visualizaciones en YouTube.

El colombiano replicó un fragmento de la canción y Vin Diesel reaccionó con un comentario: “¡Me encanta esta banda sonora de Fast X! Agradecido con todos los artistas talentosos...”.

El colombiano contó con una aparición especial de Vin Diesel que da vida a Toretto en la saga de acción

María Becerra también suena con “Te cura”

Conocida también como La Nena de Argentina, María Becerra confirmó en entrevista con Teleshow que la propuesta para formar parte de la banda sonora llegó a su equipo de trabajo hace varios meses, cuando estaba trabajando en México.

Según dijo, esta grabación se llevó a cabo de forma apresurada, puesto que iba a ser un tema con otras dos artistas, pero gustó tanto su versión que tomaron la decisión de que la grabara sola.

“Yo escribí mi verso, quería escribir mis coros, lo mandamos y la verdad que todos los cambios fueron bien recibidos así que estoy contenta porque tiene nuestro verdadero sello, nuestra impronta”, aseguró Becerra para Teleshow.

La estrella argentina espera que su música llegue a otras latitudes y que su proceso de expansión le permita realizar nuevas colaboraciones de la mano otros artistas de talla internacional.

La argentina se sintió feliz de poder formar parte de la banda sonora de la cinta cinematográfica

Daddy Yankee reestrenó “Gasolina”

Uno de los primeros éxitos del género urbano fue Gasolina, con un Daddy Yankee mucho más joven, con ganas de llenar la industria musical con sus canciones y lo logró. En esta oportunidad, el tema formó parte de uno de los trailers de la nueva cinta de Rápidos y Furiosos y que se remasterizó con otros artistas como Mike Towers.

Esta nueva versión del éxito que catapultó la carrera del puertorriqueño en 2004 lleva por nombre Gasolina Safari Riot Remix, dándole un nuevo aire a esta composición y que cierra un ciclo en la saga de acción.

Los nuevos éxitos de Jimin, de BTS

Con el auge del K-Pop, otro de los artistas que forma parte de este soundtrack es el integrante de BTS, Jimin. El cantante surcoreano está acompañado de Kodak Black, NLE Choppa, JVKE y Muni Long en la canción Angel Pt. 1.

Con esto, el artista surcoreano sigue consolidando su carrera como solista, luego de estrenar su primer álbum titulado Face, además de impulsar su carrera en la industria de la moda promocionando algunas marcas que lo buscaron para formar parte de su catálogo de modelos.

El surcoreano busca impulsar su carrera como solista y con esto podría expandir su música en otros países

Otras de las canciones que forman parte de la banda sonora son:

- The End of The Road Begins – Kai Cenat

- Spinnin’ – Lil Durk (feat. EST Gee)

- Get It – Anti Da Menace, Luh Tyler

- Won’t Back Down – YoungBoy Never Broke Again, Dermot Kennedy & Bailey Zimmerman

- My City – 24kGoldn, Kane Brown & G Herbo

- Countin’ On You – Lil T Jay, Fridayy & Khi Infinite

- SupaFly – Cootie, BiC Fizzle & Big X Tha Plug

- Reaper – Babyface Ray, BabyTron & Peezy

- Steppers – NLE Choppa & Nardo Wick

- ‘9 In My Hand’ (Fast X Remix) – Kordhell & Key Glock

- Datura – Suicide Boys

- Furious – BIA

- Sigue La Fiesta – Justin Quiles, Dalex & Santa Fe Klan

- Vai Sentando – Skrillex (feat. Ludmilla, King Doudou & DUKI)

- Bando (Fast X Remix) – ANNA (feat. MadMan & Gemitaiz)

- Nothing Else Matters – Jessie Murph

Cabe destacar que, la primera canción de la banda sonora que se estrenó fue Let’s Ride en febrero y contó con la participación de YG, Ty Dolla $ign y Lambo4oe.

