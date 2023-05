Quiénes son los latinos que tienen su estrella en el paseo de la fama Hollywood y cómo lo lograron

Shakira, Eugenio Derbez, Salma Hayek, Thalía, Jennifer Lopez, Juan Gabriel, Ricky Martin , Maná, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández, Alejandro Fernández son algunos de los latinos que tienen su estrella en Hollywood.

Hollywood es una de las industrias más fuertes del mundo de entretenimiento y llegar hasta aquí suele ser el sueño de muchos artistas. Por lo que, cada vez que un latino forma parte de este círculo se celebra, y mucho más si logra tener su estrella en el Paseo de la Fama.

Con mucho orgullo y tras mucho esfuerzo, gracias a su talento, cada vez son más son los latinos que tienen su estrella en este sitio icónico de Los Ángeles.

Salma Hayek

Una de las mujeres que más ha logrado triunfar en la industria americana es Salma Hayek. La actriz, empresaria y productora mexicana causó mucha sorpresa cuando dio su discurso el 19 de noviembre de 2021 en el Paseo de Fama, pues hizo mucho énfasis en el racismo que vivió justo en esas calles.

“Unos años después de llegar a Estados Unidos, en la década de los 90, estando con unas amigas en este bulevar un hombre nos atacó con un cuchillo. Echaron a correr hasta que dos personas redujeron al atacante. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy’”, lamentó y también recordó la agresión que sufrió en un cine: “Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país”. Sin embargo, gracias a su persistencia y en busca de sus sueños ella siguió hasta obtener el reconocimiento que merece.

Salma Hayek causó mucha sorpresa cuando dio su discurso el 19 de noviembre de 2021 en el Paseo de Fama.

Guillermo del Toro

El 6 de agosto de 2019, Guillermo del Toro consiguió su estrella y cuando la develaron lo hizo sosteniendo su bandera mexicana en la mano. El cineasta, con su gran creatividad y su talento para los detalles, ha ganado tres Oscar: dos por ‘La forma del agua’, como mejor director y mejor película, y mejor película animada por Pinocho.

“A todos los inmigrantes, de cada nación, deben creer en las posibilidades no en los obstáculos. No crean lo que dicen de nosotros, crean en las historias que llevan dentro. Todos pueden aportar al arte y a este maravilloso oficio”, dijo Del Toro.

Guillermo del Toro sostuvo su bandera mexicana cuando develaron su estrella.

Eugenio Derbez

Un momento emocionante vivió Eugenio Derbez el 10 de marzo de 2016, en el que junto a su esposa Alessandra Rosaldo y sus cuatro hijos; Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, fue condecorado. El comediante, director y productor mexicano expresó que trabajó mucho para cumplir este sueño.

“Mi camino a Hollywood ha sido difícil, pero ha tenido un final feliz. Mis hermanos latinos, gracias por ponerme donde estoy, esta estrella es gracias a ustedes. … Gracias por su amor, especialmente por apoyarme en esta nueva aventura en los Estados Unidos”, comentó.

Eugenio Derbez recibió su estrella junto a su esposa Alessandra Rosaldo y sus cuatro hijos; Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana.

Shakira

La cantante además de estar feliz por el reconocimiento a su larga trayectoria, también hizo historia, pues se convirtió en la primera colombiana en inmortalizar su nombre en una estrella en Hollywood, en 2011.

“Quiero compartirlo con ustedes por ese espíritu inquebrantable que nos caracteriza a los latinos, ese espíritu que sobrepasa todas las dificultades siempre con una sonrisa. Para ustedes es esta estrella. Yo creo que todos venimos al mundo con una estrella, con un talento y con un don y luego más adelante nacen los sueños”, manifestó.

Shakira, en 2011 fue la primera colombiana en tener su estrella en el Paseo de la Fama.

Sofía Vergara

La destacada actriz colombiana ha hecho un trabajo arduo para resaltar en Hollywood y lo logró al protagonizar las 11 temporadas de la serie de televisión ‘Modern Family’. Sofía Vergara fue homenajeada el 7 de mayo de 2015 y estuvo acompañada por el elenco de su popular serie, su familia y su hijo, Manolo.

“Es increíble estar hoy aquí. Si no hubieran inventado a Gloria Pritchett (su personaje en la serie) yo no estaría aquí”, reveló. Además, agradeció de estar en compañía de su familia: “Puedes tener fama y dinero, pero si no tienes a nadie con quien disfrutarlo… ¿qué haces con una estrella en Hollywood si no puedes presumir con ellos que la conseguiste?”.

Sofía Vergara asiste a una ceremonia en la que se le otorga una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves 7 de mayo de 2015, en Los Ángeles. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP)

Selena Quintanilla

Aunque ella falleció en 1995, su música ha trascendido tanto que el 4 de noviembre de 2017 su familia pudo develar su estrella en el ‘Paseo de la Fama’. La hermana de estrella de la Reina del Tex Mex muy emocionada dio un emotivo discurso en aquel momento y resaltó que la cantante siempre estará presente.

“Selena no lo pudo haber dicho mejor: ‘Lo imposible es posible’. Selena dijo que la meta no era vivir para siempre sino crear algo que sí fuera para siempre. En nombre de mi familia y de Chris, gracias por este hermoso tributo para nuestra hermosa Selena”, señaló Suzette Quintanilla.

Artistas latinos en el Paseo de la Fama

Además de ellos seis, otros artistas también fueron homenajeados como Thalía (noviembre de 2013), Jennifer Lopez (junio de 2013), Juan Gabriel (mayo de 2020), Ricky Martin (octubre de 2007), Maná (10 de febrero de 2016), Marco Antonio Solís (agosto de 2010), Vicente Fernández (1998), Alejandro Fernández (diciembre de 2005), Cristina Saralegui (noviembre de 1999), Don Francisco (junio de 2001), Emilio Estefan (junio de 2005), Gloria Estefan (3 de febrero de 1983), Christina Aguilera (15 de noviembre de 2010), Angélica María (25 de mayo de 2016), Eva Longoria (16 de abril de 2018), entre otros.

La actriz y cantante Thalía es honrada con una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 5 de diciembre de 2013 en Hollywood, California. (Foto de Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Seguir leyendo: