La mujer de Bruce Willis habló sobre la enfermedad del actor: “Las opciones son escasas”

Bruce Willis y su esposa Emma Heming. (Getty Images)

Emma Heming Willis, pareja del actor, se sinceró sobre la realidad de la enfermedad que padece el actor trashaber asistido a la presentación del nuevo documental de Max Lugavere, ‘Little Empty Boxes’, que trata sobre la lucha de su madre contra la demencia.

“Max relata la batalla de su madre Kathy contra la demencia mientras se educa a sí mismo sobre todo lo que puede hacer para ayudarla. Su amor por su madre es poderoso”, explicó en el post que realizó en su cuenta de Instagram. “Su motivación para encontrar respuestas de expertos líderes en salud es inspiradora y luego ser tan amable de compartir la información es una verdadera bendición”, agregó.

“Sería un perjuicio absoluto si este documental no está en una pantalla cerca de nosotros pronto. Gracias Max por ser tan valiente y vulnerable para compartir el viaje y destacar la importancia de la salud del cerebro. Cuando vives el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas. Pero algunos no aceptarán estar acostados, que es como se hace el cambio, y pude presenciar la belleza de esa última noche”, sentenció al finalizar su posteo.

Bruce Willis junto a su esposa y a sus dos hijas (Instagram Emma Heming Willis)

La prensa

Emma Heming Willis hizo un llamamiento a los periodistas para que mantengan la distancia cuando ven al actor en público y no le griten.

La modelo de 44 años se quejó de lo “difícil y estresante que puede ser sacar a alguien al mundo (en referencia a su marido enfermo) y trasladarlo con seguridad”.

“Esto va para los fotógrafos y los camarógrafos que están tratando de obtener esas exclusivas de mi esposo: mantenganse en su espacio”, agregó.

Foto del actor luego de conocer su diagnóstico. (The Grosby Group)

Pidió además: “Por favor, no le griten a mi esposo preguntándole cómo está o lo que sea (...) simplemente no lo hagan. Denle su espacio. Permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevarlo del punto A al punto B de manera segura”.

La esposa del actor estadounidense dedicó este mensaje por video a todos los cuidadores o especialistas en atención a personas que sufren algún tipo de demencia y les pidió cualquier consejo que puedan ofrecerle sobre cómo manejar la situación

