Jennifer Lopez aseguró que siente “culpa” de que sus hijos crezcan expuestos a críticas.

Jennifer Lopez reveló que la maternidad es un aprendizaje día a día y aceptó que siente “culpa” de que sus hijos crezcan expuestos a críticas. La actriz compartió su experiencia en la que trata de proteger a Emme y Maximilian, y cómo es que sus mellizos se han enfrentado a la opinión pública, muchas veces a situaciones incómodas. “Me han empezado a contar cómo los trata la gente”, declaró a ‘Audacity’.

“No los ven por lo que son. Y creo que eso es algo muy difícil para ellos. Así que me encantaría poder protegerlos de eso (…) Ser juzgado por personas, que ni siquiera te conocen, hace que sea difícil crecer y ser ellos mismos”, agregó. Además, confesó que siente un poco de “culpa de mamá por traer eso a sus vidas”.

Jennifer Lopez les dedicó un emotivo mensaje a sus hijos por su cumpleaños número 15.

Sin embargo, recalcó que, aunque le duela esta situación que a veces tiene que enfrentar sus hijos, también es bueno que atraviese los problemas porque los prepara para la vida adulta. “[Como mamá] nunca querrás que sientan dolor en sus vidas, pero eso no es realista. Te das cuenta, a medida que envejeces, que está bien, el dolor es necesario. El dolor es bueno. El dolor te vuelve un guerrero cuando lo superas”.

Su papel en “La Madre”

La cantante puertorriqueña es la protagonista de ‘La madre’, una de las producciones de Netflix más vistas de los últimos días. En este papel, Jennifer Lopez interpreta a una asesina que protege a su hija, a la que abandonó al nacer, y está expuesta porque culpa de los enemigos de su madre.

Para interpretar este protagónico, la esposa de Ben Affleck reveló que tuvo que prepararse para las escenas de lucha y manejo de armas, ya que quería transmitir un personaje con el mayor realismo posible.

“Tuve que entrenar durante semanas para perfeccionar las coreografías de lucha y cómo manejar un rifle de francotirador. Había muchas cosas diferentes que de verdad tenía que dominar, pero ser un bailarín realmente te ayuda cuando se trata de aprender cosas, incluso en las peleas”, contó la actriz.

También manifestó que ella sintió que aprender la lucha fue como hacer un nuevo tipo de danza, por las posiciones corporales y movimientos. “Esto es dónde pones tu pierna, cómo arrojas tu cuerpo, tú sabes, fue como aprender un baile o un paso de baile”, dijo.

“La lucha con cuchillo fue diferente para mí. Nunca había hecho ninguna secuencia con cuchillos de esa manera. No sé, déjame recordarlo. He trabajado con muchas armas, he interpretado a policías y agentes del FBI. Aprendí a disparar un rifle de francotirador para ‘Out of sight’. Pero nunca había hecho algo con un cuchillo”, agregó.

