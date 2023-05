Beyoncé pidió una revisión de su situación fiscal tras la notificación de una deuda de más de 2.5 millones de dólares

Beyoncé iniciará su tour "Renaissance" el próximo 10 de mayo en Estocolmo, Suecia (Foto AP/Chris Pizzello)

La cantante Beyoncé no está contenta ante declaraciones dadas por el Internal Revenue Service (IRS), el servicio tributario de los Estados Unidos ya que dicha entidad aseguró que la vocalista les debería un estimado de $2.7 millones de dólares en impuestos y multas no pagadas.

No obstante, la intérprete de Single Ladies envió una petición al mencionado sistema donde aseguraría hay varios errores que generaron la enorme deuda para la cantante y empresaria que está pronta a iniciar un tour internacional.

La solista recibió un Aviso de Deficiencia con respecto a deudas e impuestos no pagados de 2018 y 2019, por lo que se le habrían anulado millones de dólares que se dedujeron de donaciones a actividades caritativas.

Dentro de esas contribuciones caritativas se encuentra un pago de USD 868,766 que la también actriz realizó en 2018 y que fue desestimado por el servicio tributario, añadiéndose a la supuesta deuda que la cantante tendría.

El servicio tributario desestimó también deducciones de ingresos, utilidades, seguros, servicios legales y servicios profesionales, así como servicios de manejo de su carrera.

La cantante Beyoncé apoya a un estimado de 37 organizaciones caritativas además de contar con la suya propia llamada BeyGOOD (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En total, IRS afirma que Beyoncé debe 805,850 dólares de 2018 y 1,442,747 dólares para 2019 además de 449,719.40 dólares en amonestaciones por ambos períodos, dando el escándaloso total de 2.7 millones de dólares en deuda.

Es el abogado de la cantante Michael C. Cohen quien señala Beyoncé estaría tratando de concretar un juicio en la ciudad de Los Angeles, California, para aclarar el supuesto error de IRS y que “el problema se resuelva rapidamente”.

Las caridades de Beyoncé

El equipo legal de la cantante señaló que al menos USD 868,766 del total de la deuda fue donado a una caridad y debería nuevamente ser aceptada la deducción de la mencionada función, así mismo aseveraron que si existe una deficiencia en sus pagos de impuestos, la cantante no debería pagarlo ya que ella “ha actuado razonablemente y de buena fe”. No obstante, no se sabe cuál fue la caridad que recibió la donación previamente mencionada.

Pero la cantante se ha solidarizado con varias causas sociales, además de tener su propia fundación llamada BeyGOOD Foundation, la cual inició operaciones en 2013 y ha señalado que el interés de dicha sociedad ha sido combatir la disparidad económica, apoyar a comunidades marginadas, promover oportunidades educativas así como emprendimientos.

Beyoncé ha apoyado 37 opciones caritativas a lo largo de su carrera además de tener su propia fundación y es que la mayor ganadora de premios Grammy, se apunta también como una de las personas más ricas de todo el mundo, con una fortuna estimada de 500 millones de dólares mientras que la de su esposo, el rapero y también empresario Jay-Z tiene un valor de 1.3 billones de dólares.

Beyoncé y su esposo Jay-Z se colocan como dos de las personas más ricas del mundo. (FOTO: REUTERS)

Sin embargo, Beyoncé ya se había visto relacionada a problemas económicos durante 2023 cuando en marzo, dio por terminada una colaboración con una famosa marca de ropa deportiva, esto debido a que las proyecciones de venta que la línea de la cantante, llamada Ivy Park se estimaban en un total de 250 millones de dólares, no obstante, solamente se recaudaron alrededor de 40 millones de dólares.

Beyoncé iniciará tour mundial

La disputa económica entre el IRS y Beyoncé se da a unas semanas de que la cantante empiecen su tour mundial Renaissance que, hasta el momento, tendría un estimado de 57 fechas distribuidas entre Europa y Estados Unidos.

El más reciente álbum de la solista fue lanzado el 29 de julio de 2022 y titulado Renaissance. La estrella regresó a los escenarios después de 6 años tras el aclamado álbum Lemonade y fue el sencillo Cuff It uno de los sencillos más virales de la cantante, pues fue replicado 2.7 millones de veces en TikTok.

