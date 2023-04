Pattinson interpretaría a Drácula en nueva película y recuerdan que sería descendiente de Vlad “el empalador”

Robert Pattinson podría volver a interpretar a un vampiro de alto rango en la próxima película de Drácula de Chloé Zhao (REUTERS)

El actor Robert Pattinson podría regresar a sus raíces vampíricas en un nuevo papel en la película Drácula.

A pesar de que Pattinson se alejó de los roles de vampiros desde su papel protagónico en la saga “Crepúsculo”, su apariencia elegante y su capacidad actoral lo convierten en una opción ideal para interpretar al famoso personaje.

La película, que será dirigida por Chloé Zhao, conocida por su trabajo en varias películas del universo cinematográfico de Marvel, está en pleno proceso de escritura del guion y se espera que presente una nueva perspectiva en la historia de Drácula.

Robert Pattinson impresiona en Batman y es elegido para interpretar a Drácula en la próxima película de Chloé Zhao (Grosby)

La película de Zhao presentará una mezcla de ciencia ficción futurista y elementos sobrenaturales que nunca se han visto en las adaptaciones anteriores de Drácula.

El rumor de que Pattinson está siendo considerado para el papel, fue reportado por el analista y reportero de la industria cinematográfica, Daniel Richtman. Si se concreta el rumor, Pattinson demostrará su habilidad para interpretar personajes diversos y únicos, después de haber cautivado al público con sus papeles en películas como “Good Time” y “The Devil All the Time”.

Desde su última aparición en la pantalla grande en la película de Batman, se demostró que Pattinson es un actor con un rango amplio y un gran talento. Siendo Drácula uno de los personajes más populares de la cultura popular, no hay duda de que su interpretación será esperada por los fanáticos con gran interés.

Ancestry.com descubre una conexión sobrenatural entre Robert Pattinson y Vlad III (REUTERS)

Aunque aún no hay información sobre cuándo comenzará la producción de la película o cuándo se espera su lanzamiento, el hecho de que se esté considerando a Pattinson para el papel principal es emocionante para los fans de las películas de terror y vampiros. Con la dirección de Zhao, la nueva versión de Drácula promete ser una experiencia cinematográfica única y emocionante.

Robert Pattinson, ¿el verdadero Conde Drácula?

Ancestry.com es un sitio web de genealogía que ha desenterrado muchas historias fascinantes sobre la ascendencia de celebridades y personalidades famosas en todo el mundo.

En una de sus revelaciones, conectaron al actor británico Robert Pattinson con Vlad III, el famoso emperador del siglo XV conocido como Vlad el empalador, quien inspiró al escritor Bram Stoker a crear al famoso personaje del Conde Drácula en 1897.

Descubren relación genealógica entre Robert Pattinson y el Conde Drácula (REUTERS)

La búsqueda de la familia de Pattinson hasta Vlad fue un desafío para los investigadores de Ancestry.com, pero según Anastasia Tyler, la encargada de genealogía del sitio web, las piezas que aparecieron crearon la compañía perfecta a “The Twilight Saga”, la exitosa saga cinematográfica basada en las novelas de Stephenie Meyer en la que Pattinson interpreta al vampiro enamorado Edward Cullen. Las primeras dos películas recaudaron un total combinado de 1.100 millones de dólares en las taquillas a nivel mundial.

Además, los expertos en historia familiar sugieren que Pattinson y Vlad podrían estar relacionados a través de la actual familia real británica, de la cual Pattinson es un primo lejano de los príncipes Guillermo y Enrique por parte paterna, posiblemente a través de la familia Pickering que vivió en el norte de Inglaterra en la década de 1500.

La investigación de la genealogía de Pattinson reveló una conexión fascinante entre su vida y el personaje que interpreta en la pantalla grande, según Tyler. “Sin mitos o magia, descubrimos nobleza y vampiros en la vida de Pattinson, lo que vuelve su historia tan sobrenatural como la que presenta en pantalla”, dijo Tyler.

Robert Pattinson, ¿un vampiro en la vida real? La historia detrás de la leyenda (REUTERS)

Esta no es la primera vez que Ancestry.com descubre conexiones sorprendentes entre la vida de las estrellas de cine y sus personajes. También, el sitio web afirmó que la actriz Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en la saga de películas “Harry Potter”, está emparentada con una mujer del siglo XVI acusada de brujería.

La conexión entre la vida real de Pattinson y su personaje ficticio en la pantalla grande seguramente será de gran interés para los fans de la saga “Twilight” y ahora con la reciente noticia de que podría ser quien interprete al nuevo personaje de Drácula.

Sobre Drácula

“Drácula” es una novela gótica escrita por el autor irlandés Bram Stoker y publicada en 1897. La historia sigue a un abogado llamado Jonathan Harker, que viaja a Transilvania para ayudar al Conde Drácula a comprar una propiedad en Inglaterra. Pero pronto descubre que Drácula es un vampiro que tiene como objetivo propagar la maldición vampírica en Londres.

La novela es famosa por popularizar la figura del vampiro en la literatura y la cultura popular. El personaje de Drácula se ha convertido en un icono de la literatura y el cine de terror, y ha sido interpretado en numerosas películas, obras de teatro y adaptaciones literarias.

Series basada en la novela de Bram Stoker, Drácula

La novela de Stoker utiliza una serie de técnicas narrativas para crear una atmósfera de terror y suspense, como la correspondencia entre los personajes, los diarios personales y los informes policiales. También incorpora elementos de la historia europea y la mitología de los vampiros para crear un mundo detallado y rico en detalles.

Además de ser un gran éxito de ventas en su época, “Drácula” también fue una obra innovadora en su tratamiento del género de terror. Stoker incorporó temas de sexualidad, misticismo y superstición en su obra, abordando temas que eran tabú en la sociedad victoriana de la época.