Katy Perry confesó que está ‘luchando’ por cumplir un pacto con Orlando Bloom : “No puedo ceder”

Los enamorados se conocieron en 2016 y luego de meses entablando una relación decidieron tomarse un respiro que los hizo valorarse como pareja. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La romántica historia de Orlando Bloom y Katy Perry ha estado envuelta en escándalos que van desde la pausa que tomaron aproximadamente un año después de comenzar a salir hasta sus supuestos problemas maritales. Pese a todas las especulaciones, críticas y señalamientos, los enamorados han logrado consolidad su relación gracias a los acuerdos que han tomado tanto por su bienestar como por su hija Daisy Dove.

La intérprete de Dark Horse, Roar y Teenage Dream confesó que recientemente hizo un pacto con su esposo con la intención de mejorar su salud, sin embargo, ambos estarían sufriendo por poder cumplir con su objetivo. De acuerdo con información recuperada por la revista People durante un evento privado en Mister Paradise de Nueva York, tanto ella como Orlando se propusieron dejar de consumir bebidas alcohólicas durante medio año.

“He estado sobria durante cinco semanas. Hice un pacto con mi pareja (Orlando Bloom) y quiero dejarlo”, comentó entre risas mientras fingía limpiarse una lágrima.

Los artistas estarían terminando su pacto en mayo de este 2023. (Foto: Instagram/@americanidol)

La cantante californiana se encontraba en compañía de sus compañeros de American Idol, Lionel Richie, Luke Bryan y Ryan Seacrest, quienes no dudaron en soltar una sonrisa ante el comentario. De hecho, el intérprete de música country se sumó a la conversación con una broma sobre la posibilidad de que su colega no cumpla su palabra.

Pero Katy aseguró que cumplirá su objetivo: “¡No, niño! No puedo ceder. Hice una promesa... tres meses”.

La estrella internacional no compartió más detalles sobre su acuerdo con Orlando Bloom, sin embargo, dejó entrever que está comprometida con cumplirlo, tan solo restan aproximadamente siete semanas para que pueda volver a consumir bebidas alcohólicas.

El actor no se ha pronunciado al respecto. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Cabe mencionar que de acuerdo con la información que publicó dicha revista, Katy Perry disfrutó del evento junto a sus compañeros de American Idol y consumió aperitivos sin alcohol que ella misma lanzó con su línea De Soi. Incluso, tuvo la oportunidad de preparar un cóctel cuya receta compartió con todos los presentes.

Katy Perry confesó que pensó en suicidarse tras separarse de Orlando Bloom

Fue en 2017 cuando la intérprete de E. T. y el protagonista de Piratas del Caribe decidieron terminar su noviazgo tras meses saliendo. La decisión habría sido muy dura para ambas partes al grado que influyó en que Katy pensara en terminar con su vida, pues justo en esa época también estaba enfrentando las bajas ventas de Witness.

“Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé”, contó en 2020 durante una entrevista que cedió para el programa SiriusXM de CBC Radio. “Estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé (...) perdí mi sonrisa. No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente auténtica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió””

La cantante pop es jueza en "America Idol". (Foto: Instagram/@katyperry)

La estrella californiana explicó que toda esa etapa en su vida fue muy importante porque, a pesar de caer en un abismo, logró superar la situación haciendo una introspección: “Pude encontrar más dimensiones de mí misma en vez de ser una estrella del pop ambiciosa todo el rato”.

En esa ocasión, Katy Perry mencionó que también buscó consuelo en sus creencias espirituales: “Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó por una razón, y que no soy desechable, y que cada persona que ha sido creada tiene un propósito”.

Con el paso del tiempo, la cantante logró superar todos los obstáculos y al final logró reestablecer su relación con Orlando Bloom, con quien tuvo una hija que nació el 27 de agosto de 2021.