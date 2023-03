Las virales fotos de Miguel Ángel Silvestre que provocaron piropos de Ricky Martin

Miguel Ángel Silvestre y Ricky Martin se siguen mutuamente en redes sociales (Fotos: Instagram/ @tamara_arranz/@miguelangelsilvestre/ REUTERS/Danny Moloshok)

Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en uno de los actores de origen español con mayor proyección a nivel internacional gracias a su alabado trabajo en una de las series para plataformas digitales con gran éxito en los últimos años: Sense8. Como nunca, el famoso se sinceró sobre diversos aspectos de su vida en una viral sesión fotográfica, que incluso provocó que Ricky Martin reaccionara con piropos.

El histrión de 40 años de edad posó de manera íntima para la revista Esquire Spain, portando con él prendas de alta gama y siendo el motivo por el que ha cobrado viralidad en redes sociales, pues a pesar de que no es la primera vez que sus seguidores pueden verlo “al desnudo”, la entrevista que ofreció también ha dado de qué hablar por temas personales como su orientación sexual e identidad de género, así como incluso por exclarserse que piensa del llamado “amor tradicional”.

El protagonista de cintas como Lo mejor de Eva, Los amantes pasajeros o La boda de mi mejor amigo -una adaptación de la película estadounidense de 1997 protagonizada por Julia Roberts y Cameron Díaz- llamó la atención del boricua más popular de la industria musical, haciendo que le comentara en una publicación de Instagram que contenía parte visual de lo hecho para la revista un “Guapura”, acompañado de emojis de fuego que ya han comenzado a tomar gran impacto en internet.

El puertorriqueño reaccionó a las virales fotos del español (Foto: Instagram)

Internautas han asegurado que el español cautivó al cantante de éxitos mundiales como Livin’ la Vida Loca, Vente Pa’ Ca -con Maluma- y Tu recuerdo, pues externaron que de manera extraordinaria él suele comentar fotos de otros famosos y menos cuando posan con poca ropa, pues suele ser reservado con su vida personal y el matrimonio que sostiene con el pintor sueco Jwan Yosef.

“Increíble que Ricky llegó aquí y comentó tanto emoji de fuego”. “Todo un halago que Ricky Martin comente tu foto y le de like, la verdad hasta yo me sonrojé”. “Los dos son hombres extremadamente hermosos, no dudaría ni un poco que si ambos trabajaran para la pantalla grande o chica esas escenas serían fuego puerto como los emojis que agregó”. “Todos respetamos el matrimonio de Ricky y el hecho de que Miguel Ángel Silvestre se ha reconocido como heterosexual, pero en un escenario hipotético ellos juntos serían la bomba LGBT+ más explosiva de los últimos tiempos”, reaccionaron fans de ambos.

El actor suele ser modelo de grandes portadas para revistas de moda (Foto: Instagram/@miguelangelsilvestre)

Dentro de la entrevista que el protagonista de Sense8 le ofreció a la revista Esquire Spain, el actor se sinceró sobre lo que considera “amor tradicional” y cómo ello puede o no afectar sus relaciones amorosas en un contexto donde lo moderno suele ser el nuevo hilo conductor de las parejas en la actualidad.

“Soy conservador en el amor, pero lo que no me gusta es tener un juicio. Somos de una generación que se basa en las opiniones y tenemos tanto que descodificar... Un día fui a una charla sobre los pronombres. Yo pienso que en el fondo todos somos lo mismo, almas, y para mí la ambigüedad de lo que no se define es algo sagrado. Infinito. Es mi forma de pensar, gracias a Dios tengo una tía que es lesbiana y crecí viendo cómo se levantaba por sus derechos. Tuve buena educación en ese sentido. A lo que iba con la charla, es que creo que las nuevas generaciones van más allá en esa descodificación , y si hay gente que necesita otro pronombre, pues yo sí lo incluiría en nuestra lengua”, expresó.

Ricky Martin tiene 51 años de edad REUTERS/Danny Moloshok